Фабрика богов

Lynx Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:56 by

Мужчина остановился в центре кабинета и огляделся по сторонам.- Вроде бы ничего не забыл, - сам себе сказал он и подошел к столу, на котором лежал открытый чемодан.Аккуратно закрыв защелки, он взял его в руки и направился к выходу. Но дойти до двери он не успел. Она открылась и на пороге возник еще один человек.- Всё? Готов? - доброжелательно улыбнулся гость и протянул руку для приветствия.- Вроде бы да, - кивнул хозяин кабинета и пожал протянутую ладонь.- Как настроение? Ностальгия еще не мучает?- Как сказать... - мужчина поставил чемодан на пол и почесал затылок. - С одной стороны - привык уже здесь, а с другой - давно уже хотелось поменять место работы. Сменить, так сказать, обстановку.- Ну, ничего, - кивнул гость, - это пройдет. Присядем на дорожку?Сделав пару шагов, он расположился на небольшом диванчике, стоящем у стены, и жестом пригласил своего собеседника присесть рядом.- Заодно расскажешь мне о специфике этого мира. А то мне выдали какие-то древние инструкции... Как здесь называется местное население?- Люди, - присев на диван, ответил мужчина.- Люди... - протянул гость, как будто пробуя на вкус новое слово. - Это не те, которые отгрызают себе хвосты?- Нет, это те, которые созданы по нашему подобию.- Правда? Серьезно? - разулыбался гость. - Вот так удача! А то в последнее время мне достаются в основном хвостатые и с множеством конечностей. А как они тебя называли?- Бог. Они называли меня Богом. Но это не имя, - мужчина ненадолго задумался, - так они называют Управляющих. А имён они мне напридумывали на тысячу лет вперед. Я поначалу пытался запоминать, а потом бросил это дело.- Ну, ясно, - кивнул гость. - Бог, так Бог... В принципе, неплохо звучит. Кратко и понятно. Ты мне лучше расскажи, что у тебя за миссия была и на каком этапе они сейчас находятся?- Да что рассказывать? - усмехнулся Бог и откинулся на спинку дивана. - Всё как обычно, согласно универсальной инструкции. На первом этапе мне нужно было объединить их одними общими идеями, создать общую концепцию.- Как прошло?- Местами тяжеловато, но в целом - по плану.- Войны были?- Конечно. Куда ж без этого? Но потери не превысили максимально допустимых значений.- Это хорошо, - кивнул гость. - В Центре сейчас очень недовольны большими военными потерями в других мирах. Выговоры объявляют один за другим.- Да, я в курсе, - ответил Бог, - но у меня всё в порядке.- Ну, а дальше что было? - гость закинул ногу на ногу и с интересом посмотрел на хозяина кабинета.- А дальше всё как обычно. Поддержание актуальности идей о добре и мире, чтобы они не перебили друг друга раньше времени, поддержка идеи отрицания других миров, сдерживание научных достижений до прихода следующего Управляющего.- И как? Справился?- Да, - кивнул мужчина, - вроде бы всё по плану. Большая часть населения придерживается принципов непричинения вреда живым существам. Существование других миров высмеивается. А вот науку уже сложно сдерживать. Поэтому ты очень вовремя появился.Мужчины ненадолго замолчали.- А тебя сюда на какой срок направили? - Бог посмотрел на часы.- В контракте написано, что на две тысячи оборотов планеты вокруг звезды, но ты же знаешь, как у нас всегда всё расплывчато со сроками.- Ну да, ну да... - задумчиво протянул Бог, - говорят, что второй этап самый сложный. Нелегко тебе придется. У тебя какие задачи стоят?- Поддержка идеи отрицания высших сил, развитие науки до нашего уровня, а также до момента изобретения сверхмощного и сверхтехнологичного оружия. На этом всё. Следующий уже будет заниматься подготовкой к Последней Войне и отбором новых Управляющих среди выживших, которые...- ...станут новыми Богами, - закончил мысль за своего гостя хозяин кабинета.- Всё верно, - улыбнулся гость, - новыми Богами, которые будет направлены на другие планеты, где всё начнётся заново. Фабрика Богов в масштабе Вселенной. А как нам еще ее заселять?- Согласен, - Бог кивнул, - но тебе не кажется, что это слишком высокая цена? Для создания нескольких новых Управляющих на одной планете уходят десятки тысяч лет!- А как по-другому? Нам нужно идеально развитое во всех отношениях существо. Оно должно обладать такими же знаниями, которыми обладаем мы. И оно должно развиться до этого уровня постепенно, иначе ничего не выйдет. Если сразу посвятить его во все тайны, то оно просто сойдет с ума.- Да, но зачем уничтожать остальных? С каждой планеты на стажировку отправляются два-три существа. Остальные просто погибают во время Последней Войны. Разве это не слишком дорогая цена?Гость нахмурился и посмотрел на Бога.- Ты забываешь о том, что сам когда-то стал одним из избранных. Если бы не эта система, ты бы уже давно сгнил на своей остывающей планетке. Такой вариант тебя бы больше устроил? К тому же высокоразвитая цивилизация может доставить нам кучу неприятностей. Они могут стать нашими конкурентами в заселении Вселенной. А это, в свою очередь, может привести к Самой Последней Войне между нами и ними. Вселенная останется пустой.- Ладно, - вздохнул мужчина и, поднявшись с дивана, направился к выходу, - не будем спорить. Удачи тебе на новом месте, а я пошел готовить отчет.- Спасибо, - махнул рукой новый хозяин кабинета.Уже у двери мужчина обернулся и посмотрел на своего преемника.- Прощай! И да поможет тебе Великий Управляющий.- Благодарю, - новый Бог молитвенно сложил ладони и поднес их к груди, - на всё Его воля. На всё Его воля...

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