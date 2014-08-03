Мистическое спасение - 2 часть

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:35

Причина: Стилистика автора сохранена

ulianojka Просмотров: 234 Комментарии: 2 +4 Вчера, 12:35 by

Галина-р2ш9сПрочитала комментарии с интересом, у каждого своя жуткая история. У меня много таких, но поделюсь одной. Когда мне было 17 лет, встречалась с парнем, красивый, рост высокий, всё при нём, девки обзавидовались. Только со странностями был иногда, то хороший, то демон. И вот однажды мы, как всегда, с ним гуляем, а время 11 часов вечера, уже довольно темно было. Я и не заметила, куда он меня привёл, какая-то круглая, 2,5-метровая с 4-мя проходами стена, мы зашли в один проход, и он мне говорит, чтобы я его подождала, он отойдёт пописать. Я стою, и у меня пополз жуткий страх, оказывается, я на мусорке, и везде шуршания, видно, крысы. У меня волосы дыбом, надо мной большая полная луна, а его нет и нет, показалось, очень долго. И ещё мне показалось, что из других проёмов кто-то за мной следит, наблюдает. А он вышел в проём впереди меня, я смотрю, когда он из него выйдет. Вдруг сзади меня что-то треснуло, и резко от страха обернулась, а это он стоял, и рука у него была занесена вверх с большим камнем над моей головой.Но я рассмеялась, глядя ему в глаза, видела, что он опешил, не ожидал. И как бы пришел в себя, быстро меня вывел из страшного места, но провожать до дома не пошел. И я со скоростью ветра побежала домой. Потом он исчез на месяц, знакомые сказали, что он на переподготовке. Я его стала бояться, поняла, что он хотел меня убить, и перестала с ним встречаться. А через несколько лет, когда я работала в регистратуре в поликлинике, и он пришел к врачу на лечение. Я никак не могла ему найти карточку, думала, у врача. Потом решила просто посмотреть в картотеки психов. И оказалось, что он давно состоит на учёте психоневрологического диспансера. Вот тогда всё поняла, все его причуды и исчезновения на месяц и т. д. Ещё со временем узнала, что мои знакомые знали, что он больной и временами лечился, но мне ничего не говорили. Потом я стала всех бояться, хотя у меня предчувствие развито с детства. Слава Богу и Ангелу, что не допустили беду.@olianeskaju624У меня была ситуация. Я шла днем из школы домой по Невскому проспекту. 90-й год, мне было 11 лет. Ко мне подошел парень лет 25-30, высокий такой, начал зубы заговаривать, одет был очень опрятно, опасным не выглядел. Спросил, где я живу, и стал какую-то ахинею нести, что вот рядом с моим домом у него девушка живет, надо подняться мне одной, постучать ей в дверь и вызвать ее на улицу... Я вообще половину не понимала, что он говорит, но как-то невзначай чужой человек взял меня за руку, мы идем...Мне тревожно, некомфортно совсем, а как отделаться от него, не понимаю. А он все зубы заговаривает, заговаривает. Пока шли от Невского до моей улицы, он мне со своей девочкой уже все мозги задурил. Дошли до дома напротив моего адреса, зашли во двор, двор-колодец, во дворе никого. Он указал на угловую парадную, ближнюю к арке, и давай меня умолять туда зайти, помочь ему, уговаривать, что это же всего 1 минута. Парадная еще какая-то сомнительная: двери нараспашку, рамы старые, стекла половина битые. Темно внутри. Как черный вход. Но какой-то вид у него был беспомощный, растерянный, мне стало его жалко. Я уже согласилась, думаю: «Ладно уже» и сделала шаг, чтобы зайти, и тут во двор заходит старый совсем дед с палочкой, согнувшись, еле идет. А мы остановились, оба взглядом его провожаем. Проходит мимо, разворачивается и смотрит на нас. Ничего не говорит, просто смотрит молча внимательно.