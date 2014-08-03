Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мистическое спасение - 2 часть

Галина-р2ш9с
Прочитала комментарии с интересом, у каждого своя жуткая история. У меня много таких, но поделюсь одной. Когда мне было 17 лет, встречалась с парнем, красивый, рост высокий, всё при нём, девки обзавидовались. Только со странностями был иногда, то хороший, то демон. И вот однажды мы, как всегда, с ним гуляем, а время 11 часов вечера, уже довольно темно было. Я и не заметила, куда он меня привёл, какая-то круглая, 2,5-метровая с 4-мя проходами стена, мы зашли в один проход, и он мне говорит, чтобы я его подождала, он отойдёт пописать. Я стою, и у меня пополз жуткий страх, оказывается, я на мусорке, и везде шуршания, видно, крысы. У меня волосы дыбом, надо мной большая полная луна, а его нет и нет, показалось, очень долго. И ещё мне показалось, что из других проёмов кто-то за мной следит, наблюдает. А он вышел в проём впереди меня, я смотрю, когда он из него выйдет. Вдруг сзади меня что-то треснуло, и резко от страха обернулась, а это он стоял, и рука у него была занесена вверх с большим камнем над моей головой.
Но я рассмеялась, глядя ему в глаза, видела, что он опешил, не ожидал. И как бы пришел в себя, быстро меня вывел из страшного места, но провожать до дома не пошел. И я со скоростью ветра побежала домой. Потом он исчез на месяц, знакомые сказали, что он на переподготовке. Я его стала бояться, поняла, что он хотел меня убить, и перестала с ним встречаться. А через несколько лет, когда я работала в регистратуре в поликлинике, и он пришел к врачу на лечение. Я никак не могла ему найти карточку, думала, у врача. Потом решила просто посмотреть в картотеки психов. И оказалось, что он давно состоит на учёте психоневрологического диспансера. Вот тогда всё поняла, все его причуды и исчезновения на месяц и т. д. Ещё со временем узнала, что мои знакомые знали, что он больной и временами лечился, но мне ничего не говорили. Потом я стала всех бояться, хотя у меня предчувствие развито с детства. Слава Богу и Ангелу, что не допустили беду.

@olianeskaju624
У меня была ситуация. Я шла днем из школы домой по Невскому проспекту. 90-й год, мне было 11 лет. Ко мне подошел парень лет 25-30, высокий такой, начал зубы заговаривать, одет был очень опрятно, опасным не выглядел. Спросил, где я живу, и стал какую-то ахинею нести, что вот рядом с моим домом у него девушка живет, надо подняться мне одной, постучать ей в дверь и вызвать ее на улицу... Я вообще половину не понимала, что он говорит, но как-то невзначай чужой человек взял меня за руку, мы идем...
Мне тревожно, некомфортно совсем, а как отделаться от него, не понимаю. А он все зубы заговаривает, заговаривает. Пока шли от Невского до моей улицы, он мне со своей девочкой уже все мозги задурил. Дошли до дома напротив моего адреса, зашли во двор, двор-колодец, во дворе никого. Он указал на угловую парадную, ближнюю к арке, и давай меня умолять туда зайти, помочь ему, уговаривать, что это же всего 1 минута. Парадная еще какая-то сомнительная: двери нараспашку, рамы старые, стекла половина битые. Темно внутри. Как черный вход. Но какой-то вид у него был беспомощный, растерянный, мне стало его жалко. Я уже согласилась, думаю: «Ладно уже» и сделала шаг, чтобы зайти, и тут во двор заходит старый совсем дед с палочкой, согнувшись, еле идет. А мы остановились, оба взглядом его провожаем. Проходит мимо, разворачивается и смотрит на нас. Ничего не говорит, просто смотрит молча внимательно.
Глаза у деда были такого светлого цвета... Выцветшие все от старости, этот взгляд из-за этого на расстоянии видно. А этот парень напрягся весь, прямо ощущалось, как этот дед ему мешает, и он с такой злостью на этого деда посмотрел, что я сразу всё поняла. Он аж оскалился от злости. И вот не знаю, как объяснить. У меня одно слово в голове в эту секунду внезапное: «ЗВЕРЬ!». Я его прямо вслух произнесла это слово. И вся вот вежливость его напускная, жалостливость улетучились в секунду. И с меня как морока спала. Я оглянулась, развернулась и со всех ног домой. Меня как на крыльях несло вверх по лестнице через 2 ступеньки себе в квартиру, я даже не запыхалась. А дома тепло, дома мама пироги печет. Я как рассказала ей всё, ей стало плохо с сердцем. Всё повторяла: «Ты с ума сошла?? Ты с ума сошла...» До сих пор считаю, что того деда ангел-хранитель мне послал.

