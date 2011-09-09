Славик

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:04

Westa Просмотров: 830 Комментарии: 16 +22 Вчера, 21:04 by

Имею одну историю, случившуюся с бывшим мужем моей подруги, ныне покойным.Сразу отмечу, что Вячеслав (имя изменено) был человеком атеистических мировоззрений и был далеко не робкого десятка. Верил только в свои собственные силы и в то, что всё, что с нами происходит - дело наших собственных рук. Мистические и религиозные темы отметались им с первых же минут разговора.Работал он в то время в столице нашей родины с друзьями. Они работали в квартирах, что называется, с нуля: сантехника, электричество и всё такое прочее. Жить им до конца работ приходилось здесь же, на рабочем объекте.Произошло это под Новый 2007-ой год.Ребята отправились домой на праздники, а Славка остался доделать кое-что на один день, после ночёвки тоже собирался махнуть восвояси дневным поездом.И вот, после окончания дел насущных и скромного холостяцкого ужина, он собрался уже покемарить. Из всех развлечений у него были только мобильник да сигареты.Прилёг он на походный матрасик в одной из комнат, а в коридоре только тускло светила единственная лампочка.Решив отправить любимой жене смс с пожеланием спокойной ночи, он попытался включить телефон, но тщетно — сотовый был на полном заряде всего несколько минут назад, а сейчас отказывался повиноваться хозяину. Недолго думая, Славик протянул руку к зарядке, и в эту же секунду (уж простите за классику жанра, но «за что купила, за то и продала») он увидел метнувшуюся тень в коридоре. Через мгновение это движение повторилось.Он осознавал всю абсурдность происходящего по причине того, что здесь находиться, кроме него, ну никто не мог. Здание абсолютно новое, квартиры все в стадии ремонта, а соседей днём с фонарём не разыскать и сейчас на часах глубокая декабрьская полночь. Шестой этаж, отсутствие всяческих животных стопроцентное.Движение повторилось, и он отважился крикнуть в пустоту:- Кто здесь?!И пустота отозвалась встречным вопросом, детским голосом произнеся:- Ты что здесь делаешь?!Практически теряя самообладание, Славик решился спросить опять:- Кто это говорит?!- Я это говорю! - прозвенел раздражённый голос.И послышался резкий хлопок из противоположного угла комнаты (на полу там всегда стояло небольшое и круглое зеркало), он увидел в свете лампочки из коридора фигуру девочки лет семи-восьми. Толком он её разглядывать не стал, одним скачком оказался на балконе и оставался там до рассвета, греясь одними сигаретами.С первыми лучами солнца он решился вернуться в квартиру и собрать свои вещи.Зеркала в том углу больше не было, только таращилась на него одинокая рамка, а пол был усыпан очень мелкими осколками, которые больше походили на пыль.Он не помнил, как собрался, просто выскочил на площадку и захлопнул за собой дверь.К слову сказать, мобильник сразу же «пришёл в себя» после того, как Славик покинул проклятое помещение.Потом уже выяснилось, что ещё при строительстве фундамента этого жилого комплекса было обнаружено очень старое, но достаточно обширное захоронение.Но, естественно, кто же остановит дорогостоящее строительство из-за таких «пустяков»?Да и мало ли домов по всему свету воздвигнуты на костях. Такая вот история.

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