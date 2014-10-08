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Истории из жизни

Бабушкино предчувствие⁠⁠

Насчет интуиции и мистических совпадений – одну историю вспомнила. Мама мне рассказывала: когда ей лет восемь было, она с родителями и братом переехала на Дальний Восток. Дали им тогда вполне приличную квартирку на верхнем этаже деревянного дома – там даже балкон неплохой имелся.

И вот однажды летом пошел дед (мамин отец) на этот самый балкон покурить, потом моя мама с братом туда же выскочили – дома было скучно, а гулять их бы уже не пустили из-за позднего часа. А следом за ребятней на балкон и бабушка вышла – свежевыстиранное белье развесить. Вышла, значит, и вдруг вся побледнела, выронила таз с бельем и как закричит диким голосом: «В дом все зашли – быстро!»

Дети и муж офигели, конечно, знатно – чего на мать-то нашло? Орет, ругается, руками машет. Ну, спорить не стали и быстренько в квартиру вернулись. И что думаете? Едва дед закрыл за собой балконную дверь и сделал пару шагов вглубь комнаты, как за стеклом сверкнула ярчайшая вспышка, раздался грохот и – балкона как не бывало! Полностью обвалился.

Выяснилось, что в него молния шарахнула. И ведь грозы-то на тот момент не наблюдалось, просто небо было тучами затянуто.

У бабушки потом долго выспрашивали: как же она узнала, что случится с балконом? А та и сама толком объяснить не могла. Мол, выхожу и вдруг страх жуткий напал – как будто сейчас что-то страшное случится. Вот и начала всех в дом загонять.



Автор - gillada1.
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Вчера, 16:29 by ЛетягаПросмотров: 511Комментарии: 3
+18

Ключевые слова: Балкон предчувствие молния спасение

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 20:03
+3
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 690
Таких случаев много, вдруг ниоткуда приспичит уйти с места или кого-то окликнуть.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Шерри
Вчера, 23:09
+2
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 759
Интуиция плюс ясночувствие (чувство страха, сильной тревоги), при таком сочетании много от чего в жизни уберечься можно и других людей спасти. +
Про странные погодные явления, я досих пор новые названия узнаю: сухая гроза, ливневый снег, снеговой дождь, туман - ощущается, как дым. Как сайт погоды не откроешь, что то новое.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#3 написал: lama_kate
Сегодня, 00:17
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
+
классная история, верится, что такое вполне может произойти
Зарегистрирован: 26.12.2021
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