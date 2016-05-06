Тень с топором

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сергей Долахан (Blazen) Просмотров: 215 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:23 by

Затянутое тучами небо висело свинцовым саркофагом, вот-вот норовя вылить свои слезы на ни в чем не повинных детей.– Все построились?Сейчас им предстояла экскурсия в местный музей, а погода, как назло, портилась. Не дай Бог пришлось бы еще промокнуть, а Ларисе Петровне, молодой учительнице, только пришедшей с обучения, не шибко хотелось марать новые туфли, меся весеннюю грязь.– Да-а-а! – хором заголосили ее ученики.Все дети делились парами и должны были беспрекословно следовать ровным строем, не убегая вперед, не волочась позади всех.Однако, несмотря на строгие указы учительницы, четверо ее учеников шли на ровне друг с другом и, приметив на окраине старый, сгнивший под давлением времени и влаги дом, завели разговоры на темные, мрачные темы. Каждый хотел рассказать свою страшилку, страшную настолько, чтобы идущие рядом товарищи содрогнулись от ужаса.– Ну, а ты че расскажешь, Оль? – подал голос Артем, белобрысый, скромный парень со своими тараканами в голове, который по сути и был источником всяких жутких тем среди этой компании.– Есть одна история… Со мной произошла… Только страшная очень, не струсишь? – в ее словах чувствовался вызов, нет, скорее, насмешка над Артемом. Уловив эти недобрые нотки, он набрался непоколебимой решительности.– Ха! Еще чего, это вон Ромка испугаться может, а для того, чтобы пронять меня – тебе не по силам.На какое-то мгновение среди этих четверых товарищей наступила бархатная тишина, прерываемая лишь враждебными звуками проезжающих мимо машин и бесноватых одноклассников. Несколько раз глянув по сторонам и убедившись в том, что никто посторонний не услышит истории, Ольга начала свой рассказ:– В общем… Вы знали, что нельзя ночью играть в телефон, находясь в комнате одним? – рассказчица умолкла и, смерив взглядом отрицательно мотающих головой друзей, продолжила: – Дело в том, что однажды моя сестра долго засиделась в телефоне, закрывшись у себя в комнате, а потом…– Че потом? Ну? – бестактно перебила ее Лиза, которая по сути никогда не отличалась тактичностью и была в излишке дерзкой и строптивой.– Взглянув на стену, она увидела какую-то тень с топором! После чего закричала и кинула этим самым телефоном в ту тень. Никто не мог ее отбрасывать, ведь она возникла прямо на главной стенке у входа, а там никто не стоял!– Офигеть… – только и протянул обалдевший от истории Рома. – А с тобой что произошло?– Та же ситуация… Недавно, когда мне подарили телефон, я засиделась в нем допоздна. Наверное, так и сидела, если бы не увидела в коридоре ту самую тень с топором, которая двигалась прямо ко мне… – Ольга прервала свое повествование, дабы хватило времени на передышку. – Ну, я сразу вспомнила про сестру, после чего, с головой шмыгнув под одеяло, выключила телефон. Когда я высунула голову, чтобы посмотреть на тень, то ее уже и не было… После этого я всегда выключаю сотик до наступления темноты.– Жесть, конечно… Но не так уж и страшно, – натужно ответил Артем и, убедившись, что Ольга вполне спокойна и не переживает по этому поводу, начал рассказывать другую, уже действительно страшную историю.***Прибыв к музею, Лариса Петровна тут же начала просвещать своих подопечных о технике безопасности и манерах поведения. Артему не шибко хотелось заходить внутрь и смотреть на не привлекающее его своей эстетикой искусство. Однако, озябнув, он счел возможность погреться внутри помещения не такой уж и плохой, после чего проследовал внутрь, отбившись от своих товарищей.Ходить по залам в его планы не входило, и он решил терпеливо ожидать всех в главном холле, который не соответствовал его даже самым скудным ожиданиям. Вообще, вряд ли это место можно было назвать музеем, скорее, пародией на него. Едкой, насмешливой и очень глупой. Но в свою очередь, было что-то необычное в плохо освещенных залах с облезлыми стенами.И, заметив странное свечение в близлежащем коридоре, Артем, сняв с себя шапку, пошел вперед, не зная, что его там ожидает. Преодолев достаточно длинный коридор, он наткнулся на необычную комнату с весьма странными экспонатами, в центре которой, на огромном мраморном пьедестале, располагался громоздкий, слега подсвечивающий голубоватым сиянием, камень. Завороженный красотой этого минерала, Артем застыл не в силах пошевелиться. Ни разу ему еще не доводилось видеть ничего подобного, будто сошедшего из страниц старых сказок.