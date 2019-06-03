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Истории из жизни

Поедатель сосисок

Часто приходится слышать, что люди, в силу своего невежества, часто называют необъяснимые явления "паранормальными" и еще более охотно - верят в мистификации. Людям нравится верить в то, что есть нечто, непостижимое нашему разуму, и оно находится не в далеких космических пространствах, а вот здесь, рядом с нами, стоит только протянуть руку.
Будучи взрослым, я никогда не верил в мистику. В детстве со мной произошел только один случай, который я, будучи маленьким, называл паранормальным, а потом смог для себя объяснить с точки зрения рациональности. Но, листая данный сайт, я вспомнил одну деталь, которая все перевернула с ног на голову.

Было это ровно 9 лет назад. Я с родителями возвращался с отдыха за границей. Однако напрямую рейсов туда не было, поэтому была пересадка в одном из российских городов. Остановились на ночь в старой гостинице, еще советской постройки. В номере было две кровати, на полу - старый линолеум, а дверь закрывалась на обычный ключ (что было для маленького меня диковинкой, ибо во всех гостиницах уже тогда были ключ-карты). Мы сходили рядом в магазин, купив перекусить, вернулись в номер и улеглись спать - завтра будет тяжелый день с очередным перелетом.
Улеглись: я - на одной кровати, родители - на соседней. Закуску (сыр и колбасу в пакете) - оставили на тумбочке рядом с моей кроватью, поскольку холодильника в номере не было.

Родители уснули моментально, а я долго ворочался.

Спустя 20 минут, я замер от страха - я услышал стук, словно что-то упало на пол, и мелкие быстрые шажки в прихожей. Эти шажки пробежали на тумбочку рядом со мной, и этот "кто-то" начал шуршать пакетом с сосисками. Мелкий я был в ужасе от происходящего. Я закричал "Мама-а-а!". Родители проснулись, включили свет и уложили меня рядом к себе на кровать. Было тесно, но зато не страшно.

Повзрослев, я начал рационально объяснять для себя этот случай тем, что в старом здании, в котором давно не было ремонта, водятся мыши или другие вредители.
Но уже сейчас я заметил одну деталь. Когда я закричал, а родители проснулись и включили свет - я не услышал никакой возни и топота, чтобы этот "кто-то" в панике побежал прятаться. Звуки резко прекратились, а на тумбе никого не было. Словно он испарился, когда увидел, что люди проснулись. И самое главное - не продолжил шуршать едой после очередного выключения света и наступления тишины, ведь мыши вряд ли оставят пакет, полный еды, в покое.

Что или кто это был? Одно могу сказать точно - мне это не приснилось.

Вчера, 16:02 by Lutra_NordПросмотров: 646Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: авторская история комната в гостинице шаги ночью сосиски

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 22:07
+3
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Комментариев: 718
Частоту шагов же можно соотнести к мелкому животному или человеку.
Когда у меня мышка забралась по занавеске на подоконник, а потом от включённого света убежала, она тоже больше не возвращалась.
Вспоминайте тяжёлые были шаги, редкие, частые?
Домового когда я слышала, было ощущение, что идет слон(по весу).
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Евангелион
Сегодня, 00:58
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Мало что поятно
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#3 написал: Lutra_Nord
Сегодня, 03:38
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Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Шерри

Вспоминайте тяжёлые были шаги, редкие, частые?


Как помню, они были частые и тяжелые. Словно огромная тяжелая крыса. Или большая собака. Шуршание резко оборвалось, когда я закричал и больше не слышал ничего.
Зарегистрирован: 24.08.2022
#4 написал: Blackmaiden
Сегодня, 03:38
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А при чем здесь сосиски, если в пакете были сыр и колбаса? Этот кто-то их с собой принёс и решил скушать в темноте пока все спали, но не вышло-был обнаружен ребёнком?

belay
Зарегистрирован: 25.12.2014
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