Короткий отрывок из жизни

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

oleg666 Просмотров: 1 377 Комментарии: 39 +28 Сегодня, 14:20 by

Мы жили в пригороде Питера: я, жена и дочка. Счастливая семья была. За 16 лет всего одна ссора. Так бы и жить, но... Но получилось так, что у жены обнаружилась смертельная болезнь. Врачи развели руками, и осталось только ждать. Ждать, уже ни на что не надеясь.Вот тогда и решили мы уехать в деревню, подальше от города. Довольно быстро нашли дом в Архангельской области, продали здесь всё и уехали. А там, в деревне, лес, река, родники. Воздух чистейший. Дом огромный, светлый, а главное - чистый. До нас бабулька жила. Людям помогала-лечила. Ну, да у меня жена тоже ведьма. От прабабки ей дар достался. Многих вылечила. За помощь ничего не брала и предупреждала сразу, чтоб даже не благодарили. Если дар есть, то нельзя его разменивать. Местные нас сразу приняли (обычно долго присматриваются). До школы 5 км. Развозка есть. Дочка довольна. В доме обустроились. Живём. Даже болезнь отступила. Жена детишек на мотоцикле катает, соседям помогает. Кому словом добрым, над кем "пошепчет". Всем помогла, кто обращался. Год пролетел - не заметили, потом...Потом перестал петь петух. Не несутся куры. Забил одну, вскрыл, а у неё внутренности, как усохшие. Пол заскрипел, по печке трещины пошли, и жене всё хуже становится. А как поможет кому - потом целый день лежит. Началось это после того, как тёща в гостях побывала. Всё нас на путь истинный наставляла, что не надо никому помогать, от бесов это всё. Болеть будете, помрёте. Дочку сиротой оставите.А дар разве только от бесов? Если больной выздоровел,а кто хотел удавиться, жить стал, и всё наладилось. Разве это плохо помогать людям? Ну да ладно. Поехали в райцентр к врачам. Обследовали жену, прописали лекарство. Дом почистили, да вроде опять всё нормально стало. Живём! Жили... до очередного приезда тёщи. Воду, говорит, святую привезла, пусть доченька пьёт да умывается.Раза четыре жена умылась да попила. И слегла. Голова кружится, тошнит и пятна розово-синие по телу пошли. А водичка "святая" стухла да зеленью отдаёт.Вылил я эту дрянь. Снова к врачам. Анализы, экг, узи.., Да всё,что есть, прошли - нет болезни никакой. Блин! Никакой! Даже той, неизлечимой! Радоваться бы, да только всё хуже ей. Поговорили дома. Я жене:- Ты же ведьма! Скинь, вылечись, отправь обратно!- Не могу, она мне мать, а себя не дано лечить. Что, не понял, кто сделал?Были, конечно, мысли... Только о таком и думать-то нельзя. А дальше два месяца настоящего ада для моей любимой. Вставать не могла. Больше, чем на час её не оставлял. Два месяца с дочкой, как клоуны. С улыбкой, шутками, весельем выполняли любую просьбу. Это очень страшно: знать, что уже всё, и держаться.Дочка плакала украдкой, но, убрав следы слёз, опять шутила и улыбалась. Молодец! И любимая не ныла, не стонала - шутила над собой, зная, что умирает. Я солдат. Пришлось повоевать, и смерть видел, а тяжко вот так. Но сколько душевных сил в ребёнке! Если не работал по дому, то сидел у любимой в ногах, чтоб совсем рядом быть. Предлагали в больницу "сдать", но своих не бросаем. Да и жена соседям сказала, что лучше умереть дома, рядом с любящими тебя, чем в больничной палате среди вони и стонов умирающих.И опять нарисовалась тёща... со своей песней, что это кара божья за грехи наши, и вот она-то каждый день молится. Да и нам надо только молиться, особенно мне. Ответ ее поразил:- Кто-то молится да ничего не делает, а кто-то не молится, но делает всё.Обиделась и уехала. Вот как просто всё у людей.Дальше хуже. Жена,что съест или попьёт, тут же обратно выходит. Говорить уже не могла. В последний день посмотрела мне в глаза и моргнула. Я понял. Вызвал скорую, и поехали мы в больницу. Знала любимая, что всё. Не захотела, чтоб в доме покойник был. Потом реанимация (зачем?). До последнего держал её за руку. Врачи честно старались... Да, я был в реанимации. Все поняли, если не пустить - недалеко до беды. Всё равно пройду. Так и умерла. А когда вышли в коридор, раздался её крик. Громкий, страшный.-Я не хочу умирать!Кинулись обратно да чего уж там? Всё. А я молился...Всем молился. Искренне. И Христу, и Богоматери, и Пантелеймону... Никто не откликнулся. Только двое маленьких бородатых явились. Одного знаю -домовой, а второй, может, овинный. Только они дали понять,что не по силам им такое. Не звал их - сами пришли помочь. А когда хоронили, тёща два стольника в гроб положила, и я их должен был взять и домой отнести, "на счастье". Кто-нибудь знает про такой обряд? Только они у нас с дочкой в печку полетели, да с приговором. А соседи потом спрашивали, что это у нас чёрный дым из трубы валил. Вот так.А от жены мне дар достался. Приходила на девятый день, как раз я один дома был. Села в кресло. Я ей сигарету дал. Взяла, закурила. Мне,говорит, теперь можно в доме курить. Посидели,помолчали, как обычно. По второй курнули, да и пошла она. В дверях рукой махнула, улыбнулась и моргнула, как в последний день.После несколько раз приходила ненадолго. После сорокового дня ночью пришла. Светится вся, и тепло то ли от неё, то ли от света этого. Долго говорили обо всём на свете. Сказала, что теперь она Берегиня. Будет людям помогать, за порядком следить да кого следует наказывать, путникам и заблудившимся помогать, за детишками и стариками присматривать. Спросил её:- Как там?- Да по вере твоей будет. Веришь в страшное - на, получи, веришь в добро - получай доброе.А теперь вот и я людям помогаю. Вроде получается. Любимая меня направляет к тем, кому нужна помощь. И как раньше у нас было: "Работаем? Работаем! Вместе? Вместе!".Про тёщу узнал... Поп (батюшкой такое не назову) говорил им, церковникам, чтоб бесов гнали любыми способами, а грехи он им отпустит, и ещё, что надо сперва себя возлюбить, а потом уже о других думать. Разве так можно? Мы жили и живём тем, что Бог есть, Любовь, и сперва о других подумай, а потом о себе. Вот спросить хочу... Ох, набросятся сейчас, загрызть попытаются. Спрошу: где ваш Бог? Где ад? Где рай? Почему он не слышит молитв? Истинных молитв, тех что у людей от сердца идут? И почему РАБ божий? А может, не рабы мы, а внуки его? Вот так как-то. Короткий отрывок из жизни.

Ключевые слова: Ведьма смерть дар авторская история

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