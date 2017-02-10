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Истории из жизни

Короткий отрывок из жизни

Мы жили в пригороде Питера: я, жена и дочка. Счастливая семья была. За 16 лет всего одна ссора. Так бы и жить, но... Но получилось так, что у жены обнаружилась смертельная болезнь. Врачи развели руками, и осталось только ждать. Ждать, уже ни на что не надеясь.
Вот тогда и решили мы уехать в деревню, подальше от города. Довольно быстро нашли дом в Архангельской области, продали здесь всё и уехали. А там, в деревне, лес, река, родники. Воздух чистейший. Дом огромный, светлый, а главное - чистый. До нас бабулька жила. Людям помогала-лечила. Ну, да у меня жена тоже ведьма. От прабабки ей дар достался. Многих вылечила. За помощь ничего не брала и предупреждала сразу, чтоб даже не благодарили. Если дар есть, то нельзя его разменивать. Местные нас сразу приняли (обычно долго присматриваются). До школы 5 км. Развозка есть. Дочка довольна. В доме обустроились. Живём. Даже болезнь отступила. Жена детишек на мотоцикле катает, соседям помогает. Кому словом добрым, над кем "пошепчет". Всем помогла, кто обращался. Год пролетел - не заметили, потом...
Потом перестал петь петух. Не несутся куры. Забил одну, вскрыл, а у неё внутренности, как усохшие. Пол заскрипел, по печке трещины пошли, и жене всё хуже становится. А как поможет кому - потом целый день лежит. Началось это после того, как тёща в гостях побывала. Всё нас на путь истинный наставляла, что не надо никому помогать, от бесов это всё. Болеть будете, помрёте. Дочку сиротой оставите.
А дар разве только от бесов? Если больной выздоровел,а кто хотел удавиться, жить стал, и всё наладилось. Разве это плохо помогать людям? Ну да ладно. Поехали в райцентр к врачам. Обследовали жену, прописали лекарство. Дом почистили, да вроде опять всё нормально стало. Живём! Жили... до очередного приезда тёщи. Воду, говорит, святую привезла, пусть доченька пьёт да умывается.
Раза четыре жена умылась да попила. И слегла. Голова кружится, тошнит и пятна розово-синие по телу пошли. А водичка "святая" стухла да зеленью отдаёт.
Вылил я эту дрянь. Снова к врачам. Анализы, экг, узи.., Да всё,что есть, прошли - нет болезни никакой. Блин! Никакой! Даже той, неизлечимой! Радоваться бы, да только всё хуже ей. Поговорили дома. Я жене:
- Ты же ведьма! Скинь, вылечись, отправь обратно!
- Не могу, она мне мать, а себя не дано лечить. Что, не понял, кто сделал?
Были, конечно, мысли... Только о таком и думать-то нельзя. А дальше два месяца настоящего ада для моей любимой. Вставать не могла. Больше, чем на час её не оставлял. Два месяца с дочкой, как клоуны. С улыбкой, шутками, весельем выполняли любую просьбу. Это очень страшно: знать, что уже всё, и держаться.
Дочка плакала украдкой, но, убрав следы слёз, опять шутила и улыбалась. Молодец! И любимая не ныла, не стонала - шутила над собой, зная, что умирает. Я солдат. Пришлось повоевать, и смерть видел, а тяжко вот так. Но сколько душевных сил в ребёнке! Если не работал по дому, то сидел у любимой в ногах, чтоб совсем рядом быть. Предлагали в больницу "сдать", но своих не бросаем. Да и жена соседям сказала, что лучше умереть дома, рядом с любящими тебя, чем в больничной палате среди вони и стонов умирающих.
И опять нарисовалась тёща... со своей песней, что это кара божья за грехи наши, и вот она-то каждый день молится. Да и нам надо только молиться, особенно мне. Ответ ее поразил:
- Кто-то молится да ничего не делает, а кто-то не молится, но делает всё.
Обиделась и уехала. Вот как просто всё у людей.
Дальше хуже. Жена,что съест или попьёт, тут же обратно выходит. Говорить уже не могла. В последний день посмотрела мне в глаза и моргнула. Я понял. Вызвал скорую, и поехали мы в больницу. Знала любимая, что всё. Не захотела, чтоб в доме покойник был. Потом реанимация (зачем?). До последнего держал её за руку. Врачи честно старались... Да, я был в реанимации. Все поняли, если не пустить - недалеко до беды. Всё равно пройду. Так и умерла. А когда вышли в коридор, раздался её крик. Громкий, страшный.
-Я не хочу умирать!
Кинулись обратно да чего уж там? Всё. А я молился...
Всем молился. Искренне. И Христу, и Богоматери, и Пантелеймону... Никто не откликнулся. Только двое маленьких бородатых явились. Одного знаю -домовой, а второй, может, овинный. Только они дали понять,что не по силам им такое. Не звал их - сами пришли помочь. А когда хоронили, тёща два стольника в гроб положила, и я их должен был взять и домой отнести, "на счастье". Кто-нибудь знает про такой обряд? Только они у нас с дочкой в печку полетели, да с приговором. А соседи потом спрашивали, что это у нас чёрный дым из трубы валил. Вот так.
А от жены мне дар достался. Приходила на девятый день, как раз я один дома был. Села в кресло. Я ей сигарету дал. Взяла, закурила. Мне,говорит, теперь можно в доме курить. Посидели,помолчали, как обычно. По второй курнули, да и пошла она. В дверях рукой махнула, улыбнулась и моргнула, как в последний день.
После несколько раз приходила ненадолго. После сорокового дня ночью пришла. Светится вся, и тепло то ли от неё, то ли от света этого. Долго говорили обо всём на свете. Сказала, что теперь она Берегиня. Будет людям помогать, за порядком следить да кого следует наказывать, путникам и заблудившимся помогать, за детишками и стариками присматривать. Спросил её:
- Как там?
- Да по вере твоей будет. Веришь в страшное - на, получи, веришь в добро - получай доброе.
А теперь вот и я людям помогаю. Вроде получается. Любимая меня направляет к тем, кому нужна помощь. И как раньше у нас было: "Работаем? Работаем! Вместе? Вместе!".
Про тёщу узнал... Поп (батюшкой такое не назову) говорил им, церковникам, чтоб бесов гнали любыми способами, а грехи он им отпустит, и ещё, что надо сперва себя возлюбить, а потом уже о других думать. Разве так можно? Мы жили и живём тем, что Бог есть, Любовь, и сперва о других подумай, а потом о себе. Вот спросить хочу... Ох, набросятся сейчас, загрызть попытаются. Спрошу: где ваш Бог? Где ад? Где рай? Почему он не слышит молитв? Истинных молитв, тех что у людей от сердца идут? И почему РАБ божий? А может, не рабы мы, а внуки его? Вот так как-то. Короткий отрывок из жизни.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:20 by oleg666Просмотров: 1 377Комментарии: 39
+28

