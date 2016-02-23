Кот

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:12

Joss Просмотров: 156 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 15:10 by

У нас дома живет кот... Нет, не так... С нами дома живут два живых реальных теплокровных кота. Но, помимо этого, живет еще один, так сказать, "виртуальный", причем "живет" с самого начала, как в квартиру въехали.Его видно только боковым зрением, как тень проходит в коридоре - в тот момент, когда два кота рядом трутся. Зато топает очень даже отчетливо слышно. Ни у кого из соседей животных нет, кроме птичек у верхних соседей.Слышим его только я и сын. Никаких проблем не создает, жути не нагоняет. Волосы дыбом на голове не встают.У котов есть две совершенно одинаковые плетеные корзины, так как их двое. Но вот, что самое интересное, в первой корзине они заместо "в драку собаку" часто даже вдвоем умещаются, а ко второй не то чтобы там спать – просто полежать даже не подходят. Положишь их в корзину, так сразу пулей выскакивают (наверное, неудобно).А тут ночью, недели две назад, встаю воды попить, гляжу - в этой корзине кот лежит (ну, масса какая-то серая). Думаю: "Надо же, наконец-то облюбовали!". Я его погладила, на ощупь мягкий, пушистый. Даже показалось, что захрапел от удовольствия.Ну, погладила, встаю из комнаты выходить, а коты оба в кровати в разных углах мирно дрыхнут. Я опять смотрю на корзину – там кот! Трогаю его - под рукой мягкое и пушистое. А котов-то своих вижу на кровати! Встаю, включаю свет... Коты как лежали, так и лежат на кровати, прищуренные и недовольные, а в корзинке пусто... Только после этого не комильфо мне стало...Вот и судите сами. Кот - не кот! Домовой – не домовой!Или спросонок померещилось. Если бы не трогала "это" рукой, так и решила бы.

Ключевые слова: Домовой кот корзина нечто авторская история

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