– Красивый, правда? – голос незнакомца громом разлетелся по помещению, заставив Артема подскочить на месте. – Ах-ха-ха, извини. Не хотел напугать. (Врет, именно этого он и хотел).– Я и не испугался вовсе! – парировал Артем, переводя дух. – Но… Что это за камень такой? Выглядит волшебно…Незнакомец неторопливо вышел из-за стола, стоявшего в неприметном углу комнаты, после чего, встав напротив мальчика, произнес:– Это Амефрит. Он и вправду обладает редким, непростым свойством – воплощать в реальность мысли человека, коснувшегося его.Мужчина таинственно улыбнулся и артистично развел руки в сторону. Облаченный в дорогие черные брюки и белую рубашку с жилеткой, он выглядел отчужденным от этого места, что лишь усилило иррациональный страх Артема.– А можно…– Конечно! Ты ведь не просто так сюда зашел!Мальчик подошел к Амефриту и, закрыв глаза, положил на него обе руки, после чего провалился в бескрайнюю пустоту, в черные, бездонные трубы мироздания. Он одновременно слышал каждый звук в этом музее и прибывал в полной тишине. Видел все, но в тоже время был слеп. Лишь одно отсутствовало в его голове – мысли. Амефрит погрузил Артема в состояние астрала, бесплотности, очистил его разум и копался в каждой клеточке тела. И вот, мальчик ясно и четко услышал звонок телефона, доносящийся с верхних этажей здания. Он перекрывал все прочие шорохи и отголоски, слышался отчетливо и осознанно, преобразив ассоциации в образы, образы в воспоминания о тени, воспоминания перевоплощались в мысли, а мысли… Мысли начали становиться реальностью.Мальчик в ужасе отпрянул от камня. Страх, как разворошенная куча дерьма, едким смрадом вырывался из глубин его души. Он осмотрелся, но не увидел загадочного незнакомца, а бросив безумный взгляд на пьедестал, вместо волшебного артефакта увидел старый, серый булыжник... После чего, взвизгнув, тут же бросился к выходу, где его уже ждала разгневанная учительница.Он и слова никому не сказал о произошедшем…***Некоторые люди считают, что мысли материальны. Страшно представить, в какую бездну погрузился бы наш мир, если бы мысли каждого человека стали воплощаться в окружающей нас действительности, принимая мерзкие, непостижимые для здорового человека образы.Прошел год после событий, произошедших в музее. Артем, перейдя в новый класс, и думать забыл о том странном происшествии, вычеркнув его из своей памяти. Но именно в этот день тревожные образы не давали ему ни капли покоя, превращая празднование дня рождения в сумбурный, беспокойный сон. Однако, была причина, по которой он еще не заперся у себя в комнате, не скрылся от надоедливой сестры – подарок. Подарок, который должны были подарить ему родители. Конечно, для него не было секретом, что именно находится в бархатной, темно-синей коробке, украшенной блестящим бантиком. Но он все равно наслаждался каждым мгновением сдирая слои упаковки, словно кожу, добираясь до ее внутренностей.Да, Артем уже давно мечтал о телефоне, ведь таковые имелись у всех его одноклассников, а он, не самый бедный, оставался лишен этого чуда.– Ты только аккуратно с ним, ладно, сына?– Конечно! Мам, Пап, спасибо! – Артем взял подарочную коробку и отправился к себе в комнату, медленным, сдержанным шагом, стараясь не показывать своим родителям излишней возбужденности по этому поводу.Не включая свет, он прыгнул на старый, но еще довольно мягкий диван сероватого оттенка, который стоял здесь столько, сколько Артем это помнил. Руки тряслись и казались чужими, неподатливыми, но вот прозвучал звук, оповещающий его о том, что устройство готово к работе.Погрузившись своим сознанием в теперь уже его первый, личный телефон, он не заметил, как ночь жадной тенью облепила его дом и все вокруг, наблюдая за ним в окно с неподдельной грустью.– О… Так тут и интернет уже настроен! – восторженно пронеслось в его голове, аки звон колокола. – Чего бы такого ввести… – Артем замер, ощущая, как неведомая смесь стыда, предвкушения и жажды, скапливается внутри его живота, образуя такое бешеное сосредоточие непонятной силы, что, казалось, вот-вот разорвет его и выплеснется наружу, сметая все на своем пути. Дрожа от волнения, он судорожно сглотнул и не торопясь ввел в поисковик.