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Истории из жизни

Бегущий в ночи

Приветствую вас, дамы и господа. Позвольте поблагодарить за хорошие отзывы к моему первому рассказу. Честно говоря, думал, будет хуже. Выкладываю на ваш суд следующую историю.

Итак, это произошло в начале 2000-х годов. В то время я был еще подростком. А какие развлечения у подростков того времени? Компьютер на тот момент еще не появился, мобильников не было, по крайней мере, у нас. Днем учеба, а что делать вечером? ТВ? Нет уж, увольте. Местные сельские развлечения тоже не слишком привлекали, и, как показало время, возможно, не зря. Сколько ровесников из того поколения ныне лежат в сырой земле… Вдобавок ко всему на тот момент я был, как бы помягче сказать, необщительной личностью. И вследствие этого в друзьях у меня числилось всего три человека. Один из них имеет непосредственное отношение к этому случаю.

Мой друг жил в соседнем селе. Расстояние между селами примерно два километра, что для молодых ног не такая уж и проблема. В общем, почти каждый вечер то он ко мне, то я к нему ходили в гости. Встречались и шли гулять, по возможности стараясь меньше пересекаться с местным населением. Возможно, вы спросите почему? Чем вам так не угодило население? Ответ прост - друг из другого села, а на тот момент между селами еще были некоторые трения. Ну, кто жил в то время в сельской местности, знает, какие распри могли случаться: то девчонку не поделят, то территорию. Суть не в этом. Просто мы старались держаться подальше от людей, и наши прогулочные маршруты пролегали в большей части по безлюдной местности.

Вкратце опишу саму местность. Рядом с моим домом проходит железная дорога, которая тянется вдоль луга, далее пересекает реку по высокому ж/д мосту и проходит как раз мимо соседнего села, где и жил мой друг. Обычно мы ходили по короткой дороге через луг. Но в дни весенней распутицы и осеннего ненастья приходилось шлепать по железной дороге, ибо внизу, на лугу, в это время дорога просто исчезала, конечно, если ты не одет в армейский костюм ПВХ. Сам луг находится справа от железной дороги, а рядом с ж/д мостом, внизу, небольшой пешеходный мостик. Под этим ж/д мостом находятся густые заросли кустарника и разных деревьев. С этих зарослей все и началось.

Как-то возвращаясь домой от друга, пройдя по мосту, я почувствовал ощущение взгляда в спину. Я думаю, многие слышали о таком, а некоторые даже сталкивались. Наверно, это то, что чувствует жертва, когда на нее смотрит хищник. Сложно описать это словами, кажется, что волосы встают дыбом от затылка до копчика. При этом чувствуешь какое-то странное оцепенение. Однако чем дальше отходишь от этого моста, тем слабее это ощущение. Этот «взгляд» повторялся почти каждый раз, когда я возвращался домой через этот мост.

Спустя какое-то время друг пришел в гости со своей собакой. Как обычно прогулялись и разошлись по домам. Во время нашей следующей встречи он рассказывает мне, что собака странно себя вела. Когда они возвращались домой по этой самой железной дороге, на середине моста собака рванула поводок из рук и подбежала к краю. Уставилась вниз, на кусты внизу, шерсть встала дыбом, и она зарычала. Без лая, просто стоит, смотрит вниз и глухо рычит. На все попытки оттащить не реагирует, упирается всеми лапами и рвется обратно к краю. Всё-таки отволок он её, правда, стоило отойти от моста метров на пятьдесят, как собака, будто ничего и не было, спокойно побежала рядом.

Итак, мы плавно подошли к кульминации. В очередной раз я отправился в гости к другу, да-да, по этим самым ж/д путям. Дело было вечером, ближе к ночи. Ярко светила луна, еще не полная, но видимость была достаточно хорошая. И, приближаясь к этому мосту, я увидел следующую картину: со стороны этих кустов, вдоль реки в сторону от меня (и слава Богу), бежит нечто. Сгорбленная фигура, ростом со взрослого человека, длинные космы ниже плеч и руки, висящие на уровне колен с непропорционально длинными пальцами. И это несется с огромной скоростью. Люди так бегать не могут. Когда я это увидел, то просто застыл на месте. Что я тогда думал? Просто молился про себя, чтобы меня не увидели. Ночь, нет ни одного человека в радиусе километра вокруг и тут такая картина. В общем, я развернулся и быстро-быстро пошел обратно. Стоит ли говорить, что с другом я не встретился ни в этот день, ни в следующий. Я не стал никому рассказывать о том, что видел. Шансов, что мне поверят, было достаточно мало (имелся печальный опыт).

На этом можно было бы остановиться, если бы через несколько дней друг не пришел ко мне в гости с квадратными глазами. На мой вопрос, что случилось, слышу в ответ: «Прикинь, иду я к тебе, прошел более половины пути, оглянулся назад и вижу фигуру, бегущую по лугу в сторону ж/д насыпи». И далее описывает мне то же существо, что ранее видел я. Повторюсь, я никому ничего не рассказывал. Описание совпало вплоть до деталей. Что это было - я не знаю, но встретиться снова не имею ни малейшего желания. Стоит ли говорить, что мы после этого какое-то время старались там не появляться. По-прежнему виделись, гуляли, но делали крюк в несколько километров. Правда, когда впечатления смазались, всё пошло по накатанной.

