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Истории из жизни

За кроватью

Ивто (Yvetot-Bockage) - маленькая деревушка неподалёку от Валони, того самого города, который фигурировал в моей истории "Вечная месса". Деревушка маленькая, насчитывающая теперь около сотни местных жителей, потомственных крестьян. Глухие переплетённые заросли кустарников и дикой малины, бескрайние поля кукурузы и заливные луга окружают Ивто со всех сторон.

Все родственники Виктора со стороны отца родились и выросли в Ивто-Бокаж и жили в огромном деревенском доме с голубыми ставнями. Со временем они состарились и многие умерли; только старая тётушка Тереза по-прежнему жила в опустевшем родовом гнезде: она, как могла, работала в поле и в саду, вышивала и ухаживала за птицами, которые садились на окно. Как она сама говорила, это души её умерших родных и близких навещают её в образе птиц. Сам Виктор ей про это ничего не говорил. С одной стороны, не хотелось разубеждать старушку, а с другой - как знать?

Единственному племяннику старая тётка выделила давно пустующую самую лучшую комнату, солнечную и с видом на сад. Обстановка скромная, с деревянной мебелью, пропахшей ладаном, и буйно цветущие заросли под окном. Единственным неудобством было только отсутствие горячей воды, но для этого была старая котельная, переделанная из пекарни, находящаяся рядом с домом. Там, в тепле, можно было мыться, а по воскресеньям печь хлеб.

Каникулы в деревне проходили хорошо. Но во вторую или третью ночь Виктору начала сниться какая-то незнакомая старушка. Маленькая, в белом чепце и чёрном длинном платье под кружевной шалью. Старушка что-то шептала и показывала пальцем куда-то перед собой. Что это была за старушка и чего она хотела, Виктор, разумеется, не понял.

Весна, лето и осень в деревне за повседневными хлопотами прошли быстро. Виктор помогал старой тётке собирать урожай; он по-прежнему занимал ту же самую комнату, и маленькая старушка, одетая, как для воскресной мессы, снилась ему регулярно. "Там, за кроватью..." - различил он однажды её шёпот.

Здоровому молодому мужчине отодвинуть тяжёлую дубовую кровать было совсем нетрудно. Там, в щели между полом и стеной, лежал старый нательный крестик с оборванной петелькой. Очевидно, старушка приходила за ним.

"Ой, да это же крестик моей кузины, Жанны! - воскликнула тётушка, увидев находку. - Жанна с ним никогда не расставалась. Когда она умерла, её хотели похоронить с крестиком, но его так и не нашли".

Старое кладбище Ивто около маленькой покосившейся церкви заросло травой. Виктор не понёс нашедшийся крестик на могилу, а отдал тёте Терезе.

А свою незнакомую тётю Жанну он не видел больше никогда.

Благодарю за внимание.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:22 by ВеснянкаПросмотров: 753Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Старушка домик просьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elinor
Сегодня, 13:44
0
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Репутация: (4|0)
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Комментариев: 38
Интересно+
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: Lycanthrope
Сегодня, 13:59
+1
Группа: Администраторы
Репутация: (531|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 886
История, на фоне сотен подобных, ничем не примечательна. Но слог у автора лёкий, плюс за него всё же поставил. +
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#3 написал: акжана
Сегодня, 14:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (628|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 743
История, которая свидетельствует о том что "другой" мир существует. Душе тетушки Жанны наверное было неспокойно за то, что её нательный крестик лежал затерянный, где-то там в щели под стеной. Нашли, вручили в нужные руки и душа женщины возможно успокоилась. Плюс! ++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Lenchen
Сегодня, 14:48
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 786
Сложилось впечатление , что кто-то сказок перечитал.
Зарегистрирован: 7.01.2012
  
#5 написал: Слай
Сегодня, 14:55
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 1
Комментариев: 80
Хорошо что бабулька крестик попросила, а могла бы и глазик мальчика попросить. Отдаааай, отдай глазик мальчик!

История улыбнула =)
Зарегистрирован: 17.02.2014
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:01
+2
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Репутация: (43|0)
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Комментариев: 1 231
Стиль очень хорош! Так всё себе и представила, всю эту местность. И почему-то вспомнилось: "Где-то далеко, за колючими кустами ежевики..." Но вам, наверное, это ни о чём не говорит
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 17:05
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 572
Легкая, добрая история,+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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