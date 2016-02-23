Завистливая соседка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:30

Елена Кармен Просмотров: 84 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:30 by

По роду моей деятельности я практически каждую неделю узнаю много самых разных историй, но ни одна из них не имела мистического подтекста... до сего дня.Рассказала мне эту историю женщина, назовем ее Юлией. Далее история пойдет от ее лица.Есть у меня соседка Маша (настоящее имя тоже изменено), и эта Маша такая завистливая. Раньше меня это только смешило или удивляло, но со временем стало пугать.Начиналось все еще с детства. Жили мы - наша семья и Машина - в одном доме, наши квартиры напротив находились на одной площадке. Наша семья чуть побогаче была, Машина победнее. Но семьи наши подружились и, соответственно, мы с Машей тоже.Однажды мне купили новую куклу - красивую, в нарядном платье. Естественно, я показала ее Маше, тогда реакция ее меня удивила... Дословно смысл слов ее не помню, но сводилось к тому, чтобы я эту куклу сломала или потеряла. Не прошло и недели, как кукла куда-то подевалась. Как не искали, так и не нашли. И так было со всем, что Маше нравилось из моих вещей. Платье новое купили, только надела - облилась чем-то, что и не отстирать, потом велосипед купили - упала с него, руку сломала, отдали велосипед... Потом уж в школьные годы сумку мне подарили, так домой когда возвращалась, украли, а воров не нашли. Тогда я еще не связала это с Машиной завистью.Дальше - больше. Я была красивая, а Маша не очень. Соответственно, мальчики всегда у меня были, но как-то раз понравился Маше тот же мальчик, что и мне. И что вы думаете? У меня на следующий день все лицо прыщами покрылось, и мальчик со мной перестал встречаться.Школу закончили. Я с серебряной медалью, а Маша с троечным аттестатом. Я в институт поступила, а она в ПТУ.Как-то в гости зашла ко мне, а я уже на третьем курсе училась. Чай пить стали, а она и говорит: "Хорошо тебе, Юлечка. Институт закончишь, работать устроишься, денежек много будешь получать, а я вот ПТУшный диплом получу и за копейки вкалывать буду". Я ей со смехом говорю: "Да разве в деньгах счастье?", а она фыркнула, чай допила и ушла.Через неделю я заболела, экзамены на носу, а у меня температура под сорок. Положили в больницу, а что за болезнь - не знают. Но все хорошо вдруг стало, поправилась быстро, из больницы выписалась домой, а дома новость: Маша в Питер уехала с мужчиной каким-то, даже ПТУ не закончила.Институт я с красным дипломом закончила, на работу устроилась, а от Маши ни слуху, ни духу. Я уже тогда понимать стала, что от нее зло шло. "Ну, - думаю, - уехала и больше не встретимся". Но увы...Встретила я своего будущего мужа, стали к свадьбе готовиться. Я как на крыльях летала.Однажды возвращаюсь домой с работы, а из подъезда Маша выходит с ребенком. Как сейчас помню - сердце в груди заныло, но подошла и говорю: "Привет, Маш. Вернулась? А это дочка твоя?", а она так зыркнула на меня и говорит: "Да, вернулась. Муж козлом оказался, бросил. А ты, мне родители сказали, замуж собралась?". Я аж похолодела вся, но улыбаюсь, виду не подаю, что боюсь ее, говорю: "Да, свадьба скоро". Маша вся потемнела и говорит: "Гроб у тебя будет вместо свадьбы!", ребенка схватила и унеслась.Как я до квартиры добралась - не помню. В себя пришла уже на кухне, мама рядом хлопочет, кружку мне с чаем в руки сует, спрашивает, что случилось. Я ей все рассказала, думала, она не поверит, она у меня трезвых взглядов. Но она мне поверила, посоветовала пышную свадьбу не играть, а расписаться скоренько и из города переехать. Мало ли. Так мы и сделали.Муж мой умер через пять лет после свадьбы от инфаркта, детей у нас нет. Стало мне самой что-то плохо со здоровьем, пошла в больницу. Обследовали и сказали, что у меня рак и оперировать нельзя. Ну, продала я квартиру и к маме вернулась, папы к тому времени тоже не было. Маша по-прежнему живет напротив, ее дочь умерла в тот же год, как я переехала - сбила машина. При виде меня Маша ехидно улыбается, но ничего не говорит.Верить в эту историю или нет - решать вам. Я лишь записала то, что было мне рассказано.

Ключевые слова: Соседка зависть болезнь смерть сглаз авторская история

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