Ночной нокаут

Lynx Просмотров: 301 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:26 by

Когда я была маленькой, то была просто не в меру любопытной и пакостной. Мама страдала от разрисованных обоев, политых зеленкой цикламенов (почти сразу сдохших, естественно), побритых мягких игрушек и котов, порезанных штор на лютики-цветочки, переведенных во всем доме часов и даже принесенных с курятника хомяков, которые ошалело смотрели своими черными глазами-бусинами из коробки и совершенно не понимали, что происходит.Я лазила во все ящики, во все шкафы, играла на старом пианино, думая, что я великий пианист, хотя играть не умела. На улицу меня выпускать вообще было страшно, ведь оттуда приходил кусок грязи и что-то лепетал про печенки в костре у реки. Я пробовала поджигать березовые веники, ставила мамины банки для солений на забор и стреляла по ним из воздушки. Это я сейчас такая милая девушка, а в детстве я была ужасом, летящим на крыльях ночи. Это был кошмар, который было невозможно остановить ни разговорами, ни ремнем, ни страшилками, пока...Однажды я пошла погулять с соседкой перед домом, но когда я проходила сени, то мне в голову ударила мысль полазить в старом шкафу (у нас там до сих пор в рядок стоят массивные и большие шкафы со всяким хламом). Просто вот мгновенно ударила, а я так же мгновенно поменяла траекторию движения. Мне очень вот захотелось найти что-то интересное. А вдруг я там антиквариат найду какой? Больно нужны эти песочные пироги с соседкой. Подождут.Короче, взялась я там копаться. Не буду подробно описывать все свои находки, но особо меня заинтересовала домовая книга (читать я тогда уже умела). Она была старая, с потрепанными пожелтевшими страницами. Мама, правда, потом перенесла ее в дом, но на тот момент эта книга была в моих лапах. Я с благоговением перелистывала странички, пытаясь вчитаться в расплывшиеся буквы. Я остановилась на одной странице, где был список с хозяевами дома. Бывшими, естественно. В общем, не знаю, как мне пришла в голову эта мысль, но взяла я фломастер и пошла чирикать по этой странице, рисуя рядом с фамилией первой хозяйки черную и страшную тетю. В паспорте же есть фотографии, а тут пусто (так же и с цикламенами... я думала, что больным растениям зеленка поможет так, как помогает людям). Не порядок какой-то. Посидела я так, порисовала, интерес пропал, и я затолкала книжку обратно, вспомнив про соседку, копошащуюся перед домом в песке.А вот уже ночью, когда все спать легли, со мной и произошла ерунда. Я просто проснулась среди ночи и не могла уснуть, и вдруг прямо передо мной появился силуэт темный. Комната только едва луной освещалась, я не увидела глаз, рук и чего-то еще, просто силуэт, который был немного даже прозрачный, что ли. Плохо помню уже.Я даже писка не издала, лежала и не шевелилась, думала, что мне это снится, что я не проснулась, а сплю и сон такой вижу. Силуэт так стоял какое-то время, а потом...БАЦ! Как по ноге мне стукнет, что я подпрыгнула и с кровати на пол свалилась, да еще в полете головой об ножку стула приложилась. Лежу, ору безбожно. Боль такая, как мизинцем нечаянно обо что-то ударяешь и терпеть не можешь.Мама, конечно, тут же прилетела, я ору, что меня кто-то стукнул, сама не знаю, за что первое схватиться - за ногу или за голову. Ныло-то и там, и там.Маму я долго пыталась уверить, что мне это не приснилось, спать ложиться боялась, все плакалась, что одна спать не буду. Но именно с тех пор у меня отбило желание где-либо ковыряться. Испугалась сильно, видать.И кстати, не помню, чем меня ударили. Помню, что силуэт резко двинулся, а по ноге тоже что-то темное прошлось. Все произошло очень быстро.Синяк, конечно же, тогда остался. И на голове тоже. Может, ножка стула и та "злая тетенька" всю дурь и вытрясли.

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