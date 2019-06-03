Исчезнувший человек

Eifersucht Просмотров: 785 Комментарии: 3 +12 Вчера, 16:39 by

***А есть ли боги на земле?или они под ней уже?а может не было совсем,может придумывают все?быть может боги это мы?ведь для кого-то это так,а может ерунду пишу,может я молодой дурак,мы вспоминаем когда нужнои просим их когда прижмет,а может просто лучше веритьможет нас кто-то сбережет,а жизнь хрупка и просто нужнонам понимать что мы не вечныродными нужно дорожитьведь годы их не бесконечны,а есть ли боги на земле?задумайся и дай ответмы просто люди и живемчтобы увидеть завтра свет.(неизвестный автор).История – свежак, сегодняшняя, буквально трёхчасовой давности. Решил рассказать, поведать читающему миру.Утро – ничего особенного, как вчера. Сегодня у меня выходной. Встал с потели поздно, почитал, в интернете на планшете поиграл в шашечный футбол, оделся и пошёл в магазин.Иду, миновал металлическую калитку, перехожу дорогу, выхожу на тротуар соседнего дома, длина которого, примерно, 60 метров, около бордюра стоит пять-шесть машин, слегка запорошенных снегом. Замечаю, что из-за угла выходит мужчина, на вид около тридцати лет. На голове вязаная шапочка с бортиком, на ней непонятный логотип с красной звездой и неразличимой надписью посередине звезды. В руках небольшая сумка. Одет во всё чёрное: куртка, брюки, ботинки. Человек идёт мне навстречу. От нечего делать, вокруг никто не отвлекает, тишина, машины ездят где-то вдалеке, да и поскольку всего лишь удобный ракурс, смотрю его «в другой плоскости», чтобы увидеть ауру. Мне видна размытая блекло-серая оболочка с серо-пурпурным навершием. Думаю, блин, больной что ли??? Ориентируюсь произвольно на обычный взгляд, чтобы чисто физически оценить здоровье. Парень, чувствуя что-то, слегка поднимает правое плечо и одёргивает его, словно ему что-то мешает. Слегка улыбается, мимикой выражая некое удивление.Я сворачиваю между машин, по пути, который уже лет пять «вытоптан» мной, то есть иду своим обычным маршрутом. Думаю, с какого фига этот чел удивился, может, знаю его. Оглядываюсь, а нет того чела. Буквально делаю ещё два шага и решаю вернуться. Меня очень удивило, как это можно исчезнуть за секунду. Вот я иду, вижу мужчину, сворачиваю, тут же оглядываюсь, а его нет. Может, он в машину залез??? Но я ничего не слышал, чтобы открывали дверцу или срабатывал писк сигнализации. Или он находится в проекции машины.Обдумав всё по ходу, а поскольку мне не впервой выглядеть идиотом, то решаю, типа оправдаться, если мы с незнакомым прохожим вдруг окажемся нос к носу. Думаю, ради доказательств, можно и рискнуть на пяток минут прийти позже в магазин, ничего от того не будет. Возвращаюсь на тротуар, а нет мужчины, прохожу вдоль машин, нет никого внутри, на некоторых авто на лобовом стекле был снег, так я смотрел с бокового стекла – нет никого. Стою, как дурак, ни одного человека вокруг меня. А ведь дело даже не в минутах моего возвращения на тротуар, а о паре секунд. Скрыться некуда, бежать до угла дома – будет заметно. Залезть в машину и лечь на пол – будет слышно хлопанье дверей, да и видно будет шофёра или пассажира. Да и зачем так делать, с такой удивительной быстротой?Прошёл вдоль машин, стоял, стоял в недоумении с развёрнутыми руками. Пошёл в магазин, оглянулся ещё, может тот парень залез под машину, там тоже нет никого. Так, оглядываясь, и шёл дальше.С магазина шёл, ничего особенного, те же машины стоят.Если бы тот мужик не улыбнулся в удивлении, я бы не оглянулся.

Ключевые слова: Исчезновение прохожий аура авторская история

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