Призрак во дворе

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:03

Причина: Стилистика автора сохранена

NeNormalnaYa Просмотров: 386 Комментарии: 4 +1 Вчера, 11:03 by

Мне тогда было 11 лет. Тогда у меня ещё были друзья, и мы целыми днями сидели в нашем родном дворе, в другие одних нас до сих пор не отпускали по неизвестным нам причинам. Но зато нам разрешали гулять даже поздними вечерами.В один из таких летних дней мы снова гуляли. А если быть точнее, сидели на лавочке. На тот момент погода на улице стояла где-то в районе нуля градусов: это понадобится, чтобы не было недопониманий. Сидим мы сидим, болтаем о разном, с крыш потихоньку капает капель, в воздухе чувствуется потепление, жизнь снова оживает после злющей и холодной зимы... Красота... Болтали о разном: игрушках, мультиках, соседях, семье. Вечер потихоньку наступал. Сначала в одном окне загорелся свет: в двух, трёх, четырёх... Уже почти во всех квартирах горел свет, и в наших тоже. Я завелась от мысли, что когда я зайду домой, будет тепло и уютно, я вкусно наемся, потом бухнусь на кровать и буду дальше общаться с подругой...Тут моя подруга спросила: «Ты это тоже видишь?» Я спросила, что именно, ведь я не видела ничего.— Да вон же! — показывала она пальцем вглубь выезда из двора. Я присмотрелась. Там действительно как-то быстро в сторону двора шёл человек.— Ну идёт человек. А что такого?— Ты присмотрись, увидишь.Я начала всматриваться. Парень в куртке. Идёт во двор. Подруга в это время прям-таки начала вжиматься в лавочку. Как только он подошёл ближе к углу дома, то я наконец-то увидела... То, что я принимала всё это время за лысину, было шершавой и зарубцевавшейся кожей на голове, из которой торчали в разных местах тонкие, еле видимые волосы, примерно до подбородка. Всё лицо было таким же, как и голова. Он завернул за угол дома и пошёл куда-то вдоль подъездов, после чего снова завернул, но уже в сторону детской площадки...- Валим, - только сказала я своей подружке, и мы подорвались с лавочки как ошпаренные.Я к своему подъезду, она к своему. Со скоростью света она влетела в подъезд, а я из интереса оглянулась на площадку. В сумерках я не увидела никого, и тут мне стало ещё страшней: вдруг я не вижу это чучело, но это чучело видит меня откуда-то оттуда. Я так же залетела в подъезд и бегом на свой этаж. Придя домой, я сразу начала есть и рассказывать о этом человеке.Родители мне, конечно, не поверили, сказали, что свет неправильно падал на человека, темнота, обман зрения и все дела... Только вот двоим не мерещится. Весь оставшийся вечер мы с подругой обменивались эсэмэсками об этом происшествии. Ночью мне было даже страшновато засыпать, казалось, что он где-то рядом, только и ждёт, когда я засну, чтобы схватить меня и задушить этой своей весенней курткой. Это никак не мог быть кто-то из местных: в моём посёлке мы все друг друга знали, а если это был чей-то гость, то зачем он будет ходить по незнакомому месту в позднее время, так ещё и заворачивать за детскую площадку.Через несколько дней я узнала, что парень из старших ребят каким-то образом «искупался» в каких-то ядрёных химикатах и умер.

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