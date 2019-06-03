Защитник

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:59

Remsik Просмотров: 187 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:59 by

Расскажу историю из детства. Жили мы в обычной 2-х комнатной квартире впятером, в одной комнате я и мама, в другой бабушка, дедушка и дядя. Жизнь была беззаботной до моих 13 лет. В ноябре не стало дедушки, после года болезни и неудачной операции (рак желудка). Дядя уже взрослый переехал на съемную квартиру. Остались мы втроем. Мама работала сутки через трое, когда была дома, то сидела на кухне допоздна (всем иногда хочется побыть в одиночестве, а проживая в комнате с ребенком это сложно). К тому же у мамы был мужчина, кто-то с работы, и иногда она ночевала у него. Смерть дедушки была для меня первой потерей. Почему-то я стала бояться ходить ночью на кухню или в туалет по темному коридору, а до выключателя еще надо было добежать.Еще я всегда закрывала дверь в комнату на ночь, когда была одна, чтобы кот не вышел. Кот Гоша (Георгий Анатольевич - отчество от дяди, он его принес) появился, когда мне было 7 лет. Не знаю почему, но я всегда считала, что кошки и собаки отгоняют призраков, поэтому вечером находила кота и несла на кровать. Начали меня мучить кошмары - в них я всегда шла на кухню по какому-то делу, включала свет на кухне, впереди всегда бежал кот и, зайдя на кухню, он начинал бороться с пустотой, а на меня накатывал ступор и страх. Так продолжалось с год. А в декабре (до сих пор не знаю явь это была или сон) я ночью зашла в туалет, лампочка перегорела, поэтому я включила свет на кухне и в коридоре, кота посадила на маленький холодильник в коридоре, открываю дверь и вижу фигуру в плаще, как у дракулы, а голова почему-то в руках. Страшно было очень, и еще я знала, что это дедушка (возможно такая мысль возникла потому, что дедушка при жизни любил посидеть в темноте в туалете и покурить, а я маленькая заскакивала и просила рассказать страшилку). Через месяц в январе 22 числа не стало мамы. Бабушка мне потом рассказывала, что ей снился сон, что дедушка радостно кого-то встречает. А мама (дочка ее) как-то ей сказала, что боится снега.Может, и нет ничего мистического в истории, но я до сих пор ложусь спать в обнимку с котом, мне так спокойней, хотя я уже взрослая тетка с двумя детьми. Кот, конечно, другой, Гоша прожил 20 лет. А так же у меня есть собаки. Почему-то я до сих пор верю, что животные защищают.

Ключевые слова: Кот дедушка ночь страх авторская история

Другие, подобные истории: