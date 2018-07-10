Квартира

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:51

Причина: Стилистика автора сохранена

GeloYu Просмотров: 507 Комментарии: 2 +9 Вчера, 12:51 by

Читаю 4stor с года так 2010-2011, сейчас захожу редко, в основном дочка просит почитать страшных историй. Новых историй тут всё меньше и меньше, к сожалению, вот и решил всё-таки зарегистрироваться и выложить свою.Был 2012 год, зима, мой третий курс универа. С двумя сестрами в это время вместе жили на съемной квартире, и жили где-то уже год. Обычная двушка в старой пятиэтажке. У сестер была большая проходная комната, у меня — маленькая комната в конце квартиры.И вот однажды ночью лежу я на боку и не могу уснуть уже очень долго, думаю о чем-то и смотрю на закрытую дверь в комнату (просто в одну точку). Сестры давно спят, судя по тишине за стеной. Шторы открыты, в комнате достаточно светло для ночи, еще и глаза к темноте привыкли. И вот у меня около головы начинает проминаться матрас, как будто кто-то садится на самый его угол, голова моя в эту ямку наклоняется, смотрю туда и вижу просто прогнутый матрас. Одновременно становится морозно холодно, я автоматом встаю и иду к окну (окна были старые деревянные, с форточками маленькими, и я любил на ночь приоткрывать эти форточки даже в мороз). Всё происходило очень быстро, поэтому я и испугаться не успел, так же как и сообразить, что с открытой форточкой должно было быть все время прохладно. Просто мозг сработал на знакомый холод от окна. Прохожу я пару метров, убираю тюль, а форточка закрыта. «Непонятно», — подумал Штирлиц. Оказалось, что понятно, когда я снова лег в кровать, начал соображать и припомнил матрас. Сразу стало страшно, я моментально укутался в плед, повернулся и уткнулся лбом в угол между кроватью и стеной. Долго ждать не пришлось, мне в спину, а точнее в плечо сзади как будто пальцем постучали два или три раза, типа «повернись». Естественно, я не повернулся, пролежал не шевелясь, пока не уснул. Утром ехал в троллейбусе отрешенный от мира, без эмоций и думал, что это было и как такое возможно.Проходит примерно неделя, всё это время я спал исключительно утыкаясь лбом в тот самый угол кровати и стены. И вот ночью, когда я лежал в этой позе, уже без всяких спецэффектов типа холода и матраса, опять как будто палец в плечо стучит. Честно, мысли были в тот момент: «Не-е-е, я ж не дурак к тебе поворачиваться».Что это было, я так и не узнал, и хорошо. Больше такого не повторялось. Никаких звуков, никаких теней, никаких запахов не было. Про морозный холод и привидений я узнаю только через года так два, когда первый раз посмотрю сериал «Сверхъестественное». Единственное, что еще вызывало вопросы в этой квартире, это старый шкаф советский в моей комнате. В самом начале, когда только въехали в квартиру, я летом жил один. И у этого шкафа сами открывались дверцы в произвольный момент, с противным скрипом, в том числе и ночью. Я это списывал на то, что он рассохся просто. Помню, разговаривал с мамой по телефону, она спрашивала, как на новом месте, а потом смеялась, когда говорил ей, что у меня шкаф сам открывается. Но открывался он так непродолжительное время, а потом вдруг перестал.Вот такая история вышла, а у меня до сих пор мурашки, если я её кому-то рассказываю.

Ключевые слова: Квартира холод матрас прикосновение авторская история

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