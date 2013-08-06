Мамина любовь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:46

Маруся0311 Просмотров: 266 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:58 by

Как и все повзрослевшие дети, я решила стать самостоятельной и пожить одна. Сняла комнату в коммуналке и устроилась на работу.Пожила я в комнате не так долго, так как моей подруге предложили работу в другом городе, и она собиралась уехать на несколько месяцев. Она предложила мне пожить в ее квартире, так сказать, присмотреть за ней: поливать цветы и просто оплачивать коммунальные услуги. Я, конечно же, согласилась. Это же здорово! Двухкомнатная квартира и вся моя, без соседей и общей кухни.На следующей неделе я проводила подругу, собрала свои вещи, взяла своего песика добермана и переехала в эту квартирку. Прожила я там спокойно недельку, звонила подруге, говорила, что все хорошо. Уж больно она интересовалась, как мне спалось.Был выходной день, и мы с моим парнем решили провести его вместе. Мы сходили в кино на комедию, погуляли с Бароном (так звали моего добермана), после я позвала Володю к себе с ночевкой, у меня же просторная квартирка теперь.Мы готовились ко сну, и я пошла умываться и чистить зубы. Чтобы вам было понятней, я опишу квартиру. Квартира так называемая "чешка", то есть входная дверь, затем идет небольшой коридор, налево - зал, прямо - кухня, направо также небольшой коридор, где вам встретится сначала дверь в уборную, затем в ванную и уже потом - в маленькую спальню.Вернемся ко мне. Я пошла в ванную, которая, как было ранее описано, находилась рядом со спальней. Я умылась и стала вытираться полотенцем, а в эту минуту в дверном проеме встал мой Володька и смеялся надо мной, мол, я смешно вытираюсь полотенцем. Что смешного, я не знаю, но тут я вижу, как за его спиной что-то черное выбежало из спальни, точнее, не выбежало, а выползло, медленно и не спеша, как человек на четвереньках, только силуэт без головы. Я испугалась и начала звать собаку, а то, мало ли, вдруг он решил побеситься, хотя, когда мы заехали в эту квартиру, моего пса туда было не затащить. Он почему-то упирался и боялся той комнаты.Володя обернулся и говорит, что Барон спит под диваном, и если бы он пробежал рядом, он бы почувствовал и услышал цоканье коготков на линолеуме, а он ничего не слышал. Володя спросил меня:- Что тебя напугало? Ты что там увидела? Бароша спит давно, набегался на улице.- Я что-то видела! Неужели Барон все-таки зашел в комнату? Барон, где ты?!Я пошла по квартире искать пса. Тут Володя позвал меня в кухню, я забегаю, и мы оба наблюдаем следующую картину: пес лежит под столом, закрыв передними лапами морду, весь трясется и жалобно поскуливает, будто его сильно избили, хотя доберманчик мой не из трусливых.Я попыталась вытащить собаку из-под стола, но он только огрызался. Но почему он так себя ведет, такого с ним никогда еще не было. Володя мне и говорит:- Слушай, а может, ты видела не Барона, а что-то еще непонятное?! Может, он тоже кого увидел, смотри, как трясется.Мы решили не трогать собаку, потом сам выйдет. Легли спать в зале. Володя боялся этой всякой мистики, потому что верил в нее, попросил меня оставить свет в коридоре, чтобы не так жутко было, тем более в новой для него квартире.Утром нас разбудил четвероногий друг Барон как ни в чем ни бывало. Я пошла с ним на прогулку, а парня попросила приготовить кофе.И вот мы нагулялись и вернулись снова домой. Когда я зашла в квартиру, то увидела немного испуганный вид моего друга. Я спросила его:- Володь, в чем дело?- Я проснулся ночью, как будто меня кто-то разбудил, и долго смотрел в коридор, но ничего не происходило. Затем я снова заснул, та же история. Так за ночь было раза четыре. А потом ты ушла с собакой гулять, я не вставал с кровати и прикрыл глаза. Вдруг слышу, кто-то дверью хлопнул, думал, ты что-то забыла. Я не обратил внимания и отвернулся к стенке. Потом я услышал шаги рядом с собой, повернулся и увидел проходящего мимо кровати мужика. Он прошел на балкон, но дверь-то балконная закрыта, он прошел сквозь дверь и испарился. Я тут подскочил и сразу весь сон прошел, выскочил на балкон, а там никого нет. Я к входной двери, а она закрыта на ключ, ты же закрывала! Я просто в шоке! Чертовщина какая-то посреди белого дня!