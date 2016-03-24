Чёрная собака

Lycanthrope Просмотров: 189 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:16 by

Не единожды я смеялся над контентом авторов, к которым чё-то там приходило или привиделось. Что ж, пасую мяч в их ворота…По-осени, я ещё работал дистрибьютором, представляя (продавая) продукцию оптовикам ряда фирм. Ехал я каждое утро на базу, оставлял там, в гараже, свою машину, брал служебное авто и ездил отбивать свой маршрут. В силу дотошности, я каждый раз на базу приезжал раньше всех часа на пол. ЭТОТ раз не стал исключением: приехал на базу, оставил машину… И что же могло приключиться в столь идиллической ситуации, юзанной-переюзанной многократно?Выехал с дому, еду на базу, как обычно, заехал на территорию, приехал в гараж для личных авто. Выхожу, всё чин-чинарём. И??? Вижу перед собой огромную чёрную собаку! Кобеля, кабы не сп*здеть, размером с пони! Стоит, такой, смотрит на меня. Смотрит безо всякой враждебности или предубеждения, тупо очень внимательно. Здесь следует внести ясность: я до ох*евания боюсь больших собак. Сильно боюсь. Очень сильно. А тут… никакого страха или тревоги не чувствовал от слова «совсем»! Тем не менее, очко - оно жмыхается, поэтому ретируюсь я, стало быть, назад. Думаю, ща в тачку свою сяду, вызвоню сторожа, как следует его взъ*бу (за огромную-то левую собаку на территории базы), да буду таков. Так и сделал: тихонечко назад отступаю, собаку из виду не упускаю, открываю дверь, потом смотрю - нет пса.…Вот и на этом могла бы окончиться история, будь я впечатлительным типчиком, склонным верить "во всё такое". Но - нет. Думаю, раз собаки нет, то постою, покурю, что тут же и исполнил. Хоть и страха конкретно перед этой тварью я не испытывал, но собак-то, как заметит внимательный читатель, - я боюсь. Но, в то же время, ко мне пришло самообладание и я понял, что вот так. сходу, жаловаться будет не комильфо. Думаю, ща к служебной машине пройду и, выезжая на маршрут, взъ*бу сторожа.Безо всяких приключений на своих двоих дохожу до гаража со служебными тачками, открываю, завожу свою, боковым зрением вижу - опять пёс стоит и на меня смотрит. Снова нету перед ним страха, и шкурой чувствую, что эта тварь смотрит на меня скорее с любопытством. Но мне-то, само собой, от его не-враждебности легче не становится, потому я весь в напряжении. И тут - БА-АХ!!! Чё-та *бнулось, инстинктивно на звук оборачиваюсь, потом смотрю назад - нету пса.Всё, думаю, приплыл Ликан. Но всё же большая часть моего сознания сумасшествия (и купные ему, соответственно, галлюцинации) не признавала, а посему я схватил первый под руку попавшийся дрын (мало ли, раз уж я сам себя убедил, что дело не в сумасшествии, то приготовился ото пса по пути отбиваться, буде он нападёт) и пошёл к сторожу, дабы он порядки навёл. В противном случае, что это за *банное шапито на вверенной ему территории? С каких таких коврижек неучтённые кобели лазают в его смену? Чёй-то бродячие собаки по базе лазают аки у себя дома???И задавался другими подобными вопросами, идя в сторожку. По-пути смотрю, на одном из дебаркадеров снова эта тварь стоит. И смотрит, смотрит на меня… В общем, дал я форсажу и оказался в будке у сторожа. Соответственно, накинулся на него: чего это, мол, к Бороде (оперативный псевдоним местной дворняги-суки на базе. - прим. авт.) неучтённые кобели на потрахушки бегают?!! Совсем ох*ел??? Так-то ты здесь работаешь?!Патрикеич (ну сторож) на мой спитч ответил не менее экспрессивной матерной речью, но в итоге мы вдвоём пошли ловить неведомого пса.Никакого пса мы, само собой, не обнаружили. Зато обнаружили следы (тогда как раз снег шёл) там, где он стоял. Возле гаража с авто сотрудников, возле гаража со служебными авто, на дебаркадере. Более нигде, только там. Словно пёс мог телепортироваться.После коллеги мои приехали, им тоже следы показали. И они их видели.Т.е. я об чём? То НЁХ было вполне материальным: оно отбрасывало тень, на него падал снег, оно оставляло следы. Оставляло их ровно там, где оно стояло.Это произошло в ноябре, так с тех пор никаких трагичных изменений в моей судьбе и судьбе моих близких не произошло.Отака х*йня, малята.P.S: Вот шизик я или имело место коллективное помешательство?

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