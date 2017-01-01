Help-Me.exe. Часть 24. Новые способности

BarelyBreathing Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:04 by

Комната Владимира уже была нежно-синего цвета. По телу непроизвольно пробежали мурашки. Обстановка вокруг в целом осталась прежняя. На мониторе снова появилось изображение разработчика.- А ты быстро, однако, - ухмыльнулся он, - ну как, познакомился с ним поближе?- Ха-ха, - апатично съязвил я, - ну да. Он ворвался в мои покои нежданно-негаданно.- Ну, рассказывай, коль ты вторгся в мои владения.- Что рассказывать? – недовольным тоном ответил я. - Он требует мою душу взамен на Олю.- Как интересно. И ты поверил?- Ну, если я здесь, то нет. Хелп Ми настолько обнаглел, что решил попользоваться телом моего друга.- Серьёзно, - на лице Владимира изобразилось явное недоумение, - я просто даже не знаю, как тебе помочь. Есть одна идейка… Рискованная. Вряд ли ты согласишься. Хотя…- Выкладывай, - отрезал я.- Ну, ты в курсе же, что Хелп Ми имеет два тела… Физическое и духовное. Как это объяснить, я, конечно, не знаю. Но я мог бы попробовать усовершенствовать тебя…- Каким же образом?- Ну, то, что ты находишься в виртуальном мире – это уже само по себе чудо. Я бы мог совместить в тебе два тела… Создать твоего виртуального двойника с кое-какими способностями и воссоединить с твоим телом.- Бред какой-то. Это возможно?- Думаю, да. Я же как-то научился контролировать технику на расстоянии. Думаю, можно заложить такие возможности в тебя. Ты сейчас сам по себе нереален. И в том мире тебя нет. Переход между виртуальностью и реальностью непростая процедура…- Не забивай мне голову, Владимир. Я готов на всё.- Подумай хорошо, я не знаю последствий воссоединения программы с человеком.- Хуже быть не может.- Ладно. Сейчас ты войдёшь в портал сзади и перейдёшь в комнату номер пять. Там ляжешь на кушетку и закроешь глаза.Я обернулся и увидел, что на голубоватой стенке стали просвечиваться помехи.«И почему я не удивлён?» – на моём лице непроизвольно нарисовалась улыбка. Я шагнул сквозь стену и перешёл в комнату, которую Владимир именовал пятой. По центру была кушетка, а вокруг много аппаратуры. Было холодно, моё тело покрылось мурашками. Окружение было каким-то завораживающим и успокаивающим. Я лёг на кушетку и закрыл глаза…… Темнота. Тело совсем неощутимо, я снова вижу Макса. Он стоит передо мною и расплывается в улыбке.- Олег, ты близко к разгадке. Я в тебя верю, друг. Ты должен уничтожить Хелп Ми. Ты сделаешь это.Следом появляется Оля. Её печальный взгляд прожигает меня насквозь.- Олег, мне тут очень плохо. Я не продержусь долго, поторопись.Мне хочется что-то сказать в ответ, но не получается. Я – пустота. Пространство, заполняющее бесконечность…… Открыв глаза, я увидел перед собою ту же комнату, но был удивлён тому факту, что повсюду бежали мелкие цифры.- Поздравляю, воссоединение произошло успешно, – заявил Владимир, теперь стоявший прямо передо мною.- Что за цифры вокруг? – поинтересовался я.- Это информация. Ты теперь, как и я, из любого предмета будешь получать новые знания. Но…- Но?- Ты не протянешь долго в реальном мире. Тебе придётся уйти в виртуальность… И ты, и я, и Оля уже пленники этого мира…- Но почему ты мне раньше об этом не сказал?!- Ты сам сказал, что готов на всё, - виноватым тоном ответил Владимир.- И сколько у меня времени на то, чтобы уничтожить вирус?- Я думаю, недели две. Дальше, когда твоё тело воссоединится с программой, ты станешь просто информационным потоком, как и я…- А как же Оля?- Я ничего не знаю о ней… Извини, Олег.- И после той недели я не смогу вернуться в реальный мир?- Увы, нет. Я дал тебе новые возможности… Теперь не трать время. Уничтожь Хелп Ми.- Отправь меня в реальность.- Ты можешь делать это сам. Просто сконцентрируйся на своей комнате и закрой глаза. Ты можешь появиться в реальном мире только в той точке, в которой ты перешёл сюда. Здесь же ты можешь создать всё, что угодно.«Я и пленник, и царь, и боец», – почему-то такие мысли посетили мою голову. Я закрыл глаза и смоделировал обстановку своей комнаты. Открыв глаза, я действительно появился там.Валера лежал без чувств на полу. Я подбежал к нему и потряс за плечо. Он дёрнулся и испуганно посмотрел на меня.- Брат, что случилось? Ты как? – поинтересовался я.- Твои глаза… - только и промямлил в ответ он.- Что? Что с ними не так?- Они синие…Я подбежал к зеркалу и увидел, что мои глазные яблоки действительно были покрыты светящийся светло-синей пеленою…Автор: Олег Житнев.

Ключевые слова: Вирус информация поток способности

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