Вот и вторая история. В нее сложно поверить, но всё так и случилось. Если кто слышал о похожем, поделитесь в комментариях.
Вчера, 19:35 by LessyПросмотров: 914Комментарии: 17
+23

Ключевые слова: Ночь существо деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: lidia1
Вчера, 20:05
+2
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Репутация: (17|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 549
Жуть. Думаю, взгляд в спину все ощущали. А вот встретить подобную тварь не всем довелось, слава Богу! Интересно узнать мнение других комментаторов+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#2 написал: Калина74
Вчера, 20:14
+1
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 389
Круто, чё. Ставлю плюс, похоже что первый... good
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 21:26
+3
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Репутация: (261|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 516
Хорошо написано и грамотно. И читать интересно!Я бы это место за неск. км. обходила стороной. А вы бы стариков порасспрашивали в деревне, может знают чего?
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (762|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 607
Очень нормальная история....Плюс..... А сколько Вам, Автор, лет было? ... Может это намёк, что к тому времени друг - это Друг, но уже пора было и Подругу заводить?... к которой по ночам ходить в соседнее село...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#5 написал: Ягсе
Вчера, 21:56
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 15
Поставил плюс.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#6 написал: Ратник
Вчера, 22:08
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 7
ох страсть. Написано и вправду хорошо
Зарегистрирован: 7.01.2017
#7 написал: Великий Инквизитор
Вчера, 22:31
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Прямо на свидание бегали,что даже чудища преградой не ставало!) А если серьезно,то возможно и дух какой облюбовал там себе местечко! Несчастных случаев на том месте не случалось и то хорошо!
Зарегистрирован: 14.01.2017
#8 написал: Lessy
Вчера, 22:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Black Bagira
Хорошо написано и грамотно. И читать интересно!Я бы это место за неск. км. обходила стороной. А вы бы стариков порасспрашивали в деревне, может знают чего?



Пробовали спрашивать. К сожалению ничего конкретного выяснить не удалось. Или не знают или не говорят.

Цитата: alex.kuzmenko2017
Очень нормальная история....Плюс..... А сколько Вам, Автор, лет было? ... Может это намёк, что к тому времени друг - это Друг, но уже пора было и Подругу заводить?... к которой по ночам ходить в соседнее село...



На тот момент мне было лет четырнадцать.

Цитата: Великий Инквизитор
Прямо на свидание бегали,что даже чудища преградой не ставало!) А если серьезно,то возможно и дух какой облюбовал там себе местечко! Несчастных случаев на том месте не случалось и то хорошо!



Ну не на свидание это точно blush Что касается несчастных случаев, то нельзя сказать с уверенностью были ли они там. Возможно что-то произошло при строительстве.

Где-то через год все успокоилось. Правда есть одно но... Волей случая уже в 2015 году я ночью оказался на поле которое находится метров за 700 до этого моста. И снова почувствовал этот взгляд со стороны реки. Всё то же самое: чем ближе подходишь тем сильнее это чувство. Стоит ли говорить, что смылся оттуда я достаточно шустро. Такие взгляды я неоднократно чувствовал и раньше в разных местах. Но тут он, как бы сказать, очень сильный.
Зарегистрирован: 7.03.2017
#9 написал: marlin
Вчера, 22:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (540|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 605
Третий друг горбатый какой-то заревновал и припугивал в траве сидел, мешая встречам 173 Шалуны однако smile

Может наркоман какой там ширялся вечно в кустах? А ему весь кайф обламывали, приходилось на полусогнутых уходить, по описанию совпадает cs Они кстати тоже являются привидениями
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#10 написал: Lessy
Вчера, 23:02
+3
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: marlin
Третий друг горбатый какой-то заревновал и припугивал в траве сидел, мешая встречам 173 Шалуны однако smile

Может наркоман какой там ширялся вечно в кустах? А ему весь кайф обламывали, приходилось на полусогнутых уходить cs


smile Неа, с человеком это не спутаешь.
Днем кусты как кусты. Облазили вдоль и поперек. Такая фигня начинала твориться с приходом темноты. Кстати еще одно-на том месте очень быстро садились батарейки. Например вставляли новые в фонарь, через пять минут разряжались в ноль.
Зарегистрирован: 7.03.2017
#11 написал: marlin
Вчера, 23:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (540|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 605
Цитата: Lessy
Цитата: marlin
Третий друг горбатый какой-то заревновал и припугивал в траве сидел, мешая встречам 173 Шалуны однако smile

Может наркоман какой там ширялся вечно в кустах? А ему весь кайф обламывали, приходилось на полусогнутых уходить cs


smile Неа, с человеком это не спутаешь.
Днем кусты как кусты. Облазили вдоль и поперек. Такая фигня начинала твориться с приходом темноты. Кстати еще одно-на том месте очень быстро садились батарейки. Например вставляли новые в фонарь, через пять минут разряжались в ноль.

