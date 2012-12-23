Истории из подвала

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 382 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:37 by

Истории, которые вы прочитаете чуть ниже, были найдены мною в подвалах знаменитого дома на Лубянке. О том, каким образом мне удалось проникнуть туда, это отельная история, но публиковать ее не буду. В этом мире полном тайн - пусть эта будет одной из них. Нужно заметить, что подвалы цитадели органов государственной безопасности хранят на своих полках сотни тысяч, а может, миллионы дел, оболганных, замученных и преданных забвению людей. Однако, не будем заглядывать в них, как ни цинично это звучит, но эти истории просты и незатейливы. Ужас вселяет масштаб злодеяний, но, для меня важнее фабула других дел, которых здесь тоже немало, но о которых подавляющее большинство людей, а даже и сотрудников компетентных органов, не знают. Эти дела покрыты флером загадочности, большинство из них не раскрыто, а по некоторым из дел отсутствует хоть какой-то логический итог. Чаще всего это скромная папка с сухим перечислением обстоятельств дела, и все. Откроем некоторые из них...Первая папка, которая привлекла мое внимание - это история с пропажей взвода солдат в Белоруссии в 197... году. В общих словах, все просто, 10 человек солдат и командир взвода прапорщик С. получили вводные задания и убыли из в/ч N., по окончании задания, они должны были выйти в район с.Т-ка, однако спустя 24 часа, они там не объявились. Военные не стали сообщать о пропаже гражданским службам, а самостоятельно организовали поиски. Поиски продолжались более трех суток, по истечении которых, было сообщено наверх руководству о том, что поиски закончились безрезультатно. Так как нужно было что-то сообщить родным солдат-срочников, то была придумана легенда. Якобы все солдаты погибли при выполнении военного задания. На родину были отправлены запаянные свинцовые гробы, с пометкой радиация, открывать их, конечно, не стали. Весь взвод получил награды посмертно. А куда пропали на самом деле люди, так и осталось тайной. Версий выдвигалось много, начиная от абсурдных и заканчивая вполне реальными, из наиболее интересных, например, версия о том, что кто-то один из взвода расстрелял своих сослуживцев, а затем покончил с собой, однако факт того, что тела не были обнаружены, породил гипотезу о том, что солдат похитили инопланетяне. Ещё одну гипотезу выдвинули местные жители, которые, не зная подробностей, но несомненно обратившие внимание на кипучую деятельность военных, предположили, что солдаты могли утонуть в трясинах, которыми изобилуют местные болота, однако такая версия могла бы сработать, если бы пропал один-два человека, максимум трое, но не одиннадцать человек одновременно.В следующей папке на трех пожелтевших от времени листочках описывается таинственная история, происшедшая в Москве в 1932 году. Начало делу положила анонимка, написанная на обрывке листа журнала учета материальных ценностей. Данная анонимка гласила, что в квартире номер пять, дом номер 5, по улице Зорина, проживает незарегистрированный гражданин не русской национальности. По данной анонимке ночью 31 октября 1932 года выехала оперативная группа, с целью задержания незарегистрированного гражданина не русской национальности и хозяйки квартиры гражданки Незлобиной В.С. Однако в ту ночь оперативная группа не доставила задержанных во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Она вообще не вернулась в отдел. Причем выяснилось это только утром, когда водитель должен был сдать автомобиль в гараж. Отправленная на поиски пропавших другая оперативная группа обнаружила, что по первому адресу, который значился в листе задержания пропавшей группы, никого нет. Квартира была пустой. Более того, судя по количеству пыли, в ней давно никто не жил. Ни следов гражданки Незлобиной В.С., ни следов проживавшего без прописки гражданина не русской национальности обнаружить не удалось так же, как и следов оперативной группы и автомобиля, на котором они уехали.Папка под номером три хранит в себе историю заброшенного военного аэродрома на Дальнем Востоке нашей Родины. Аэродром построили после войны как учебную базу военного летного училища. Однако эксплуатировался аэродром совсем недолго. Его закрыли из-за профнепригодности. Всякий раз, когда в небе появлялся самолет, идущий на посадку, аэродром затягивало густым туманом, настолько густым, что невозможно было руку, вытянутую в нем, увидеть. Одной из версий таинственного тумана были рассказы о том, что когда-то на месте будущего аэродрома было лагерь для военнопленных японцев, они же в свою очередь построили на месте своего обитания языческое капище, куда приходили молиться, а посвящено оно было богине утренней зори Аматэрасу, а когда же быть туману, как не на утренней зорьке.Следующая история произошла в 30-е годы на Украине. В один из прекрасных весенних дней в Киеве пропал молодой инженер Вадим К. Возможно, его исчезновение не привлекло бы к себе особого внимания, мало ли сколько людей пропадает без следа просто так. Но пропавший инженер был не просто инженером, а военным инженером и работал в одном из закрытых конструкторских бюро. ОГПУ произвело большую оперативную работу и в конце концов вышло на след некой М.Н., директора известного киевского ресторана «К.». Взяв ее в обработку, даже видавшие виды работники ОГПУ были поражены тем, что они раскопали. Во время обыска в частном доме, где проживала гражданка Н., в саду было найдено захоронение, где были обнаружены костные останки почти двух десятков человек. Еще большее потрясение испытали чекисты, когда пришло заключение судмедэкспертизы. Кости были подвергнуты термической обработке, на некоторых обнаружены следы человеческих зубов и ножей. Возможно эта история стала бы громкой сенсацией, но в рамках дела, следователи ОГПУ изъяли блокнот гражданки Н., в котором были фамилии и имена разных людей, в том числе членов президиума ЦИК обкома, горкома и других советских учреждений. По установленным данным гражданка Н. устраивала у себя дома вечера, на которых подавала гостям горячие мясные блюда и деликатесы. После того, как следователь М. подал строго секретную служебную записку своему начальству, дело было засекречено. Через неделю М. погиб в результате несчастного случая. Дело Н. было переплавлено в Москву, о нем было доложено лично товарищу Сталину. Через несколько лет все те, кто были в записной книжке Н., будут уничтожены молохом кровавой чистки. Следы самой Н. затерялись в подвалах Лубянки.

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