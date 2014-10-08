Бабушкино предчувствие⁠⁠

Летяга Просмотров: 511 Комментарии: 3 +18 Вчера, 16:29 by

Насчет интуиции и мистических совпадений – одну историю вспомнила. Мама мне рассказывала: когда ей лет восемь было, она с родителями и братом переехала на Дальний Восток. Дали им тогда вполне приличную квартирку на верхнем этаже деревянного дома – там даже балкон неплохой имелся.И вот однажды летом пошел дед (мамин отец) на этот самый балкон покурить, потом моя мама с братом туда же выскочили – дома было скучно, а гулять их бы уже не пустили из-за позднего часа. А следом за ребятней на балкон и бабушка вышла – свежевыстиранное белье развесить. Вышла, значит, и вдруг вся побледнела, выронила таз с бельем и как закричит диким голосом: «В дом все зашли – быстро!»Дети и муж офигели, конечно, знатно – чего на мать-то нашло? Орет, ругается, руками машет. Ну, спорить не стали и быстренько в квартиру вернулись. И что думаете? Едва дед закрыл за собой балконную дверь и сделал пару шагов вглубь комнаты, как за стеклом сверкнула ярчайшая вспышка, раздался грохот и – балкона как не бывало! Полностью обвалился.Выяснилось, что в него молния шарахнула. И ведь грозы-то на тот момент не наблюдалось, просто небо было тучами затянуто.У бабушки потом долго выспрашивали: как же она узнала, что случится с балконом? А та и сама толком объяснить не могла. Мол, выхожу и вдруг страх жуткий напал – как будто сейчас что-то страшное случится. Вот и начала всех в дом загонять.Автор - gillada1.

Ключевые слова: Балкон предчувствие молния спасение

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