Ключевые слова: Ведьма смерть дар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Елена Соловова
Сегодня, 14:56
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Знаю таких людей, как ваша теща. И в церковь ходят и моляться, почти все посты соблюдают. Тебя на путь истинный направляют. Как пообщаешься с такими и все у тебя наперекосяк идет, а если что супротив скажешь... так столько негатива на тебя выплесниться. Все время задаюсь вопросом. Почему вот эти верующие которые постоянно посещают церковь, такие ЗЛЫЕ?! Не все, но таких очень много. Это сколько надо иметь злости и желчи , что родную дочь сгубить? Ну и чего греха таить, я тоже задаюсь теми же вопросами что и вы. +++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:03
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (794|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 678
Отличная история, аж за душу взяла.... Тут, по моему в тёще вся проблема была, но что бы она осознанно свою родную дочь изводила?! Вот не могу такое понять.... А Автору всех благ и терпения
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Веснянка
Сегодня, 15:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (750|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 285
История замечательная, творчески изложенная. Возмущает тот факт, чтo жена всё знала и матери от ворот поворот не сделала. Что, "дружба" с матерью-мерзавкой дороже счастья и жизни оказалась?! Материнство и отцовство не показатель: размножаться могyт и хорошие люди, и плохие.
Плюс.
Зарегистрирован: 30.01.2016
#4 написал: Япона Мать
Сегодня, 15:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
"Меня никогда не оскорбляли сатанисты за то, что я не верю в их Дьявола. Это делали только любящие христиане, за то, что я не верю в их Бога." Высказывание вспомнилось. Тяжелая история.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#5 написал: Yasha
Сегодня, 15:31
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Здравствуйте!
Если Вам действительно интересно получить ответы на эти вопросы, дайте знать :)
Зарегистрирован: 4.11.2015
#6 написал: Летяга
Сегодня, 15:33
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (5834|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 131
Эх, не надо было тёще новый адрес сообщать, да поздно уже. Надеюсь, вы с дочкой с этой особой больше не контактируете?
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#7 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:36
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1218|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 741
Цитата: Yasha
Если Вам действительно интересно получить ответы на эти вопросы, дайте знать

Да жгите здесь, чего по углам шушукаться!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 15:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 510
Плюс поставила, складно написано. Думаю, зачем воду пить, что принес человек, после которого уже все дохли и дом надо было чистить? А мамаша дочь спасти хотела, что поп сказал то и делала (некоторые просто своим мозгом жить не умеют или не хотят) Грустно все это.