@ЮрийЛысак-у5н
Возвращался очень поздно домой с работы ночью, обычно сокращал путь домой дворами, чтоб быстрей дойти домой! Перехожу дорогу, проезжает мимо тихо старые «Жигули» с тонированными стёклами и заворачивает во дворы, куда я должен был идти, иду, и такое чувство, что меня кто-то остановил или, точнее, что-то у большой раскидистой ели, стою, выжидаю, и тут трое здоровых молодых мужиков-гопников из-за угла здания, завидев меня, ко мне идут, на улице ни души! Я понял, что это за мной — грабануть, избить, а может даже и убить! Орут: «Стой, иди-ка сюда!» Всё, думаю, капец, бежать надо, но догонят, и тут, не поверите, несётся по дороге издалека одинокая «Лада» под 100 км/ч, наверно, те струхнули и бежать обратно, наверно, подумали, что позвонил друзьям, пока стоял, и они едут на выручку, эти минуты спасли меня, я что было сил рванул бегом за соседний дом, там, где нет света, и бегом до дома! С тех пор верю, что ангелы-хранители есть.

@Танзила-к2й
Мне было 10 лет, тётя послала меня в магазин за хлебом, когда я начала выходить за ворота, почувствовала, что меня какая-то невидимая сила затягивает обратно в дом, я отпрянула и побежала в магазин. Дорога была через речку по мосту. Когда я перешла мост и направилась в сторону дороги, путь мне перегородил огромный баран с рогами, от которых у меня чуть душа в пятки не ушла, он молча, не отрываясь, смотрел в мои глаза и не пропускал меня на дорогу.
Я делала шаг влево, он тоже влево, я вправо, и он также. При этом он не бодался, а просто перекрывал мне путь к дороге. В итоге я начала плакать и просить его пропустить меня. И я помню, что он напоследок странно посмотрел в мои глаза, мол: «дура, я тебя пытаюсь спасти, но ты всё равно сопротивляешься». В итоге он отошел, я быстро побежала на дорогу, начала переходить её, помню, как по спине пробежала страшная дрожь, я почувствовала, как в меня врезается автомобиль. Очнулась я в салоне мужика, который меня сбил, он вёз меня в больницу. Сбил он меня на обочине, а не на дороге. Виноват в ДТП был он, потому что не смотрел на дорогу и играл с трёхлетним сыном на переднем сидении. Я потом 2 недели лежала в больнице с тяжёлым сотрясением мозга и изуродованным лицом, всё это время я вспоминала, как меня что-то пыталось затащить в дом, когда я шла в магазин, и того барана, не пропускавшего меня на дорогу. Он чувствовал, что меня ждёт.

@Аксана-ф7ф
Шла с тренировки домой, поздно, зима. Мне навстречу идёт парень, до дома метров двести через переулок. Парень говорит: «Возьми меня за руку и пошли», я как под гипнозом машинально дала ему руку, идём, зима, а он в одном костюме, я спрашиваю: «Вам не холодно?» Он говорит: «Молчи». Проходим переулок, а там толпа пьяных мужиков, и он мне говорит: «Не смотри в их сторону, я с тобой». Дошли до моего дома, папа стоит на улице курит, я разговариваю с парнем и офигела, а парня нету. Что это было, так не поняли ни я, ни папа, он его тоже видел, оказывается. Испарился в воздухе.

