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Истории из жизни

Славик

Имею одну историю, случившуюся с бывшим мужем моей подруги, ныне покойным.

Сразу отмечу, что Вячеслав (имя изменено) был человеком атеистических мировоззрений и был далеко не робкого десятка. Верил только в свои собственные силы и в то, что всё, что с нами происходит - дело наших собственных рук. Мистические и религиозные темы отметались им с первых же минут разговора.
Работал он в то время в столице нашей родины с друзьями. Они работали в квартирах, что называется, с нуля: сантехника, электричество и всё такое прочее. Жить им до конца работ приходилось здесь же, на рабочем объекте.

Произошло это под Новый 2007-ой год.
Ребята отправились домой на праздники, а Славка остался доделать кое-что на один день, после ночёвки тоже собирался махнуть восвояси дневным поездом.
И вот, после окончания дел насущных и скромного холостяцкого ужина, он собрался уже покемарить. Из всех развлечений у него были только мобильник да сигареты.
Прилёг он на походный матрасик в одной из комнат, а в коридоре только тускло светила единственная лампочка.
Решив отправить любимой жене смс с пожеланием спокойной ночи, он попытался включить телефон, но тщетно — сотовый был на полном заряде всего несколько минут назад, а сейчас отказывался повиноваться хозяину. Недолго думая, Славик протянул руку к зарядке, и в эту же секунду (уж простите за классику жанра, но «за что купила, за то и продала») он увидел метнувшуюся тень в коридоре. Через мгновение это движение повторилось.
Он осознавал всю абсурдность происходящего по причине того, что здесь находиться, кроме него, ну никто не мог. Здание абсолютно новое, квартиры все в стадии ремонта, а соседей днём с фонарём не разыскать и сейчас на часах глубокая декабрьская полночь. Шестой этаж, отсутствие всяческих животных стопроцентное.

Движение повторилось, и он отважился крикнуть в пустоту:
- Кто здесь?!
И пустота отозвалась встречным вопросом, детским голосом произнеся:
- Ты что здесь делаешь?!
Практически теряя самообладание, Славик решился спросить опять:
- Кто это говорит?!
- Я это говорю! - прозвенел раздражённый голос.
И послышался резкий хлопок из противоположного угла комнаты (на полу там всегда стояло небольшое и круглое зеркало), он увидел в свете лампочки из коридора фигуру девочки лет семи-восьми. Толком он её разглядывать не стал, одним скачком оказался на балконе и оставался там до рассвета, греясь одними сигаретами.
С первыми лучами солнца он решился вернуться в квартиру и собрать свои вещи.
Зеркала в том углу больше не было, только таращилась на него одинокая рамка, а пол был усыпан очень мелкими осколками, которые больше походили на пыль.
Он не помнил, как собрался, просто выскочил на площадку и захлопнул за собой дверь.
К слову сказать, мобильник сразу же «пришёл в себя» после того, как Славик покинул проклятое помещение.

Потом уже выяснилось, что ещё при строительстве фундамента этого жилого комплекса было обнаружено очень старое, но достаточно обширное захоронение.
Но, естественно, кто же остановит дорогостоящее строительство из-за таких «пустяков»?
Да и мало ли домов по всему свету воздвигнуты на костях. Такая вот история.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:04
Вчера, 21:04 by WestaПросмотров: 830Комментарии: 16
+22

Ключевые слова: Квартира ремонт мобильник голос тень девочка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:19
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 165
Да,много таких историй,каждая интересна по своему. Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (730|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 566
Да что такое!!! Ни где дома уже строить нельзя!!! ..Вся РоссеЯ на костях построена, а вот Нех именно к Славику припёрлась,: на балкон прогнала, зеркало расхреначило, да ещё и мобилу вырубить умудрилось ....Продвинутая, зараза)))) ...Хорошо хоть сигареты не отобрала......
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: marlin
Вчера, 21:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (471|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 526
Тут рыбы нет, это говорит директор катка! smile Если это правда все, то мужик наверное от страха сам прилично "подтапливал" на балконе, раз в декабре не замёрз всю ночь)) Плюс
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 21:36
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2240|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 021
Страшное дело. Блин, обычно все эти НЕХи, либо томно вздыхают-ахают-охают, либо бубнят что-то невнятное, либо воют, стонут, кричат.... Короче говоря, особой информативностью не отличаются. А тут вон какая разговорчивая нечисть попалась. Я плюс поставил за незамысловатую, но жуткую историю...
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#5 написал: Westa
Вчера, 21:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: marlin
Тут рыбы нет, это говорит директор катка! smile Если это правда все, то мужик наверное от страха сам прилично "подтапливал" на балконе, раз в декабре не замёрз всю ночь)) Плюс



Нет, не замёрз, и даже не заболел..
Единственно, когда он нам это дома рассказывал, вечером того же дня, сигарета очередня в пальцах у него плясала..
Мне самой бы было трудно в это поверить, если бы я лично его не знала, и не знала как он к этому всему относился..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#6 написал: marlin
Вчера, 21:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (471|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 526
Цитата: Westa
Цитата: marlin
Тут рыбы нет, это говорит директор катка! smile Если это правда все, то мужик наверное от страха сам прилично "подтапливал" на балконе, раз в декабре не замёрз всю ночь)) Плюс



Нет, не замёрз, и даже не заболел..
Единственно, когда он нам это дома рассказывал, вечером того же дня, сигарета очередня в пальцах у него плясала..
Мне самой бы было трудно в это поверить, если бы я лично его не знала, и не знала как он к этому всему относился..

