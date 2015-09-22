Бегущий в ночи

Lessy Просмотров: 914 Комментарии: 17 +23 Вчера, 19:35 by

Приветствую вас, дамы и господа. Позвольте поблагодарить за хорошие отзывы к моему первому рассказу. Честно говоря, думал, будет хуже. Выкладываю на ваш суд следующую историю.Итак, это произошло в начале 2000-х годов. В то время я был еще подростком. А какие развлечения у подростков того времени? Компьютер на тот момент еще не появился, мобильников не было, по крайней мере, у нас. Днем учеба, а что делать вечером? ТВ? Нет уж, увольте. Местные сельские развлечения тоже не слишком привлекали, и, как показало время, возможно, не зря. Сколько ровесников из того поколения ныне лежат в сырой земле… Вдобавок ко всему на тот момент я был, как бы помягче сказать, необщительной личностью. И вследствие этого в друзьях у меня числилось всего три человека. Один из них имеет непосредственное отношение к этому случаю.Мой друг жил в соседнем селе. Расстояние между селами примерно два километра, что для молодых ног не такая уж и проблема. В общем, почти каждый вечер то он ко мне, то я к нему ходили в гости. Встречались и шли гулять, по возможности стараясь меньше пересекаться с местным населением. Возможно, вы спросите почему? Чем вам так не угодило население? Ответ прост - друг из другого села, а на тот момент между селами еще были некоторые трения. Ну, кто жил в то время в сельской местности, знает, какие распри могли случаться: то девчонку не поделят, то территорию. Суть не в этом. Просто мы старались держаться подальше от людей, и наши прогулочные маршруты пролегали в большей части по безлюдной местности.Вкратце опишу саму местность. Рядом с моим домом проходит железная дорога, которая тянется вдоль луга, далее пересекает реку по высокому ж/д мосту и проходит как раз мимо соседнего села, где и жил мой друг. Обычно мы ходили по короткой дороге через луг. Но в дни весенней распутицы и осеннего ненастья приходилось шлепать по железной дороге, ибо внизу, на лугу, в это время дорога просто исчезала, конечно, если ты не одет в армейский костюм ПВХ. Сам луг находится справа от железной дороги, а рядом с ж/д мостом, внизу, небольшой пешеходный мостик. Под этим ж/д мостом находятся густые заросли кустарника и разных деревьев. С этих зарослей все и началось.Как-то возвращаясь домой от друга, пройдя по мосту, я почувствовал ощущение взгляда в спину. Я думаю, многие слышали о таком, а некоторые даже сталкивались. Наверно, это то, что чувствует жертва, когда на нее смотрит хищник. Сложно описать это словами, кажется, что волосы встают дыбом от затылка до копчика. При этом чувствуешь какое-то странное оцепенение. Однако чем дальше отходишь от этого моста, тем слабее это ощущение. Этот «взгляд» повторялся почти каждый раз, когда я возвращался домой через этот мост.Спустя какое-то время друг пришел в гости со своей собакой. Как обычно прогулялись и разошлись по домам. Во время нашей следующей встречи он рассказывает мне, что собака странно себя вела. Когда они возвращались домой по этой самой железной дороге, на середине моста собака рванула поводок из рук и подбежала к краю. Уставилась вниз, на кусты внизу, шерсть встала дыбом, и она зарычала. Без лая, просто стоит, смотрит вниз и глухо рычит. На все попытки оттащить не реагирует, упирается всеми лапами и рвется обратно к краю. Всё-таки отволок он её, правда, стоило отойти от моста метров на пятьдесят, как собака, будто ничего и не было, спокойно побежала рядом.Итак, мы плавно подошли к кульминации. В очередной раз я отправился в гости к другу, да-да, по этим самым ж/д путям. Дело было вечером, ближе к ночи. Ярко светила луна, еще не полная, но видимость была достаточно хорошая. И, приближаясь к этому мосту, я увидел следующую картину: со стороны этих кустов, вдоль реки в сторону от меня (и слава Богу), бежит нечто. Сгорбленная фигура, ростом со взрослого человека, длинные космы ниже плеч и руки, висящие на уровне колен с непропорционально длинными пальцами. И это несется с огромной скоростью. Люди так бегать не могут. Когда я это увидел, то просто застыл на месте. Что я тогда думал? Просто молился про себя, чтобы меня не увидели. Ночь, нет ни одного человека в радиусе километра вокруг и тут такая картина. В общем, я развернулся и быстро-быстро пошел обратно. Стоит ли говорить, что с другом я не встретился ни в этот день, ни в следующий. Я не стал никому рассказывать о том, что видел. Шансов, что мне поверят, было достаточно мало (имелся печальный опыт).На этом можно было бы остановиться, если бы через несколько дней друг не пришел ко мне в гости с квадратными глазами. На мой вопрос, что случилось, слышу в ответ: «Прикинь, иду я к тебе, прошел более половины пути, оглянулся назад и вижу фигуру, бегущую по лугу в сторону ж/д насыпи». И далее описывает мне то же существо, что ранее видел я. Повторюсь, я никому ничего не рассказывал. Описание совпало вплоть до деталей. Что это было - я не знаю, но встретиться снова не имею ни малейшего желания. Стоит ли говорить, что мы после этого какое-то время старались там не появляться. По-прежнему виделись, гуляли, но делали крюк в несколько километров. Правда, когда впечатления смазались, всё пошло по накатанной.Вот и вторая история. В нее сложно поверить, но всё так и случилось. Если кто слышал о похожем, поделитесь в комментариях.

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