Цитата: az.ecmb
Цитата: Yasha
Если Вам действительно интересно получить ответы на эти вопросы, дайте знать

Да жгите здесь, чего по углам шушукаться!


Действительно, выкладывайте уж.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#9 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 15:53
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1585|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 1 652
Теща она же мать и похоже она же Ведьма злая!
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#10 написал: Ингеборга
Сегодня, 15:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 471
А как Вы дом чистили?
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:05
-1
Группа: Авторы
Репутация: (1776|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 203
Да уж, где одной бедной женщине, я тещу имею ввиду, было справиться с целым выводком колдунов? Тут хоть молись, хоть не молись - ничего не поможет. А за то что пыталась дочь свою из трясины грехов вытащить и от лютой смерти спасти ей большое моё уважение.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#12 написал: Lynx
Сегодня, 16:21
+4
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1739|0)
Публикаций: 157
Комментариев: 1 198
Ох, теща и тварь проклятая. Дочь не пожалела, так и дочь бы себя спасала, чтобы семью не бросить, но, видно, душа у нее настолько чистая, что и врагу своему вредить не стала. Не в материнстве тут дело. Жаль, жаль, жаль...Что все так произошло.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#13 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:50
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1218|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 741
Цитата: Елена Соловова
Почему вот эти верующие которые постоянно посещают церковь, такие ЗЛЫЕ?!

Цитата: Япона Мать
"Меня никогда не оскорбляли сатанисты за то, что я не верю в их Дьявола. Это делали только любящие христиане, за то, что я не верю в их Бога."

Есть такое дело.
Но справедливости ради замечу - если вам случится у мечети брякнуть что-нить типа "не акбар", то ещё и огребёте. Да и у синагоги тоже денег не дадут за подобное
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#14 написал: carnival_of_rust
Сегодня, 17:04
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 10
Двойственное какое-то впечатление, не знаю...
И разве могут умершие (дух, призрак) курить?...
Зарегистрирован: 5.04.2017
#15 написал: Ингеборга
Сегодня, 17:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 471
Цитата: carnival_of_rust
И разве могут умершие (дух, призрак) курить?...

Черти всё могут!
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#16 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:12
0
Группа: Авторы
Репутация: (1776|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 203
Цитата: Ингеборга
Цитата: carnival_of_rust
И разве могут умершие (дух, призрак) курить?...

Черти всё могут!

Во во. Енто бес в образе жены к автору приходит и учит своим штучкам. "Работают" они.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#17 написал: Pmariam
Сегодня, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 584
Порой комменты портят впечатление от истории. знала бы заранее - не читала бы
Если эта история правда до кончиков волос - то мне просто не по себе от осознания того, что мать может осознанно уничтожать свое дитя. Слов нет - одни эмоции.....
Спасибо, что поделились.
+
всем мира в семье!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#18 написал: Vellesa
Сегодня, 17:58
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Публикаций: 0
Комментариев: 47
Каанешно бесы. Они те ещё сволочи, людям помогают за просто так, лечат вытягивают из тьмы а люди потом денежку в церковь не принесут чтоб их проблему решили. Точно бесы и сам люцифер.
Типичная упоротая на религии бабка эта ваша тёща. Мнение навязывает надо было сразу на йух посылать. Как будто нет иных вер кроме веры в распятого еврейку. Благо меня родичи не трогают. Спокойно относятся к моему иноверию.