– П… О… Р… Н… О…Экран тут же блеснул миллионами найденных результатов, не задумываясь, Артем открыл первый попавшийся, после чего нетерпеливо начал ожидать загрузки. Дверь в его комнату тихо скрипнула, разрывая сердце мальчика на тысячи осколков, однако, успев сориентироваться, он тут же закрыл мобильный браузер и сделал непринужденный вид, укрывая себя по пояс одеялом.На пороге комнаты стояла его младшая сестра. Одетая лишь в легкие, белоснежные трусики и затертую хлопчатую майку, она босыми ногами настороженно топталось по деревянному паркету комнаты.– Т-ты чего не спишь? – от внезапного визита полуодетой сестры Артем буквально пришел в оцепенение.– Я что-то слышала с первого этажа… Сходи проверь…Сестру звали Полиной, и в этом году ей исполнилось уже четырнадцать лет. Поэтому Артем, будучи лишь на два года старше своей сестры, не мог сдержанно смотреть на нее, даже осознавая, что они родня.– Ладно, щас гляну схожу, – удовлетворившись ответом, Полина развернулась и отправилась к себе в комнату, а Артем, скользнув взглядом по ее ногам, покраснел и, стыдясь своих собственных мыслей, тихонько ударил себя по плечу, дабы привести в чувства.Оказавшись в холодном ночном коридоре, мальчик глянул вниз, во тьму первого этажа. Он предполагал, что уже давно не боится темноты, а все байки и страшилки, по которым он еще год назад буквально сходил с ума – не более чем плод человеческого воображения… Воображения, рожденного мыслью.Невозмутимо включив фонарик на своем телефоне, он еще раз порадовался такому долгожданному подарку, после чего, освещая ступеньки, отправился на первый этаж. Стены, обшитые лакированным деревом, отражали всякий свет, создавая зеркальные иллюзии и вводя Артема в необыкновенный мир отсветов и свечений. Ступив ногами на старый паркет, он тут же скривился от холодного приветствия доисторических досок, но, поборов странное чувство тревоги, направился прямиком в спальню родителей.Слегка приоткрытая дверь выглядела нестерпимо дико и опасно среди ночных миражей и бесчисленных тварей, которые хоть и не существовали в действительности (а так ли это?), но вполне себе жили на иррациональных кусочках сознания. Артем осторожно подтолкнул дверь вперед, обнажая перед собой черную комнату, в которую сквозь забрало железных штор не способна была глядеть даже луна. На секунду ему показалось, что что-то не так… Будто кто-то чуждый для этого мира выполз отсюда сквозь приоткрывшуюся щель… Судорожно сглотнув, он всмотрелся в дальний угол помещения, и только когда увидел два силуэта, необычно распластавшихся на кровати, он наконец-то смог до конца пересилить свой страх.Юрко, словно кошка, мальчик поднялся на второй этаж и уже стоял на пороге сестринской комнаты.– Поль, нормально там все… Слышишь? – но ответом была лишь звенящая тишина. – Поль!.. – произнес Артем перед тем, как, войдя внутрь, увидел обезображенное тело любимой сестры. Ее голова неаккуратно отделенная от тела лежала прямо посреди комнаты. А чуть поодаль, ласкаемое бледным языком луны, расположилось полностью обнаженное тело с отрубленными пятками и выпотрошенными внутренностями…Ужас тысячей жал впился в каждую клеточку тела, а застывший в горле крик неожиданно вырвался, разрывая собой всю девственную плеву тишины… Не было других звуков, не было никаких движений. Лишь одинокая тень с топором, расползшаяся по стене, плавно направилась в направлении Артема.Он пришел в себя посреди улицы, когда силы бежать уже иссякли, а к горлу подкатил непереваренный ужин. Опорожнив содержимое своего желудка на холодный, вечерний асфальт, Артем обернулся на раздавшийся из-за спины телефонный звонок.Последним, что он увидел, была замахнувшаяся топором тень.***Екатерина любила прогуливаться вечерами, даже несмотря на то, что в их городе все еще не могли сделать нормальное освещение. И вот, тихонько бредя, она думала о том, как сказать своему парню о беременности. Однако ее размышления прервал лежащий на дороге телефон.Оглянувшись по сторонам в поисках того, кто мог бы его обронить, она осторожно подобрала ценную находку и, убедившись в том, что он работает, вынула батарею и SIM-карту, после чего, радуясь, продолжила прогулку.Прямо за ее спиной, в свете тусклого фонаря… По асфальту медленно расползалась Тень с топором…

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