Глаза у деда были такого светлого цвета... Выцветшие все от старости, этот взгляд из-за этого на расстоянии видно. А этот парень напрягся весь, прямо ощущалось, как этот дед ему мешает, и он с такой злостью на этого деда посмотрел, что я сразу всё поняла. Он аж оскалился от злости. И вот не знаю, как объяснить. У меня одно слово в голове в эту секунду внезапное: «ЗВЕРЬ!». Я его прямо вслух произнесла это слово. И вся вот вежливость его напускная, жалостливость улетучились в секунду. И с меня как морока спала. Я оглянулась, развернулась и со всех ног домой. Меня как на крыльях несло вверх по лестнице через 2 ступеньки себе в квартиру, я даже не запыхалась. А дома тепло, дома мама пироги печет. Я как рассказала ей всё, ей стало плохо с сердцем. Всё повторяла: «Ты с ума сошла?? Ты с ума сошла...» До сих пор считаю, что того деда ангел-хранитель мне послал.@ЮрийЛысак-у5нВозвращался очень поздно домой с работы ночью, обычно сокращал путь домой дворами, чтоб быстрей дойти домой! Перехожу дорогу, проезжает мимо тихо старые «Жигули» с тонированными стёклами и заворачивает во дворы, куда я должен был идти, иду, и такое чувство, что меня кто-то остановил или, точнее, что-то у большой раскидистой ели, стою, выжидаю, и тут трое здоровых молодых мужиков-гопников из-за угла здания, завидев меня, ко мне идут, на улице ни души! Я понял, что это за мной — грабануть, избить, а может даже и убить! Орут: «Стой, иди-ка сюда!» Всё, думаю, капец, бежать надо, но догонят, и тут, не поверите, несётся по дороге издалека одинокая «Лада» под 100 км/ч, наверно, те струхнули и бежать обратно, наверно, подумали, что позвонил друзьям, пока стоял, и они едут на выручку, эти минуты спасли меня, я что было сил рванул бегом за соседний дом, там, где нет света, и бегом до дома! С тех пор верю, что ангелы-хранители есть.@Танзила-к2йМне было 10 лет, тётя послала меня в магазин за хлебом, когда я начала выходить за ворота, почувствовала, что меня какая-то невидимая сила затягивает обратно в дом, я отпрянула и побежала в магазин. Дорога была через речку по мосту. Когда я перешла мост и направилась в сторону дороги, путь мне перегородил огромный баран с рогами, от которых у меня чуть душа в пятки не ушла, он молча, не отрываясь, смотрел в мои глаза и не пропускал меня на дорогу.Я делала шаг влево, он тоже влево, я вправо, и он также. При этом он не бодался, а просто перекрывал мне путь к дороге. В итоге я начала плакать и просить его пропустить меня. И я помню, что он напоследок странно посмотрел в мои глаза, мол: «дура, я тебя пытаюсь спасти, но ты всё равно сопротивляешься». В итоге он отошел, я быстро побежала на дорогу, начала переходить её, помню, как по спине пробежала страшная дрожь, я почувствовала, как в меня врезается автомобиль. Очнулась я в салоне мужика, который меня сбил, он вёз меня в больницу. Сбил он меня на обочине, а не на дороге. Виноват в ДТП был он, потому что не смотрел на дорогу и играл с трёхлетним сыном на переднем сидении. Я потом 2 недели лежала в больнице с тяжёлым сотрясением мозга и изуродованным лицом, всё это время я вспоминала, как меня что-то пыталось затащить в дом, когда я шла в магазин, и того барана, не пропускавшего меня на дорогу. Он чувствовал, что меня ждёт.