Тихого посмертия вашей жене. Покоя и перерождения. А тёщу шлите лесом не пускайте в дом потому что в ней даже христианская вера мертвее чем есть.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#19 написал: семишна
Сегодня, 18:04
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Комментариев: 22
А я заметила , что люди, которые по натуре своей подлые и завистливые, регулярно ходят в церковь и соблюдают все православные праздники и обряды. Как говорится грехи замаливают.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#20 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 18:14
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Комментариев: 678
Карла в студию!!!!))) Ща он всем про попов, на "мерсах" гоняющих, разрулит)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#21 написал: Vellesa
Сегодня, 18:20
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Комментариев: 47
Кстати моя интуиция говорит мне что это поп через тёщу силу жизнь тянул. Под прикрытием обрядов. А купюры были ещё и на перетяжку хм благополучия и денег заговорены. Счас такое можно в церкви встретить ух...А ещё святая вода, вот я язычница мои родители христиане вода стоит хоть год в бутылке свежая чистая. При том что я всякую ересь бесовскую х) в доме творю и подруга у меня вообще сатанюга злобная) и с водой всё норм. Один раз только было когда нам бутылочку соседка злобная завистливая сплетница приволокла. Через три дня вода позеленела и это было до того как я приняла себя. Думаю я что помысел человека принёсшего воду был настолько тёмен и нечист что даже святость воды не смогла его принять и выдохлась.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#22 написал: Nadezhda9
Сегодня, 18:26
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Комментариев: 85
За историю ПЛЮС. Как может мать что-то плохое делать своему ребёнку?! В голове не укладывается!
Зарегистрирован: 4.10.2016
#23 написал: Vellesa
Сегодня, 18:31
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Комментариев: 47
Цитата: Nadezhda9
За историю ПЛЮС. Как может мать что-то плохое делать своему ребёнку?! В голове не укладывается!

Как как...с полной фанатичной уверенностью что делает хорошо и правильно. Был же случай когда до смерти водой напоили "бесов изгоняя" вот и тут так. Самое плохое это уверенность в своей непогрешимости и праведности(
Зарегистрирован: 29.10.2016
#24 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:32
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Комментариев: 741
Цитата: Vellesa
это было до того как я приняла себя

Что значит "приняла себя"?
Сатанизм? Оккультизм? Баптизм? РенТиВизм?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#25 написал: Вареньевна
Сегодня, 18:44
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Комментариев: 192
Цитата: семишна
А я заметила , что люди, которые по натуре своей подлые и завистливые, регулярно ходят в церковь и соблюдают все православные праздники и обряды. Как говорится грехи замаливают.

Согласна с вами на все100. Гадость сделают и молиться, поститься до изнеможения.
История страшная, как же родную дочь так можно извести? Некоторые люди хуже зверей.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#26 написал: Vellesa
Сегодня, 18:50
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Публикаций: 0
Комментариев: 47
Цитата: az.ecmb
Цитата: Vellesa
это было до того как я приняла себя

Что значит "приняла себя"?
Сатанизм? Оккультизм? Баптизм? РенТиВизм?

То и значит. Мне с детства была неприятна христианская вера. Но вокруг же верят и родители тоже значит так надо. Потом начала увелекатся мистикой и всяким таким руны карты. Потом начало приходить интуитивное знание и понимание. А потом я поняла что моё крещение в детстве меня сковывает, с меня даже крестики сваливались и пропадали. Сняла крещение и приняла язычество славянского образца по интуитивномв обряду через душу и сердце. Можете ржать) с неоязом не связана он мне глубоко противен и там сплошное позорище из 90х
Зарегистрирован: 29.10.2016
#27 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 18:54
+5
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Публикаций: 32
Комментариев: 9 100
Меня поразило то, с каким спокойствием автор пишет про то, как его жена являлась к нему после смерти и курила. Как будто соседка за луковицей заходила. Прозаический вопрос (уж простите, я скептик): А окурки куда девались? Она реально курила и они оставались?? Или всё-таки это была игра воображения автора, убитого горем??
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#28 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 19:00
+2
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Репутация: (794|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 678
Цитата: Winnie-the-Pooh
Меня поразило то, с каким спокойствием автор пишет про то, как его жена являлась к нему после смерти и курила. Как будто соседка за луковицей заходила. Прозаический вопрос (уж простите, я скептик): А окурки куда девались? Она реально курила и они оставались?? Или всё-таки это была игра воображения автора, убитого горем??


Так, может, во сне приходила-то... И свой сон Автор описывает...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#29 написал: az.ecmb
Сегодня, 19:08
+3
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Репутация: (1218|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 741
Цитата: Vellesa
Сняла крещение и приняла язычество славянского образца по интуитивномв обряду через душу и сердце. Можете ржать)

Да нет, зачем мне над этим ржать? Просто уточняю.
А ржу я над РенТиВизмом. Зато громко и часто. Когда не тошнит.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#30 написал: Долгопят
Сегодня, 19:40
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 106
Мои мальчики любимые комментят..Ребята, а чего вы отписываетесь? Вы всерьез приняли эту историю на веру? у вас есть жены и дети, огромный жизненный опыт.. и...( о Боги!!!) тещи тоже есть....Вы допустили бы такой сценарий своей семейной жизни?Думаю, даже близко нет.
Поэтому Кесарю кесарево, Слесарю слесарево.
Жалко девочку.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     

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