@Дартаньян-Ю9с
Случай из моей жизни... Снится сон, как я сижу за письменным столом моей детской комнаты в доме у мамы (лет 20 там уже не живу), как будто делаю уроки. На стол с потолка падает кондиционер (деревенский дом, там никогда не было кондиционера). На левую сторону стола. Стол вдребезги, я начинаю рыдать от испуга. Заходит в комнату отец, умерший к тому времени. Успокаивает меня, по голове гладит со словами: «Не плачь, всё хорошо, главное — живая осталась». Утром того же дня — уже не сон... Сажусь в машину, на капот с той же стороны с навеса балкона с 5 этажа дома (всегда там паркую машину), слева падает огромная ледяная глыба, я в тот момент только открыла дверь и села машину прогревать, глыба могла бы упасть прямо на меня... Тут же шок и сон... И слова отца... «Не плачь, главное — жива».😢😢😢😢😢😢😢😢😢

@omaribera21
Мне было 16 лет, учился на первом курсе, осень. Меня мама попросила зайти по делам на один адрес в городе.
Я из села. Хожу ищу адрес уже полтора часа. Опаздываю на лекцию, решил бросить это дело и в универ. Начал переходить на светофоре улицу и вдруг меня кто-то тянет сзади за куртку. Оборачиваюсь, это девочка лет восьми и говорит: «Ой, ошиблась». И побежала в противоположную сторону и нырнула между двух зданий. Я почему-то подумал, что нужно пойти за ней. Прошел я меж этих корпусов и сразу наткнулся на искомый мне адрес.
Ещё был случай. Молодой ещё с братиком мелким приехали с деревни и ждём автобус до микрорайона. А братик всё купи это, купи то. Ну и не подрассчитал деньги, короче, на один билет осталось только. А ещё у братика живот прихватил, а общественные сортиры закрыты. А ещё объявили, что автобуса не будет, только маршрутка, на которой проезд дороже. Тогда ещё мобильных не было. Всё думаю, придётся идти пешком. И тут вдруг вижу на земле валяется пустая пачка сигарет, а между картоном пачки целофанкой засунута деньга. Этой купюры хватило нам на дорогу доехать до дома.

@aikanyshkudaikulova6682
У меня тоже два раза были запоминающиеся истории. Однажды я забыла выключить утюг. Мы снимали 3-комнатную квартиру, в одной комнате не было мебели, мы туда гладильную доску поставили, и так я погладила сыну штаны в обеденном перерыве. Потом пошла на работу, вечером тоже покушали, и я пошла спать, где-то часов в девять. Мы с сыном на одной двуспальной кровати спали, и он перед тем, как зайти в спальню, всегда стучал в дверь и заходил. И так, сплю, стук, я говорю: «Заходи, сынок», и смотрю, сын рядом спит. Думала, может, тетя пришла, чего-то хочет, наверное, выхожу — нет никого, и такое странное чувство было, а потом зашла в ту комнату, может, там окно открыто и звук оттуда, нет, там окно закрыто, но увидела включенный утюг, но я точно слышала, что в дверь стучали! Вот так спас нас наш ангел-хранитель! А второй случай: поставила чайник на газ и уснула. И кто-то меня разбудил, открываю глаза — густой дым, побежала в кухню, а там чайник красный, а рядом пластиковая хлебница горит. Этого никогда не забуду! Благодарю тебя и твоих ангелов, всевышний создатель наш. Если не разбудили бы, я с детьми заживо сгорела бы или задохнулись бы угарным газом, ну, короче, не было бы нас на этом свете! До сих пор помню этот стук и голос: «Просыпайся!»


Источник.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:35 by ulianojkaПросмотров: 234Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Ангел-хранитель помощь комментарии авторская подборка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 12:58
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12469|-4)
Публикаций: 1 181
Комментариев: 9 735
Про четвёртую историю, где девочку, посланную за хлебом, некие силы пускать не хотели.
Мне показалось, что это не про спасение. Не будь вынужденной задержки, пробежала бы девчонка через дорогу гораздо раньше, чем там тот автомобиль появился. И не зря же баран так вовремя в сторону отошёл.
Но не получилось до конца. А может, так и задумывалось. Может, это не девочке, а водителю урок был.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 00:40
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2901|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 014
Цитата: Летяга
Не будь вынужденной задержки, пробежала бы девчонка через дорогу гораздо раньше

И я так подумала, а возможно та сила что в дом тянула предупреждала, а баран наоборот направлял по времени, короче слушать чуйку надо. Про зверя история страшная ужасно, я помню шла от бабушки, лет 8 может было, тоже такая же погань привязался и зубы заговаривал, как вспомню так вздрогну, но меня брат встречать навстречу шёл +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.