@Аксана-ф7фШла с тренировки домой, поздно, зима. Мне навстречу идёт парень, до дома метров двести через переулок. Парень говорит: «Возьми меня за руку и пошли», я как под гипнозом машинально дала ему руку, идём, зима, а он в одном костюме, я спрашиваю: «Вам не холодно?» Он говорит: «Молчи». Проходим переулок, а там толпа пьяных мужиков, и он мне говорит: «Не смотри в их сторону, я с тобой». Дошли до моего дома, папа стоит на улице курит, я разговариваю с парнем и офигела, а парня нету. Что это было, так не поняли ни я, ни папа, он его тоже видел, оказывается. Испарился в воздухе.@Дартаньян-Ю9сСлучай из моей жизни... Снится сон, как я сижу за письменным столом моей детской комнаты в доме у мамы (лет 20 там уже не живу), как будто делаю уроки. На стол с потолка падает кондиционер (деревенский дом, там никогда не было кондиционера). На левую сторону стола. Стол вдребезги, я начинаю рыдать от испуга. Заходит в комнату отец, умерший к тому времени. Успокаивает меня, по голове гладит со словами: «Не плачь, всё хорошо, главное — живая осталась». Утром того же дня — уже не сон... Сажусь в машину, на капот с той же стороны с навеса балкона с 5 этажа дома (всегда там паркую машину), слева падает огромная ледяная глыба, я в тот момент только открыла дверь и села машину прогревать, глыба могла бы упасть прямо на меня... Тут же шок и сон... И слова отца... «Не плачь, главное — жива».😢😢😢😢😢😢😢😢😢@omaribera21Мне было 16 лет, учился на первом курсе, осень. Меня мама попросила зайти по делам на один адрес в городе.Я из села. Хожу ищу адрес уже полтора часа. Опаздываю на лекцию, решил бросить это дело и в универ. Начал переходить на светофоре улицу и вдруг меня кто-то тянет сзади за куртку. Оборачиваюсь, это девочка лет восьми и говорит: «Ой, ошиблась». И побежала в противоположную сторону и нырнула между двух зданий. Я почему-то подумал, что нужно пойти за ней. Прошел я меж этих корпусов и сразу наткнулся на искомый мне адрес.Ещё был случай. Молодой ещё с братиком мелким приехали с деревни и ждём автобус до микрорайона. А братик всё купи это, купи то. Ну и не подрассчитал деньги, короче, на один билет осталось только. А ещё у братика живот прихватил, а общественные сортиры закрыты. А ещё объявили, что автобуса не будет, только маршрутка, на которой проезд дороже. Тогда ещё мобильных не было. Всё думаю, придётся идти пешком. И тут вдруг вижу на земле валяется пустая пачка сигарет, а между картоном пачки целофанкой засунута деньга. Этой купюры хватило нам на дорогу доехать до дома.@aikanyshkudaikulova6682У меня тоже два раза были запоминающиеся истории. Однажды я забыла выключить утюг. Мы снимали 3-комнатную квартиру, в одной комнате не было мебели, мы туда гладильную доску поставили, и так я погладила сыну штаны в обеденном перерыве. Потом пошла на работу, вечером тоже покушали, и я пошла спать, где-то часов в девять. Мы с сыном на одной двуспальной кровати спали, и он перед тем, как зайти в спальню, всегда стучал в дверь и заходил. И так, сплю, стук, я говорю: «Заходи, сынок», и смотрю, сын рядом спит. Думала, может, тетя пришла, чего-то хочет, наверное, выхожу — нет никого, и такое странное чувство было, а потом зашла в ту комнату, может, там окно открыто и звук оттуда, нет, там окно закрыто, но увидела включенный утюг, но я точно слышала, что в дверь стучали! Вот так спас нас наш ангел-хранитель! А второй случай: поставила чайник на газ и уснула. И кто-то меня разбудил, открываю глаза — густой дым, побежала в кухню, а там чайник красный, а рядом пластиковая хлебница горит. Этого никогда не забуду! Благодарю тебя и твоих ангелов, всевышний создатель наш. Если не разбудили бы, я с детьми заживо сгорела бы или задохнулись бы угарным газом, ну, короче, не было бы нас на этом свете! До сих пор помню этот стук и голос: «Просыпайся!»

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