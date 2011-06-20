Тайна формирования мира. Двойник кошки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Eifersucht Просмотров: 783 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 06:29 by

Одну книжку читал лет шесть назад, где было написано, что все люди формируют свой материальный мир. Там ничего не было сказано о самом процессе. Тем не менее, данная идея закралась прямо-таки в мои мысли и пробудила невероятный интерес к эксперименту.Если мы формируем мир сами на основании восприятия, опыта, привычек, образования и так далее, то обычная иллюзия может внести сбой в эту "программу" и сформировать иной мир, хотя бы на некоторое незначительное время.По весне позапрошлого года я взялся за эксперимент. В начале выбрал произвольные ожидаемые реальные образы, которые были повсюду: отражение в луже, зеркало у себя дома, окна зданий на улице, узоры на ткани, отражение салона в окне троллейбуса, фигуры облаков, мусор на асфальте и тому подобное. Реальный вид всего этого при встрече я отображал и объяснял для себя совершенно в ином ключе. То бишь формировал и убеждал самого себя в реальности иллюзии. В луже видел не отражение, а то, что под землёй. В зеркале я видел не своё отражение, а человека за стеклом. В салоне троллейбуса или автобуса в окне видел продолжение салона, а не отражение его. В узоре тканей и в мусоре на асфальте видел всё что угодно, но только не мусор или не узор. В говоре людей я старался слышать иностранную речь. В окнах домов видел не отражение рекламных щитов, а то, что именно эти щиты внутри квартир.Прошёл примерно месяц.И вот однажды я лежал на диване и читал книгу по технике сварки. У меня кот и кошка. Кошка спала на софе в другой комнате. Кот не спал, лежал со мной на диване. В этот день иллюзиями я не занимался. Прочитал страниц двадцать. Встал с дивана, чтобы попить воды. Сонливости не было. За окном стоял яркий солнечный день, супруга стирала в ванной комнате. Я налил себе в стакан воды. Взял его и начал пить, при этом непроизвольно посмотрел на табуретку...И каково моё удивление было, что на табуретке я увидел свою кошку, которая сидела, подняв голову. Моргая, она смотрела меня. Я тут поймал себя на мысли, что кошки на табуретке не может быть в принципе. Зная это, продолжал наблюдать. Выпил воды, не отводя взгляд от кошки, аккуратно и медленно поставил стакан на стол. Лицезрел такое явление где-то с полминуты. Просто через это время, очередной раз моргнув, это домашнее животное превратилось в дым, который такими белёсыми полосками рассеялся, словно его и не было.Я настолько был ошеломлён увиденным, что тут же побежал в другую комнату, там, как и ожидалось, на софе, свернувшись клубком, спала наша кошка. Видение на табуретке было чётким и ясным. Страха я не испытывал. После этого случая иллюзиями перестал заниматься. Решил просто наблюдать. За два года ничего подобного не происходило. Живём, работаем.И вот мысль по этому поводу есть: может, действительно, мы формируем свой мир сами? А? Кто что скажет?

Ключевые слова: Иллюзия формирование мира образы софа кошка авторская история

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