Без шуток если, то какая-то нечисть вполне могла пугать и питаться страхами вашими. Место подходящее да и время позднее. Я верю, было наподобие.
Только бегущий в ночи был я потом))
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#12 написал: Lessy
Вчера, 23:16
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: marlin
Цитата: Lessy
Цитата: marlin
Третий друг горбатый какой-то заревновал и припугивал в траве сидел, мешая встречам 173 Шалуны однако smile

Может наркоман какой там ширялся вечно в кустах? А ему весь кайф обламывали, приходилось на полусогнутых уходить cs


smile Неа, с человеком это не спутаешь.
Днем кусты как кусты. Облазили вдоль и поперек. Такая фигня начинала твориться с приходом темноты. Кстати еще одно-на том месте очень быстро садились батарейки. Например вставляли новые в фонарь, через пять минут разряжались в ноль.

Без шуток если, то какая-то нечисть вполне могла пугать и питаться страхами вашими. Место подходящее да и время позднее. Я верю, было наподобие.
Только бегущий в ночи был я потом))


Такая возможность не исключена. Но знаете, напугать меня не так легко. Так вышло, что с необъяснимым сталкивался часто. И знаю, что нечисть частенько питается сильными эмоциями. К тому же не оставляет ощущение, что я увидел это случайно. Неподалеку от того места были еще наблюдения. Возможно расскажу в следующей истории.
Зарегистрирован: 7.03.2017
#13 написал: marlin
Вчера, 23:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (540|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 605
Цитата: Lessy
Цитата: marlin
Цитата: Lessy
Цитата: marlin
Третий друг горбатый какой-то заревновал и припугивал в траве сидел, мешая встречам 173 Шалуны однако smile

Может наркоман какой там ширялся вечно в кустах? А ему весь кайф обламывали, приходилось на полусогнутых уходить cs


smile Неа, с человеком это не спутаешь.
Днем кусты как кусты. Облазили вдоль и поперек. Такая фигня начинала твориться с приходом темноты. Кстати еще одно-на том месте очень быстро садились батарейки. Например вставляли новые в фонарь, через пять минут разряжались в ноль.

Без шуток если, то какая-то нечисть вполне могла пугать и питаться страхами вашими. Место подходящее да и время позднее. Я верю, было наподобие.
Только бегущий в ночи был я потом))


Такая возможность не исключена. Но знаете, напугать меня не так легко. Так вышло, что с необъяснимым сталкивался часто. И знаю, что нечисть частенько питается сильными эмоциями. К тому же не оставляет ощущение, что я увидел это случайно. Неподалеку от того места были еще наблюдения. Возможно расскажу в следующей истории.

Будем ждать тогда:)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#14 написал: Великий Инквизитор
Вчера, 23:38
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Цитата: Lessy
Цитата: Black Bagira
Хорошо написано и грамотно. И читать интересно!Я бы это место за неск. км. обходила стороной. А вы бы стариков порасспрашивали в деревне, может знают чего?



Пробовали спрашивать. К сожалению ничего конкретного выяснить не удалось. Или не знают или не говорят.

Цитата: alex.kuzmenko2017
Очень нормальная история....Плюс..... А сколько Вам, Автор, лет было? ... Может это намёк, что к тому времени друг - это Друг, но уже пора было и Подругу заводить?... к которой по ночам ходить в соседнее село...



На тот момент мне было лет четырнадцать.

Цитата: Великий Инквизитор
Прямо на свидание бегали,что даже чудища преградой не ставало!) А если серьезно,то возможно и дух какой облюбовал там себе местечко! Несчастных случаев на том месте не случалось и то хорошо!



Ну не на свидание это точно blush Что касается несчастных случаев, то нельзя сказать с уверенностью были ли они там. Возможно что-то произошло при строительстве.

Где-то через год все успокоилось. Правда есть одно но... Волей случая уже в 2015 году я ночью оказался на поле которое находится метров за 700 до этого моста. И снова почувствовал этот взгляд со стороны реки. Всё то же самое: чем ближе подходишь тем сильнее это чувство. Стоит ли говорить, что смылся оттуда я достаточно шустро. Такие взгляды я неоднократно чувствовал и раньше в разных местах. Но тут он, как бы сказать, очень сильный.

Нечисть тоже разная бывает! Это скорее низшая сущность облюбовала себе там местечко! Ну проблем от неё нет пока и то хорошо,но это пока нет! Место кстати для таких тварей подходящее! У меня была подобного рода история,но там тварь облюбовала ЖД переезд и людей погубила с десяток! Но там был демон,а это что-то рангом поменьше!
Зарегистрирован: 14.01.2017
#15 написал: Tigger power
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"Сгорбленная фигура, ростом со взрослого человека, длинные космы ниже плеч и руки, висящие на уровне колен с непропорционально длинными пальцами."
Может ведьма на вечерней пробежке))) История хороша+++++++
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#16 написал: SHINJIRO
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Наверное бомж какой -то.Спал мил человек,а собака его разбудила.)) +
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#17 написал: evatanina
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Плюс. Что за страсть такая у вас, в подростковом возрасте была, шататься в гости по ночам?! smile smile
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