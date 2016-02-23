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Истории из жизни

Кот

У нас дома живет кот... Нет, не так... С нами дома живут два живых реальных теплокровных кота. Но, помимо этого, живет еще один, так сказать, "виртуальный", причем "живет" с самого начала, как в квартиру въехали.
Его видно только боковым зрением, как тень проходит в коридоре - в тот момент, когда два кота рядом трутся. Зато топает очень даже отчетливо слышно. Ни у кого из соседей животных нет, кроме птичек у верхних соседей.
Слышим его только я и сын. Никаких проблем не создает, жути не нагоняет. Волосы дыбом на голове не встают.

У котов есть две совершенно одинаковые плетеные корзины, так как их двое. Но вот, что самое интересное, в первой корзине они заместо "в драку собаку" часто даже вдвоем умещаются, а ко второй не то чтобы там спать – просто полежать даже не подходят. Положишь их в корзину, так сразу пулей выскакивают (наверное, неудобно).

А тут ночью, недели две назад, встаю воды попить, гляжу - в этой корзине кот лежит (ну, масса какая-то серая). Думаю: "Надо же, наконец-то облюбовали!". Я его погладила, на ощупь мягкий, пушистый. Даже показалось, что захрапел от удовольствия.
Ну, погладила, встаю из комнаты выходить, а коты оба в кровати в разных углах мирно дрыхнут. Я опять смотрю на корзину – там кот! Трогаю его - под рукой мягкое и пушистое. А котов-то своих вижу на кровати! Встаю, включаю свет... Коты как лежали, так и лежат на кровати, прищуренные и недовольные, а в корзинке пусто... Только после этого не комильфо мне стало...

Вот и судите сами. Кот - не кот! Домовой – не домовой!
Или спросонок померещилось. Если бы не трогала "это" рукой, так и решила бы.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:10 by JossПросмотров: 156Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Домовой кот корзина нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:11
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3309|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 959
Никаких проблем не создает, жути не нагоняет. Волосы дыбом на голове не встают

Видно, все хорошо у вас дома. А то не кот, а домовой, а раз все дома хорошо, вот он и с котами там прохлаждается) Не с чего буянить ему)

Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 15:15
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 1 360
впервые читаю стори, что КТО-ТО погладил самого домового :)))))))))))))))
good
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:22
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Комментариев: 1 765
Мне тоже кажется, что скорее домовой в той корзинке лежал.
Я вот тоже нет-нет, да и вижу боковым зрением фантомного кота у нас дома. Но я чётко знаю, что это наш погибший кот. А у Автора же, вроде, кот не погибал до того? Ну, может, прежних жильцов погибший кот в тонком теле является? Но вот как же тогда Автор его потрогала-то - вот загадка!
Очень хороший рассказ! И написано отлично!
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: taniana1975
Сегодня, 15:34
+2
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Комментариев: 354
Вот мне очень понравилась история! Добрая такая! Плюс++++
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#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:56
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Кот-домовой это идеально!)) я тоже редко, но вижу серую пухлую массу перемещающуюся вдоль стен, пока настоящая серая пухлая масса лежит рядом) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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