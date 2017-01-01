Без документов нельзя

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:38

Причина: Добавлен раздел.

Восьмая тень Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:38 by

Возможно, у вас бывали сны о том, что вы находите какую-то вещь и понимаете, что она всегда была вашей, не представляете даже, как могли забыть о ее существовании, радуетесь и удивляетесь находке одновременно - наконец-то она снова с вами!Так было и у меня после первого обмена взглядами с одним очень дорогим моему сердцу человеком. Как оказалось, ощущение было взаимным, мы долго поражались этому совпадению. Будто всегда друг у друга были, на какой-то момент забыли, но снова встретились.Это был прекрасный месяц, но жизнь вносит свои коррективы...Без лишних подробностей скажу: вместе мы быть не могли по нескольким объективным причинам. Это решение было осознанным обоими и оттого не менее горьким.Потом я несколько раз задумывалась, что чувствует инвалид, потерявший, допустим, руку? Может ли он сказать, что любил ее, что скучает по ней, что ее не хватает ему? Ничто из этого и все сразу одновременно. Он может радоваться жизни, быть счастливым, но тем не менее всегда жалеть об утрате, даже если уже не винит судьбу. Примерно это чувствовала и я.Прошло достаточно лет. Иногда мне снился этот человек, и сны всегда были тяжелыми. Я бежала за ним, говорила что-то, но он уходил, не слышал меня, а мне никак не удавалось догнать и докричаться.В ту ночь все было иначе. Мне снился он в моей комнате. Подходит ко мне радостный, глаза горят, говорит, что мы можем, мы должны уехать вместе!- Я не могу, не хочу один, без тебя! Скорее, скорее собирайся!Я вскакиваю с постели, без раздумий юлой начинаю крутиться по квартире, собирать в сумку какие-то вещи. Он торопит. Опаздываем же! А я, как назло, нигде не могу найти свой паспорт. Понимая, что мы уже не успеваем (поезд? самолет? куда?), в сердцах кричу: "Документы! Где эти чертовы документы?!"На этом я проснулась. Надо сказать, проснулась посреди ночи и в досаде, ведь мои сны о нем редко были светлыми, а этот, такой добрый, я не успела досмотреть. Не уехала с ним...Спустя несколько лет нам удалось наконец поговорить после долгого молчания. Говорили о многом, в том числе он поведал мне удивительную историю.- Еду я с работы, ночь уже глубокая. Двое суток не спал, а тут еще метель, как назло, перед глазами только огни фар, снег да серо-черная дорога. Вдруг вижу: яма на дороге глубокая, ну точно подвеске кранты, решил я по встречной полосе объехать ее, и только начал руль влево выкручивать, как вдруг твой голос в ухо как закричит: "Документы? Где документы?" Тут-то я и понял, что глаза мои сами собой закрылись на время, а дорогу, фары и даже яму эту я видел уже во сне, в реальности путь был ровным, по встречной полосе как раз шла фура на полном ходу, это ей под колеса я чуть не вырулил. Получается, спасла ты меня своим криком, только я так и не понял, как это получилось, между нами же тогда несколько тысяч километров было, - и грустно вздохнул.До сих пор терзаюсь вопросами. Куда он звал меня с собой? Что было бы, найди я во сне паспорт?

Ключевые слова: Сон дорога наяву расставание расстояние документы авторская история

Другие, подобные истории: