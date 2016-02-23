Не покупайте дома в интернете

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:34

Виктор Бердянский Просмотров: 378 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:34 by

Одним пятничным вечером я решил задержаться на работе, чтобы доделать все отчёты и с чистой душой отправиться на выходные.В последние минуты, когда я уже практически собрался уходить, мне на почту пришло письмо с рекламой о продаже небольшого домика, в какой-то неизвестной мне деревеньке.Текст письма:«Достала работа? Нуждаетесь в отдыхе? Что может быть лучше загородного дома около озера?!Только сегодня и только сейчас Вы можете себе прикупить такой дом! И уже в эти выходные отправиться на заслуженный отдых! Цена такого домика составляет всего 1000$...»Я живу уже больше тридцати лет в этом мире, поэтому знаю, что такие дешевые цены могут создать потом массу проблем, но почему же сейчас я клюнул на эту удочку? Возможно, я действительно хотел отдыха, и мне было совершенно плевать, как всё обернётся?В конце письма нужно было лишь согласиться с прикреплённым к нему контрактом и провести банковскую операцию по переводу денег.Выполнив эти несложные действия, я отправился домой.В это субботнее утро, распечатав адрес своего нового загородного домика, я собрал немного вещей и с отличнейшим настроением пошёл в гараж за автомобилем.Дорога к «домику мечты» оказалась не такой уж и близкой. На необходимый путь я смог выехать только к вечеру, поскольку приходилось несколько раз перезагружать GPS-навигатор, и после каждой перезагрузки он показывал мне совсем другой маршрут.Но дорога, по которой я ехал сейчас, вела через лес, а в этом положении маршрут поменять было невозможно.До заката оставалось всего несколько часов, и мне в голову уже стала закрадываться мысль, что никакого загородного дома не существует, что меня попросту обманули, но как только я потерял все свои надежды и был близок к возврату домой, GPS-навигатор запищал, сигнализируя о прибытии. Я вышел из машины и осмотрелся.- В какую же глушь меня занесло! – выругался вслух я.Впереди оставалось ещё несколько метров дороги, но она почему-то была забросана ветками. Я не стал их убирать, а просто пошёл вперёд.Пройдя оставшуюся часть пути, я заметил, как сквозь кусты пробивается солнечный зайчик. Я ускорил шаг, и уже через мгновение из-за кустов показалась блестящая крыша небольшого дома.- Ну, наконец-то! – выдохнул я.С лесной дороги я вышел, как и указывалось в письме, к маленькой деревушке. Но как из всех этих домов найти свой? Я не очень это понимал, так как все они были одинаковыми: одинаковых размеров, одинакового цвета, даже крыши у всех домов были одинаково покрыты каким-то отражающим железом. Нужно было найти кого-то и расспросить о своём доме.В деревне стояла тишина: не было слышно ни голосов, ни звуков, кроме едва слышного «напевания».Но неожиданно около одного из домов я заметил маленькую девочку лет пяти, которая игралась с чем-то непонятным. Она сидела в полуобороте, практически спиной ко мне, и что-то напевала.Я подошел ближе и решил поговорить с ней, так как больше никого вокруг не было.- Эй, милая! Ты здесь одна? – спросил я. - Где твои родители?Но девочка даже не повернулась в мою сторону, она продолжала стучать об землю какой-то красной плюшевой игрушкой.- Где мне найти старших? – вновь задал я вопрос девочке, но ответа так и не последовало, тогда я подошел к ней еще ближе и поинтересовался. - С тобой всё в порядке?Прекратив стучать, девочка стала медленно поворачивать голову в мою сторону. Сначала мне показалось, что на её лицо падали тени и, тем самым, создавали иллюзию красноты, но как я ошибался! Когда она повернулась в мою сторону, полностью показав свое лицо, то я чётко смог рассмотреть там кровь. Потом мой взгляд приковала «плюшевая игрушка», которой девочка стучала. Это была не совсем игрушка, это было сердце! Чьё именно оно было - коровы, свиньи или человека - я не знал, да и не очень-то и хотелось мне знать в тот момент.