Я, мягко говоря, удивилась его рассказам, но, так как я сталкивалась со странностями, не стала бросаться и собирать вещи, чтобы съехать.Мы позавтракали, я проводила своего друга по своим делам.Этот день я провела дома, никуда не выходила, только вечером пошла погулять с собакой.Поздний вечер, был уже первый час, я засиделась перед телевизором и уснула, не выключив его. Ночью я проснулась оттого, что меня кто-то толкает. Когда я открыла глаза и приподнялась с кровати, ничего странного я не заметила. Телевизор был включен, как я его и оставляла, а Барон спал в коридоре. Я не придала этому особого внимания, может сон, и прилегла.Потом я услышала четкий голос, он был монотонным, и я даже не поняла, мужской он или женский. Голос мне четко сказал:- Что смотришь, подвинься!И тут я подскочила с кровати и включила свет во всей квартире. Пес даже испугался моих резких движений и тоже подскочил, думая, что мы сейчас пойдем гулять. Я взяла поводок и выбежала с собакой на улицу, но дверь я все-таки закрыла на ключ.На часах было около пяти часов утра. Прогуляла я часов до семи, благо мне не нужно было ехать на работу, так как я поменялась с коллегой, в запасе еще было два выходных дня.Так вот, я решилась пойти домой, так как был апрель месяц, и все-таки было прохладно. Я открыла дверь, и мы с песиком зашли домой. Все было тихо, свет горел везде, но телевизор был выключен, хотя я помню, что его не выключала. Я взяла себя в руки и сама внушила себе, что все мне чудится и все нормально, пес спокоен и ничего не видит, значит у меня был сон.Я выключила везде свет и принялась за домашние дела (уборка, готовка и все такое). Когда я все закончила, то решила позвонить подруге, но не стала ее пугать происходящим, а просто сказала, что все хорошо, на что она ответила, что ничего с работой не получается, и она возвращается завтра домой. Не смотря на то, что мне придется съехать снова в какую-нибудь коммуналку, так как заработная плата мне не позволяла, а снимать квартиру дороже, я была рада приезду хозяйки квартиры, но мне оставалось пробыть в этой квартире еще ночь.На редкость ночь оказалась спокойной, за исключением одного... Когда я утром проснулась, то на столе стояла кастрюля с водой, не знаю, как она могла там оказаться, я же точно убирала все в шкаф, после того, как помыла. Это точнее точного. Ну, опять я себя накрутила, мол, забыла, вылила воду и убрала в шкаф для посуды.Через некоторое время мне позвонила подруга и попросила ее встретить у подъезда. Я встретила, у нее были тяжелые сумки. Я спросила:- Ты что там набрала? Дом строить новый? Кирпичи таскаешь?- Нет, не строить, а в квартире ремонт сделать хочу, нашла обои классные, хочу поклеить в зале и в коридорчике входном. Ты мне поможешь? У тебя сегодня выходной?Я согласилась помочь. Мы долго не думали, пришли домой, попили чай и взялись за работу. Снимая старые обои в коридоре, рядом с входной дверью, мы ужаснулись... Вся стена под обоями была разрисована крестами, как на кладбище. Мы с подругой переглянулись и отошли от этой стены в страхе, будто она сейчас взорвется, как петарда. Подруга сказала:- Слушай, давай на сегодня закончим, мне нужно с этим что-то делать! Вот откуда вякая всячина мне мерещится. Представляешь, сижу вечером чай пью на кухне, смотрю - идет по коридору зверек какой-то, похож на броненосца, я подскочила прям, а он пропал. Потом будит кто-то по ночам, как толкается. Думала, с ума сойду. Причем в квартире этой я лет десять уже живу, ничего подобного не было, а тут с мужем развелась полгода назад и началось. Я поначалу смахивала это на нервы и все такое, но нет.Я тогда поведала подруге и про свои приключения в этой квартире, на что она говорит:- В общем, надо священника. Откуда взялись эти кресты? Я три года назад обои меняла, ничего не было. Еще и под обоями. Это как возможно?! Ладно, ты иди, а я пойду в церковь, узнаю все.На этом я взяла вещи, пса и ушла, решила, пока ищу комнату, то поживу с родителями.На этом история не заканчивается. Подруга так и не дошла в тот день до церкви, как рассказала мне позже, а вспомнила про гадалку одну, к которой ходила ее тетя, когда ее муж сильно заболел. На нем оказалась порча его сотрудницы, которая хотела с ним отношений, но он любил жену и поэтому ей отказал. Но страшно обиженная женщина и наговорила там что-то на него, после чего человек слег с высокой температурой по непонятным даже врачам причинам. В итоге гадалка сказала, в чем причина его болезни, дала заговорчик, как вылечить. Мужчина поправился.