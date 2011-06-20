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Истории из жизни

Тайна формирования мира. Двойник кошки

Одну книжку читал лет шесть назад, где было написано, что все люди формируют свой материальный мир. Там ничего не было сказано о самом процессе. Тем не менее, данная идея закралась прямо-таки в мои мысли и пробудила невероятный интерес к эксперименту.
Если мы формируем мир сами на основании восприятия, опыта, привычек, образования и так далее, то обычная иллюзия может внести сбой в эту "программу" и сформировать иной мир, хотя бы на некоторое незначительное время.

По весне позапрошлого года я взялся за эксперимент. В начале выбрал произвольные ожидаемые реальные образы, которые были повсюду: отражение в луже, зеркало у себя дома, окна зданий на улице, узоры на ткани, отражение салона в окне троллейбуса, фигуры облаков, мусор на асфальте и тому подобное. Реальный вид всего этого при встрече я отображал и объяснял для себя совершенно в ином ключе. То бишь формировал и убеждал самого себя в реальности иллюзии. В луже видел не отражение, а то, что под землёй. В зеркале я видел не своё отражение, а человека за стеклом. В салоне троллейбуса или автобуса в окне видел продолжение салона, а не отражение его. В узоре тканей и в мусоре на асфальте видел всё что угодно, но только не мусор или не узор. В говоре людей я старался слышать иностранную речь. В окнах домов видел не отражение рекламных щитов, а то, что именно эти щиты внутри квартир.

Прошёл примерно месяц.
И вот однажды я лежал на диване и читал книгу по технике сварки. У меня кот и кошка. Кошка спала на софе в другой комнате. Кот не спал, лежал со мной на диване. В этот день иллюзиями я не занимался. Прочитал страниц двадцать. Встал с дивана, чтобы попить воды. Сонливости не было. За окном стоял яркий солнечный день, супруга стирала в ванной комнате. Я налил себе в стакан воды. Взял его и начал пить, при этом непроизвольно посмотрел на табуретку...
И каково моё удивление было, что на табуретке я увидел свою кошку, которая сидела, подняв голову. Моргая, она смотрела меня. Я тут поймал себя на мысли, что кошки на табуретке не может быть в принципе. Зная это, продолжал наблюдать. Выпил воды, не отводя взгляд от кошки, аккуратно и медленно поставил стакан на стол. Лицезрел такое явление где-то с полминуты. Просто через это время, очередной раз моргнув, это домашнее животное превратилось в дым, который такими белёсыми полосками рассеялся, словно его и не было.

Я настолько был ошеломлён увиденным, что тут же побежал в другую комнату, там, как и ожидалось, на софе, свернувшись клубком, спала наша кошка. Видение на табуретке было чётким и ясным. Страха я не испытывал. После этого случая иллюзиями перестал заниматься. Решил просто наблюдать. За два года ничего подобного не происходило. Живём, работаем.
И вот мысль по этому поводу есть: может, действительно, мы формируем свой мир сами? А? Кто что скажет?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:29
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:29 by EifersuchtПросмотров: 783Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Иллюзия формирование мира образы софа кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: anika
Сегодня, 08:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 222
Людям с неустойчивой психикой не читать) А писать таким людям можно? Бредятина полная.
Зарегистрирован: 20.06.2011
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (624|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 598
Когда начинаешь активно практиковать выход из иллюзий, система начинает сбоить: выдавать фантомов, скачки по слоям, и прочие моменты - обычное явление. Зато если идти до конца - мир вокруг ощутимо изменится, его виденье, как в фильме - выйдешь из матрицы в Реал. Но вот надо ли это делать из любопытства, обычному человеку, потом с этим жить. И да, мы формируем материальную реальность вокруг себя
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Вареньевна
Сегодня, 08:15
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 162
Согласна с аникой. Что в вашем рассказе может пошатнуть неустойчивую психику? То, что вы себя методично доводили до шизофрении? "Мусор на асфальте это не мусор!" Это именно тупо мусор! Какая уж тут тайна формирования мира?
Зарегистрирован: 4.02.2017
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (775|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 636
Цитата: anika
Людям с неустойчивой психикой не читать) А писать таким людям можно? Бредятина полная.

Полностью согласен. Зачем вообще заниматься такой хе...нёй, которой Автор занимается, вообще не пойму. Неужели занятий более полезных нет. Уж лучше бы жене по дому помогал, а не на диване валялся, тогда не глючило бы
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 09:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 235
Эмм... При чем здесь психика? Не увидела ничего жуткого, кроме того, что мужик себя довел до сдвига по фазе.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#6 написал: КИМ
Сегодня, 09:46
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 152
А мне хочется заниматься иллюзиями. Хочется идти дворами и видеть не вылезшие по весне пузырьки боярышника,мусорные пакеты и презервативы со шприцами,а нежные подснежники. Смотреть не на угрюмых прохожих,а видеть улыбающиеся лица и солнышко над головой. Ехать по ровной дороге,а не скакать ямами и ухабами... Утопист я,однако) А мы живём в мире,который действительно формируем сами,тут я с автором согласен) Кошка на стуле,после 20 страниц пособия по сварке? Это нормально.
Я,после пяти страниц электротехники или даже межотраслевых,могу увидеть Вельзевула в диэлектрических ботах и каске.
Название у истории сильное,да.Но...лишь название.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 11:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 091
Цитата: anika
Людям с неустойчивой психикой не читать) А писать таким людям можно? Бредятина полная.


сПАСИБО, КОЛЛЕГА! зАЧЕТНЕЙШИЙ КОММЕНТ!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Azaza
Сегодня, 12:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
норм история++
Зарегистрирован: 21.06.2014
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