Ноги мои подкосились, и, следуя рефлексам женщины, увидевшей в своей кровати живую мышь, я завизжал словно маленький поросёнок. Я стал пятиться назад, но через несколько шагов споткнулся и упал.Окровавленная девочка поднялась с земли и направилась в мою сторону. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Я буквально оцепенел от страха и не мог пошевелиться. Девочка с кровавым лицом и сердцем в руке была уже около меня. В моих ушах отдавались удары частого биения сердца, во рту пересохло, а из глаз самопроизвольно лились слёзы. Но даже сквозь эти чувства я услышал чей-то голос где-то за спиной.- Это ещё не твоё время! Уходи! – сказал строгий мужской голос.Девочка остановилась и стала издавать какой-то звук, очень напоминающий шипение змеи.- Уходи, я сказал! – настойчиво повторил все тот же голос.Она повернулась к мужчине и, широко расставив руки, прыгнула в его сторону. Мужчина, спасший только что мне жизнь, чем-то бросил в злобного ребёнка. Это была то ли перемолотая трава, то ли ещё какое-то растение.Как только молотые листочки вылетели с руки и прикоснулись к телу девочки, она тут же исчезла.Я стал потихоньку приходить в чувства.- Джек. Джек Рейнолд, – представился незнакомец, протягивая мне свою руку.- Алекс! – выдыхая, ответил я.Выглядел Джек Рейнолд, как герой исторических фильмов: на нём была большая кожаная шляпа, длинный плащ чёрного цвета, а на ногах были массивные коричневые сапоги. Лицо его было тоже очень характерным: от самой верхушки лба и до подбородка оно было покрыто мелкими морщинками, а на правой щеке красовался длинный и глубокий шрам. Волосы его были очень длинными и практически накрывали плечи.Хотя его лицо и было довольно-таки страшным, но все же внушало какое-то доверие.Как только я вцепился в руку Джеку, он с силой дёрнул меня, да так, что я буквально подскочил.- Ещё один молодчик, - продолжал поддерживать беседу мой спаситель. - Как тебя сюда занесло?- Я… я… - пытаясь облизать пересохшие губы, отвечал я. - Я купил себе домик через интернет и…- Интернет? Что такое - интернет? – с неподдельным интересом переспросил Джек.- Ну, это такая штука… - запинаясь, начал было объяснять ему я, но вдруг отступился от рассказа и задал вопрос. - Что здесь вообще происходит?- Ты про Марго? – наивно переспросил Рейнолд и добавил. - У неё сегодня жатва! Так что далеко не отходи, а после заката и вовсе нос на улицу не показывай!Мы стали отходить от места, где ещё пару минут назад я чуть не лишился жизни.Мы шли в глубь деревни, хотя, честно говоря, тяжело назвать деревню глубокой, которая состояла всего из 10-15 домов. Джек ускорил шаг и стал подгонять меня.- Шевелись! До заката осталось полчаса!Когда мы дошли до середины деревни, Джек выкрикнул:- Можете выходить! Она пока ушла!Только его голос замолчал, как в дверях домов стали появляться люди. Это были обычные люди. Обычные, но очень старомодно одетые. Мужчины, женщины, дети и старики. Они подходили к нам и пристально меня разглядывали.- Почему ты не отдал его ей?! – вдруг кто-то выкрикнул из толпы.- Потому что он тоже человек, мы не имеем права так с ним поступать! – снова заступился за меня Джек.После некоторого молчания люди стали расходиться, но один мужчина стоял неподвижно на месте.- Это главный, - вполголоса сообщил мне Джек. - Его зовут Марсэй!Когда почти все люди вернулись в свои дома, Марсэй подошёл к нам.- Почему ты не отдал его ей?! Это был наш шанс протянуть ещё год без трагедий!- Убийство невинного человека мы теперь трагедией не считаем? – возмутился Джек.- Ты прекрасно понимаешь, о чём я! – огрызнулся Марсэй. - Он нездешний! От него будут только одни неприятности!