Поедатель сосисок

Lutra_Nord Просмотров: 646 Комментарии: 4 +7 Вчера, 16:02 by

Часто приходится слышать, что люди, в силу своего невежества, часто называют необъяснимые явления "паранормальными" и еще более охотно - верят в мистификации. Людям нравится верить в то, что есть нечто, непостижимое нашему разуму, и оно находится не в далеких космических пространствах, а вот здесь, рядом с нами, стоит только протянуть руку.Будучи взрослым, я никогда не верил в мистику. В детстве со мной произошел только один случай, который я, будучи маленьким, называл паранормальным, а потом смог для себя объяснить с точки зрения рациональности. Но, листая данный сайт, я вспомнил одну деталь, которая все перевернула с ног на голову.Было это ровно 9 лет назад. Я с родителями возвращался с отдыха за границей. Однако напрямую рейсов туда не было, поэтому была пересадка в одном из российских городов. Остановились на ночь в старой гостинице, еще советской постройки. В номере было две кровати, на полу - старый линолеум, а дверь закрывалась на обычный ключ (что было для маленького меня диковинкой, ибо во всех гостиницах уже тогда были ключ-карты). Мы сходили рядом в магазин, купив перекусить, вернулись в номер и улеглись спать - завтра будет тяжелый день с очередным перелетом.Улеглись: я - на одной кровати, родители - на соседней. Закуску (сыр и колбасу в пакете) - оставили на тумбочке рядом с моей кроватью, поскольку холодильника в номере не было.Родители уснули моментально, а я долго ворочался.Спустя 20 минут, я замер от страха - я услышал стук, словно что-то упало на пол, и мелкие быстрые шажки в прихожей. Эти шажки пробежали на тумбочку рядом со мной, и этот "кто-то" начал шуршать пакетом с сосисками. Мелкий я был в ужасе от происходящего. Я закричал "Мама-а-а!". Родители проснулись, включили свет и уложили меня рядом к себе на кровать. Было тесно, но зато не страшно.Повзрослев, я начал рационально объяснять для себя этот случай тем, что в старом здании, в котором давно не было ремонта, водятся мыши или другие вредители.Но уже сейчас я заметил одну деталь. Когда я закричал, а родители проснулись и включили свет - я не услышал никакой возни и топота, чтобы этот "кто-то" в панике побежал прятаться. Звуки резко прекратились, а на тумбе никого не было. Словно он испарился, когда увидел, что люди проснулись. И самое главное - не продолжил шуршать едой после очередного выключения света и наступления тишины, ведь мыши вряд ли оставят пакет, полный еды, в покое.Что или кто это был? Одно могу сказать точно - мне это не приснилось.

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