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Истории из жизни

История из жизни

Дело произошло, когда мне было лет 13-14.
Я лежал ночью, говорил с другом по мобильному телефону, и мы говорили о всякой всячине.

Для контекста: у меня дверь со стеклянными вставками, но они настолько размывают изображение за ними, что оно становится просто силуэтом. Мазней из красок. А большую часть этих вставок у меня закрывает шкаф, что рядом с этой дверью стоит. Так что надо исхитриться, чтобы увидеть, кто за дверью.
И вот я услышал, как кто-то начал скрестись в дверь. Меня тут же окутал животный страх. Нет, умные вы мои, это точно были не коты, хоть они у меня есть. Они так не делают у нас в доме.

Ещё больше я испугался и начал плакать, когда услышал, как кто-то по ту сторону начал медленно нажимать и отпускать дверную ручку, заставляя её скрипеть. У меня уже была истерика, мне было ужасно страшно, но страшнее стало минут через пять. Я в попытках узнать своего злопыхателя, посмотрел на видную мне часть двери и там был тёмный силуэт, что смотрел прямо на меня. Я не видел его глаз, я не видел его лица, но я знал, что он смотрит прямо на меня, словно в душу. Это все продолжалось минут десять. Я рыдал, звал на помощь родителей, пока друг на той стороне не знал, что и делать. Родители, увы, так и не пришли. Тем не менее, все закончилось, я быстро успокоился и захотел спать.
Спал я в ту ночь крайне крепко и неподвижно, хоть обычно я занимаюсь лунатизмом.
Хоть я и мог двигаться "Номинально", но я предполагаю, что это был сонный паралич в крайне странной форме. Очень странной.

Эпилог: В последнее время я часто от них страдаю, но я уже привык и держу себя в руках, когда ощущаю себя неподвижно и бездыханно, но тот случай был крайне странным, мистическим. Я не верю в бога и потусторонее, но такие проявления в моей жизни заставляют меня задуматься.


Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
26-08-2022, 21:24 by Dvoe4nikПросмотров: 999Комментарии: 17
+6

Ключевые слова: Сонный паралич сон дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
27 августа 2022 00:01
+2
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 721
Возможно что-то и скреблось, а остальное мозг дорисовал.
У меня сын в 17 лет на даче, сидел тел смотрел вечером и услышал, такой вот скрежет в дверь входную. Вышел - никого нет.
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Jako tako
27 августа 2022 11:31
+6
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 148
Нет, умные вы мои
К чему была эта пассивная агрессия?

Я не верю в бога и потусторонее, но такие проявления в моей жизни заставляют меня задуматься
Как-то не вяжется. Если такие проявления заставляют ПРОСТО задуматься, зачем ночью надо было рыдать и звать родителей? Зачем бояться того, во что не веришь?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: murmeltier
27 августа 2022 13:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 394
Какие пугливые мальчики нынче пошли crazy 100 лет не была на форсторе, и чет как-то... Раньше было лучше 37
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#4 написал: Lami
27 августа 2022 13:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Заметила такую тенденцию: когда человек сталкивается с чем-то действительно необъяснимым и мистическим, его реакция очень часто спокойная, отрешенная. Никакого страха человек не испытывает, не кричит, не рыдает и на помощь не зовет. Может сильно испугаться потом, когда выйдет из этого транса и поймёт что случилось, но без истерик. Это странно и не логично, но так это работает. Другое дело, галлюцинации и сон, не имеющие никакого отношения к мистики, они то и вызывают истеричный ужас.
То что было у вас, автор, детские страхи. Привиделось что-то за дверью, мозг отреагировал сделав страх объёмным. Это также частое явление в подростковом возрасте.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#5 написал: Kreisleiter13
27 августа 2022 22:10
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 614
Детей только пугать такой историей.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: Geliona Uno
27 августа 2022 22:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Давайте не будем строго судить автора)
У страха глаза велики, а мозг может сам дорисовать то, чего мы боимся.
Зарегистрирован: 3.08.2022
#7 написал: serg-kil-inc
Вчера, 01:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 173
Сомневаюсь, что можно словить "сонный паралич" во время разговора, просто лёжа. Обычно, в этом состоянии даже крикнуть не удаётся, а уж звать на помощь и просить о чём-то друга по телефону - и подавно. Да и ручку двери "сонный паралич" дёргать не умеет.
Не знаю, успокоил я автора или, наоборот, добавил тревоги...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#8 написал: daytaler
Вчера, 01:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (127|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 560
но такие проявления в моей жизни заставляют меня задуматься.
И над чем же?

Цитата: Geliona Uno
У страха глаза велики

У страха познания малы...

я часто от них страдаю
В народном фольклоре имеется масса советов о том, как противостоять тем, кто прячется в тени.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 07:08
+1
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Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 459
Автор, у вас история получилась юморная, вчера смеялся, когда читал. Вам надо писать в юмористических изданиях.
Всё думал, какой это был у вас паралич в очень странной форме... . У вас нет объяснений, потому я решил, что вы вдруг обнаружили, что у вас на пять минут первого и были слегка шокированы, потому вас "разбил" сонный паралич. И потом, все посетители и комментаторы тут - ваши умные, оттого богаты на фантазии в отношении вашей истории. Так я и не понял, вы исхитрились и всё-таки увидели, кто был за дверью, если это были вовсе не коты?
У меня как-то супруга пришла среди ночи и дёргала усердно за ручку двери, я тоже плакал. Очень вас понимаю.
Интересно, что хотел ваш злопыхатель, когда десять минут неотрывно и пристально на вас смотрел? Мне кажется, он хотел глянуть в ваш паспорт, проверить ваши данные, прописку, дату смены паспорта и назначить штраф за просрочку.
А родители всегда не приходят, когда надо. Недавно меня оштрафовали гаишники, я так хотел пожаловаться на них родителям, но..., увы..., их уже давно нет в живых. Потому вот что, уважайте, пожалуйста, своих родителей, они делают всё для вашего счастья и благополучия. Цените их и в свою очередь делайте всё для себя в угоду своим милым и любимым родителям.
Как вас понять, что вы занимаетесь так ревностно лунатизмом во время крепкого сна? Типа так увлечённо и вдохновенно, так сказать, с огоньком?
Весьма впечатляет, когда вы, будучи бездыханным усердно держите себя в руках. Правильно, так и надо. Даже на пороге надо обязательно себя держать в руках.
Думать полезно, потому вам плюс. 136
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: Eifersucht
Вчера, 07:57
+2
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Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 459
Цитата: murmeltier
Раньше было лучше

Раньше было как всегда. Мы все топчемся на месте, уж почитай, многие тысячи лет. Только знание собственной энергии вернёт нам свободу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#11 написал: DRUID
Вчера, 12:26
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 463
Какой Вы однако пугливый были в 13 лет.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: Tinка
Вчера, 12:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 89
Склоняюсь к мысли,что разговаривая по телефону с другом, вы просто уснули.Вам снилось,что вы продолжаете разговор и все дальнейшее.Страшный,реалистично ощущаемый сон.
Зарегистрирован: 1.08.2021
#13 написал: Talisha
Вчера, 13:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2132|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 471
Вообще не верится в реальность истории, простите. Либо сон, либо коты + самонакрутка. С котами всякое случается, даже если раньше ни-ни
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#14 написал: murmeltier
Вчера, 18:38
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 394
Цитата: Eifersucht
Цитата: murmeltier
Раньше было лучше

Раньше было как всегда. Мы все топчемся на месте, уж почитай, многие тысячи лет. Только знание собственной энергии вернёт нам свободу.


Серьёзно?) Вы здесь на два года дольше меня, и наверняка помните те крутые, интересные и супер-страшные истории, что здесь были 45
А вот подобные вещи здесь раньше жестоко минусили, а тут аж 5 плюсиков mmmm
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#15 написал: Eifersucht
Вчера, 20:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 459
Цитата: murmeltier
Серьёзно?) Вы здесь на два года дольше меня, и наверняка помните те крутые, интересные и супер-страшные истории, что здесь были
А вот подобные вещи здесь раньше жестоко минусили, а тут аж 5 плюсиков

Не знал, зачем конкретно я здесь дольше вас на два года. Йо! Только в последний месяц понял, я не хочу бросать свою вечность, здесь - это значит быть в тренде.
А зачем истории ставить минус? Пацан только начал писать... . Пускай пишет, господи боже мой.
Везде есть особые люди, которые знают и умеют, и из кожи вон лезут, чтобы их заметили. А никто не думает, чтобы для того, чтобы знать и уметь, надо осознавать и пробовать самостоятельно. То есть для того, чтобы сравняться с мастером-золотые руки, необходимо сознание и навык. Всего ничего. Минусовщики (я имею ввиду сплошные, те кто в адеквате - это не к вам) - это те кто с невероятным трудом вырвались куда-то "в люди" и шпыняют тех, кто хочет тоже стать мастером. Ребята и девчонки, пишите, не слушайте никого, пробуйте самостоятельность, только сознание и навык от вас помогут вам.
Ну, подумаешь, парень заплакал в ответ, что кто-то там на него смотрел из-за закрытой двери, может там был этот... , как его...., ... сиреноголовый - вот. И что за это минусить????.
Мы не изменимся никогда, только разве что если будем со своей вечностью, в своём теле и со своим сознанием. Вы, скорее всего, сейчас ревностно читаете этот мой комментарий... . Бросьте чтение, встаньте со своего скромного кресла, сходите к окну и взгляните на окружающий мир. Ничего не изменилось со времён динозавров. А вот если бы вы разделились: одна murmeltier продолжала читать это сообщение, а другая murmeltier сходила к окну - это было бы изменение в совершенно новом стиле и манере. И, возможно, вы бы увидели нечто, отличающее этот застывший мир средневековья за окном.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#16 написал: Geliona Uno
Вчера, 20:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
[quote=Eifersucht][quote=murmeltier]
А зачем истории ставить минус? Пацан только начал писать... . Пускай пишет, господи боже мой.[/quote]

Приятно читать ) Всё верно, бесполезная критика может лишить желания писать, творить и вообще созидать.
Зарегистрирован: 3.08.2022
#17 написал: daytaler
Вчера, 22:37
0
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Репутация: (127|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 560
Цитата: Geliona Uno
бесполезная критика

Если человека пошатнула безполезная критика, то это говорит о его безполезности.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
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