- Больше неприятностей, чем от тебя, Марсэй, для этой деревни не будет ни от кого!- Да кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?! – перебил я диалог людей, обсуждающих мою смерть.- Ты вообще заткнись! Чего тебя сюда принесло?! – озверевшим голосом крикнул на меня Марсэй.- Я беру на себя ответственность за Алекса. Если что случится, то отвечать за него буду я! И впредь не вздум... – слова Джека оборвал женский крик, после которого последовал детский плач.- Она идёт! – выкрикнул кто-то.- Скорее, бежим! – потащив меня за шиворот, крикнул тревожным голосом Джек.Обернувшись, я увидел, как из леса «выплывает» густой голубоватый туман. Он двигался так быстро, что уже через минуту им была покрыта половина деревни.- Что это? – немного испуганно спросил я Джека.- Это Марго! И, похоже, она кого-то ищет!Мы рванули изо всех сил. Хвала небесам, бежать нужно было немного. Дом Джека находился недалеко от центра деревни.Только мы вбежали в дом, Джек сразу же стал запирать двери на несколько щеколд, а после того, как он защёлкнул последнюю, в дверь стал кто-то ломиться.- Откройте! Пожалуйста! – прозвучало за дверью.- Ты не откроешь? – испуганно спросил я хозяина дома.- Тише ты! Замолчи! Это она! – нервно ответил Джек, закрывая мне рот ладонью.- Пожалуйста, помогите мне, – продолжал звучать нежный детский голос из-за двери.Джек отошёл от двери и сел на пол в самом дальнем углу комнаты.Время тянулось очень медленно. С того момента, как мы вошли в дом, я так и не сделал ни одного движения. Я застыл в ужасе посреди комнаты. Голос за дверью на некоторое время стих.- Эй, Алекс. Иди, присядь рядом. Ты ведь хотел узнать, что здесь происходит? – вялым и измученным голосом сказал Джек.Я ещё некоторое время постоял и только потом решился пошевелиться. Ноги, как и всё тело, были занемевшими, и я, перекатываясь с ноги на ногу, поплёлся в дальний угол комнаты.Присев рядом с Джеком, я услышал, как напряжённо он дышит.- Так что у вас здесь творится? – решил начать я разговор.- Всё случилось несколько веков назад…- Веков?! – уже вначале рассказа перебил я.- Да, Алекс, веков, – монотонно ответил рассказчик и продолжил. - Итак, произошло это всё несколько веков назад. Тогда я ещё был священником. Ко мне пришли родители одной девочки и попросили, чтобы я изгнал демона из её тела. Будучи неопытным экзорцистом, я провёл обряд не так, как было нужно, и всё пошло наперекосяк. Вся проблема крылась в том, что девочка не была одержима! Скорее, одержимыми были её родители. Одержимыми мыслью, что ребёнок провинился перед богом за то, что она не смогла помочь своему брату выбраться из болота, в котором он утонул недалеко от деревни. Больше того, её родители посчитали, что это она заманила своего брата в эту трясину! Вся деревня знала о её невиновности, но никто не мог высказать своего мнения. Я просил, я умолял оставить ребёнка в покое, но никто меня не слушал. Как я уже говорил, в обряде что-то пошло не так, а вместо изгнания в девочке поселилось зло. В первую же ночь она убила десять человек.- Почему вы не отказались от обряда? – снова перебил я Джека.- Как же я мог отказать главному деревни?! Только после страшной беды я смог найти в себе силы и дать отпор Марсэю.- Так отец девочки – Марсэй?! – переспросил я.- Да, Марсэй, – уже более оживлённо ответил мне Джек и продолжил. - Он и его жена так были озлоблены на Марго из-за потери сына, что совсем потеряли головы. Кстати, сердце, которое носит в руке Марго – это сердце её матери.После этих слов я просто застыл в ужасе, и руки похолодели, а волосы встали дыбом.- Теперь каждый год она приходит в деревню… из того самого болота. И карает нас. Мы все здесь прокляты, но она кого-то ищет здесь постоянно, к сожалению, мы не знаем, кого именно, - закончил свой рассказ Джек Рейнолд.И только он договорил, как прозвучал сильнейший удар в дверь, а после этого в комнату стал проникать туман.