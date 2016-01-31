Девушка на перекрестке

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:20

Причина: Стилистика автора сохранена

shellys Просмотров: 255 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:20 by

Когда мы с мужем только поженились в 2014 году, то особо не спешили сразу за детьми, работа и у него, и у меня была хорошей, нам хотелось ещё погулять и попутешествовать. И вот в очередной отпуск мы собрались на машине на озеро Байкал. Дело было зимой, в феврале, насмотрелись роликов про кристально прозрачный лёд, под которым видно всё, и загорелись! Ехали долго, с остановками и ночёвками в различных гостишках по пути — ведь в этом и было само путешествие!!!По пути проезжали как большие города, так и маленькие городки и поселки. И вот в одном из населенных пунктов Красноярского края на нашем пути возник очередной ничем не примечательный перекресток с круговым движением и небольшая пробка… Ползём медленно, продвигаясь к круговому перекрестку, и тут я вижу, как в середине этого самого перекрестка, то есть на своего рода пятачке, вокруг которого и располагается круговая дорога, стоит женщина, довольно молодая, до 30 лет явно, одета очень и очень странно: во-первых, в ретро-стиле — черное платье с корсетом, снизу широкий подол в пол с рюшами, на руках ажурные черные перчатки до локтей, а на голове симпатичная черная шляпка, украшенная цветами; ну а во-вторых, совсем не по погоде — на улице минус 14 градусов, так что, если она вдруг откуда-то возвращалась в таком виде, то не мешало хотя бы сверху накинуть пальто. Девушка взволнованно крутила головой по сторонам и рукой в тоненькой ажурной перчатке периодически поправляла выбивающиеся из-под шляпки русые локоны. Не могу сказать, сколько по времени длилось мое наблюдение за ней, когда я вслух, шутя, сказала мужу: «Что это ещё за мадам такая? На улице -14, а она так разоделась». После моих слов муж спросил: «Где?». Мы уже стояли на въезде на круговой переросток, и я показываю ему рукой, дескать «вот же, смотри», и в этот момент перед нами по кругу проехала «газель», которая загородила собой обзор на дамочку, но буквально за пару секунд! Не больше! И что вы думаете было дальше? Там, где стояла барышня в черном, было пусто… Как? Это длилось считанные секунды! Вокруг машины, куда делась девушка? Она просто испарилась! Мы проехали на перекрестке по кругу, я во все глаза смотрела по сторонам, но её нигде не было.Муж-скептик, естественно, заявил, что мне показалось… Но я же разглядела все детали!!! Уставшей я не была, мы только выспались в одном из попутных отелей под Ачинском, алкоголь не пила, так как в дороге периодически сменяла мужа за рулем. Долго потом ломала голову, что это был за образ…Можно было бы рассматривать это как некий неблагоприятный знак, так как девушка была абсолютно во всем черном, но наша поездка прошла успешно и без происшествий! Да и с мужем мы уже много лет живем в счастливом браке душа в душу.

Ключевые слова: Путешествие круговой перекрёсток девушка исчезновение авторская история

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