Наташа (так звали мою подругу) дозвонилась до той самой гадалки и отправилась к ней, прихватив кусочек тех обоев, под которыми были нарисованы кресты.Зайдя к той женщине, Наталья решила ничего не рассказывать, пусть скажет сама, что происходит.- Я решила сделать ремонт дома, да что-то не клеится. В чем дело, может, вы скажете? - начала Наташа.- А что у тебя не клеится? - спросила гадалка. - Обои не клеятся? Дай мне, что принесла!Наташа протянула ей кусочек обоев, та завернула в какую-то тряпку и говорит:- Конечно, кто ж на кресты обои клеит!- А откуда у меня кресты дома?- Ремонт ты обновляла давненько, но последний лист гораздо моложе, ты подклеивала, что ль? - спросила гадалка.- Нет. Ремонт делала три года назад, все отлично держалось, вот решила обновить и увидела там... - Наташа рассказала об увиденном, хотя у гадалки итак было такое лицо, будто она все знает.- Вспоминай, кто из близкой, но не кровной родни вхож в дом? Именно из родни. Постой, ты с мужем уже не живешь, верно? Он к матери своей ушел. Да, ушел. Она к тебе приходила, верно?- Постойте, да. У нас с Вероникой Петровной хорошие отношения, и я как-то просила ее зайти ко мне домой, забрать цветок лилию, который она хотела. У нее даже ключи есть от моей квартиры. Я просто тогда на работе была на сутках, а она очень хотела.- Вот она то и сделала, потом просто чистый лист обоев наклеила.- Да не может быть! Это самая добрая женщина на свете! Как она могла?!- А вот ты ее и спроси. И спроси, как снять. Все, иди.После этого разговора у Наташи не укладывалось в голове, что бывшая свекровь могла что-либо плохое сделать. Ну и что, что с ее сыном расстались, просто не сошлись характерами. Наталья сразу позвонила свекрови и попросила придти к ней в гости под предлогом, что купила новый комнатный цветок и хочет дать ей отросток, а та, конечно, согласилась.Наташа только успела зайти в квартиру, снова шарахнулась от стенки с этими "эскизами", а в дверь постучали. Это была бывшая свекровь. Вероника Петровна увидела, что ободраны обои, сразу изменилась в лице - вместо светлой улыбки появилась какая-то злобная ухмылка. Она произнесла сквозь зубы:- Нашла-таки! Дрянь!- Вероника Петровна, за что?! - спросила Наталья.- Да как, за что?! Ты зачем Илюшку выгнала? Всю жизнь ему испортила, а сама живешь спокойно!- Да вы что, мы мирно разошлись. У него уже другая женщина! Я их видела, счастливые.- Та тоже уже на больничной койке, а вот ты крепкая оказалась! Я вас всех проучу, как моего Илюшку обижать!- Вы лучше скажите, как снять? Я на Вас зла не держу. Просто разойдемся по-мирному.- Нет! Это не снять, пока ты в могиле лежать не будешь.После чего Вероника Петровна плюнула в сторону Наташи, бросила ей ключи от ее квартиры и ушла. Наташа долго стояла в ступоре, но все же собралась с мыслями.В ту ночь она не захотела ночевать одна в этой квартире, а уехала к своей тетке. На следующее утро пришла в церковь и договорилась с батюшкой освятить квартиру, тот не отказал.Когда поп зашел в квартиру, то сразу обратил внимание на стену с крестами и сказал:- А ведь они перевернуты...Начал читать молитвы.Процедура эта проходила около часа, в это время Наташа находилась на лестничной клетке и нервно курила. Когда поп вышел, то сказал купить икону и поставить в квартире, а эти кресты отмыть, но не закрашивать.Наташа позвонила мне, я, конечно, примчалась сразу, тогда она мне все рассказала, как все было, и мы принялись отмывать стену. Отмыли достаточно легко, словно углем нарисовали, наклеили обои в коридоре, потом я ушла домой.Шла и думала о том, что вот зачем так нужно было делать той бабке! Ну, любишь ты сына, ну, желаешь ему счастья, а девчонок губить зачем? И что с этой девушкой, которая, по словам Вероники Петровны, лежит в больнице? Короче, мыслей было много у меня...После нашего ремонта прошел не один месяц, Наташа ни разу ничего не заметила странного, а напротив - цветы лучше стали расти, да спалось крепко.

Ключевые слова: Квартира подруга кресты обои собака свекровь авторская история

Другие, подобные истории: