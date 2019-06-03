История из жизни

Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dvoe4nik Просмотров: 999 Комментарии: 17 +6 26-08-2022, 21:24 by

Дело произошло, когда мне было лет 13-14.Я лежал ночью, говорил с другом по мобильному телефону, и мы говорили о всякой всячине.Для контекста: у меня дверь со стеклянными вставками, но они настолько размывают изображение за ними, что оно становится просто силуэтом. Мазней из красок. А большую часть этих вставок у меня закрывает шкаф, что рядом с этой дверью стоит. Так что надо исхитриться, чтобы увидеть, кто за дверью.И вот я услышал, как кто-то начал скрестись в дверь. Меня тут же окутал животный страх. Нет, умные вы мои, это точно были не коты, хоть они у меня есть. Они так не делают у нас в доме.Ещё больше я испугался и начал плакать, когда услышал, как кто-то по ту сторону начал медленно нажимать и отпускать дверную ручку, заставляя её скрипеть. У меня уже была истерика, мне было ужасно страшно, но страшнее стало минут через пять. Я в попытках узнать своего злопыхателя, посмотрел на видную мне часть двери и там был тёмный силуэт, что смотрел прямо на меня. Я не видел его глаз, я не видел его лица, но я знал, что он смотрит прямо на меня, словно в душу. Это все продолжалось минут десять. Я рыдал, звал на помощь родителей, пока друг на той стороне не знал, что и делать. Родители, увы, так и не пришли. Тем не менее, все закончилось, я быстро успокоился и захотел спать.Спал я в ту ночь крайне крепко и неподвижно, хоть обычно я занимаюсь лунатизмом.Хоть я и мог двигаться "Номинально", но я предполагаю, что это был сонный паралич в крайне странной форме. Очень странной.Эпилог: В последнее время я часто от них страдаю, но я уже привык и держу себя в руках, когда ощущаю себя неподвижно и бездыханно, но тот случай был крайне странным, мистическим. Я не верю в бога и потусторонее, но такие проявления в моей жизни заставляют меня задуматься.

Ключевые слова: Сонный паралич сон дверь авторская история

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