- Что теперь делать?! – вскочив на ноги, закричал я.- Ничего. Принять всё так, как есть… Мы все здесь виновны, – равнодушно донеслось снизу, где сидел Джек.- Но я ведь невиновен! Я вообще не понимаю, что я здесь делаю! – сквозь слёзы выкрикивал я.- Лучше сядь на пол и жди своей участи. Быть может, она тебя не тронет, раз ты невиновен. Хотя предыдущих двоих она разорвала в клочья.Я встал на колени и, оцепенев от ужаса, стал молиться. Я сам не понимал, что говорю, быть может, это были и не молитвы.Я чувствовал, как туман обволакивал моё тело, я слышал, как она шептала мне на ухо о том, что она была невиновна в смерти брата. Я слышал плач маленького ребёнка, но ничего не смог сделать, только как выдавить из себя:- Прости!После этого что-то произошло. Туман начал отступать, а в двери кто-то стал стучать.- Джек! Джек, ты жив?! – дрожащим голосом, стоя на коленях, спрашивал я.- Эй! Вы как там? – раздался мужской голос за дверью. - Вы там живы?- Помогите, - сквозь слёзы сказал я чуть слышно.В дверь последовал ещё один тяжелый удар, который снёс её с петель. Мне в глаза ударил утренний солнечный свет. В проеме показались два силуэта.- Эй! С вами всё в порядке? – снова спросил мужской голос. - Шериф! Похоже, что у нас ещё один!- Вижу! – ответил второй силуэт. - И чего их сюда тянет? Мёдом, что ли, намазано?!В дом вошли двое полицейских: шериф и его помощник. Помощник тут же кинулся ко мне и стал поднимать меня, схватив за оцепеневшие руки. С горем пополам я поднялся с колен, толком еще не осознавая, что произошло. Я повернул голову и устремил свой взгляд в дальний угол комнаты, но он был пуст.- Сэр, мы нашли вашу машину! Вы ехали в деревню Бурья? – спросил шериф.- Д-да… - выдавил я из себя, осторожно поднимаясь на ноги.- Вы не туда свернули. Вам нужно было повернуть пару километров назад. И чего вас сюда всех тянет?! – твёрдо высказался шериф.- О чём это он? – спросил я помощника.- Дело в том, что сюда каждый год, в одно и в то же время, тридцатого ноября, приезжают люди, а наутро следующего дня мы постоянно их находим не в лучшем виде. Никто толком не может рассказать, что с ними случилось, и что они здесь делают. Правда, в прошлом году мы нашли труп…- Его просто разорвали в клочья, – перебил своего помощника шериф. - Ещё вопросы будут?- Вот мы и приезжаем теперь каждый год проверять это место. Судя по вашему виду, мы вовремя приехали, не так ли? – с ухмылкой спросил помощник шерифа.Полицейские вывели меня на улицу и проводили до моей машины. Попутно я стал осматривать местность.Ещё каких-то полчаса назад здесь стояли дома, а теперь вместо них стояли перекошенные и полусгнившие сараи.- А как называется это место? – спросил я у полицейских.- Двадцать третье шоссе, если по-нормальному, или вас интересует другое название? – скептически спросил помощник.- Одного названия, пожалуй, хватит, - слегка улыбнувшись, ответил я.- Вы сами до города доберётесь? – спросил шериф, садясь в патрульную машину.- Думаю, да! И всё же, как второе название этой заброшенной деревушки? – вдогонку полицейским спросил я.- Болото Марго, - обернувшись, отозвался помощник шерифа.- Ты слишком много болтаешь! – прикрикнул шериф. - Достаточно того, что мы вытащили его!Что дальше говорил шериф, я не расслышал, так как старался побыстрее сесть в свою машину и уехать отсюда как можно дальше.Немного придя в себя, я завёл автомобиль и, выехав на трассу, направился домой, позабыв про свой домик и отдых на выходных.Пожалуй, такой отдых мне запомнится надолго!Не знаю, может, причудилось мне (сказывается нагрузка в офисе), а может, и вправду было.Что случилось с Марго? Почему она отступила? Куда делись все жители деревни? Эти вопросы надолго засели у меня в голове.Одно могу сказать наверняка: никогда не покупайте дома в интернете.

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