Страшно на самом деле. Я испугался бы не меньше, окажись на его месте. Маленькая девочка внушает страх больше,чем что- либо другое в этой ситуации, и неизвестно кто бы топил помещение на балконе лучше из нас)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: умница
Вчера, 22:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (298|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
Жутковатая история, не завидую тем людям, которые будут жить в этом доме, за историю плюс+
Зарегистрирован: 29.12.2014
#8 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:09
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (2240|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 021
Цитата: marlin
Я испугался бы не меньше, окажись на его месте.

А представь, как на балконе-то невесело было. Он наверное в окно квартиры взглянуть боялся лишний раз. А вдруг там опять она стоит и смотрит сквозь стекло. Блин, сейчас, как обычно, сам себе напридумываю всяких ужастей, потом опять буду спать боятся. А я сегодня один, без жены ночую. Кто меня спасет, если что??)))
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#9 написал: marlin
Вчера, 22:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (471|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 526
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: marlin
Я испугался бы не меньше, окажись на его месте.

А представь, как на балконе-то невесело было. Он наверное в окно квартиры взглянуть боялся лишний раз. А вдруг там опять она стоит и смотрит сквозь стекло. Блин, сейчас, как обычно, сам себе напридумываю всяких ужастей, потом опять буду спать боятся. А я сегодня один, без жены ночую. Кто меня спасет, если что??)))

Балкон спасёт и сигареты))
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:26
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2240|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 021
Цитата: marlin
Балкон спасёт и сигареты))

Я бы, конечно, не хотел оказаться на месте главного героя, но если бы всё-таки...я бы наверное все-таки к выходу постарался прорваться. Мало ли, вдруг эта тварь и на балкон может выйти следом? Лучше уж вовсе эвакуироваться нахрен))).
Короче, с Вами курить не бросишь, я так чувствую. Только я собрался бросать, а тут как почитаешь очередной рассказ - как бросишь?
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#11 написал: Westa
Вчера, 22:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: marlin
Цитата: Westa
Цитата: marlin
Тут рыбы нет, это говорит директор катка! smile Если это правда все, то мужик наверное от страха сам прилично "подтапливал" на балконе, раз в декабре не замёрз всю ночь)) Плюс



Нет, не замёрз, и даже не заболел..
Единственно, когда он нам это дома рассказывал, вечером того же дня, сигарета очередня в пальцах у него плясала..
Мне самой бы было трудно в это поверить, если бы я лично его не знала, и не знала как он к этому всему относился..

Страшно на самом деле. Я испугался бы не меньше, окажись на его месте. Маленькая девочка внушает страх больше,чем что- либо другое в этой ситуации, и неизвестно кто бы топил помещение на балконе лучше из нас)



Я бы тоже не хотела бы оказаться на его месте, мне хватило однажды своего)
Но история вышла странная, потому что, действительно, проявления оказались вполне себе физическими - звук и разбитое зеркало.. такое встречается очень редко..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#12 написал: marlin
Вчера, 22:39
+1
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Репутация: (471|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 526
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: marlin
Балкон спасёт и сигареты))

Я бы, конечно, не хотел оказаться на месте главного героя, но если бы всё-таки...я бы наверное все-таки к выходу постарался прорваться. Мало ли, вдруг эта тварь и на балкон может выйти следом? Лучше уж вовсе эвакуироваться нахрен))).
Короче, с Вами курить не бросишь, я так чувствую. Только я собрался бросать, а тут как почитаешь очередной рассказ - как бросишь?

Так она в прихожке была девченка то, страшно эвакуироваться ночью через неё к выходу . uzas
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#13 написал: ПинкиПай
Вчера, 23:19
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 176
Жутковатенько... как всегда страшнее маленькой потусторонней девочки с детским голосочком никого и ничего нет, еще не хватало, чтобы она заливисто засмеялась smiling_imp
Зарегистрирован: 9.08.2012
#14 написал: Sveta-00785
Вчера, 23:34
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Публикаций: 5
Комментариев: 338
Ныне покойного,Вы писали,эта ситуация ни коим образом не повлияла на дальнейший жизненный путь героя?
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#15 написал: Westa
Вчера, 23:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Sveta-00785
Ныне покойного,Вы писали,эта ситуация ни коим образом не повлияла на дальнейший жизненный путь героя?



Вы знаете, просто мне бы не хотелось искусственно увязывать его смерть (ЦН) с тем, что произошло той ночью..

Спустя 5 лет он трагически погиб..
Сорвался с крыши 9-тиэтажки при загадочных обстоятельствах..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#16 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:35
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Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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