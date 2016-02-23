"Буду рвать твоё горло!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 206 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 02:18 by

- Я пришёл к дому твоему, враг, чтобы отомстить. Гибель моих жены и детей - твоих рук дело! Вооружённый убийца со сворой своих подхалимов, ты погубил тех, кого я по настоящему любил! Никогда я больше не смогу любить. Страшная пустота, выжженная пустыня - вот то, что я могу чувствовать. И ещё - ненависть! Лютая ненависть и всепоглощающая жажда отомстить! Отомстить любой ценой. Даже если ты меня убьёшь, я, мёртвый, буду рвать твоё горло!- Волк... - голос человека предательски дрожит от страха. - Где ружьё? Почему собаки молчат? Эй, кто-нибудь!- Трус, знай, я всех убил. Моя безумная страсть отомстить сделала меня невероятно сильным. Сердце готово выскочить от дикого желания разорвать тебя прямо сейчас! Что ты скажешь в своё оправдание? Последнее слово.Человек, в панике принялся бегать по дому. Ищет хоть какое-то оружие. Ничтожество! Проклятый убийца волков!Судорожно вжав голову в плечи и почти не глядя в мою сторону, человек прошептал:- Ты просто волк, ты не можешь говорить. Галлюцинация... Ты мне кажешься...Кровь клокочет во мне неистовой кипящей лавой! Так хочется разорвать мерзавца! Ненавижу!- Когда я вернулся с добычей домой, я увидел тела моих жены и детей, растерзанные твоими собаками! Они были моей семьёй. Ты убил их! За что?!Слёзы душат и ещё больше, ярость! Как же я хочу его растерзать!- Я, мы... просто охотились. Это хобби, спорт... - промямлил человек.- Убийство женщин и детей - просто хобби и спорт?! Только потому, что они выглядят не так, как твои? Какая же ты сволочь! Гнусное и тупое, жестокое существо! Сдохни! - закричал я.Голос мой сорвался в глухой и утробный рык.Я ринулся, оскалив свои острые клыки! В прыжке, внезапно слишком замедлившимся, я увидел, что человек нажимает на курок ружья. Нашёл-таки!Пуля медленно летит мне навстречу, да только не убить меня больше, ещё раз не убить. Я умер ещё тогда, когда сердце моё разорвалось от горя - так отчаянно я оплакивал смерть моих жены и детей!И даже мёртвый я буду вечно рвать твоё горло, человек! Ненавижу!

Ключевые слова: Волк охота призрак ружье страх авторская история

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