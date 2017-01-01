Электрик

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:01

Причина: Добавлен раздел. Стилистика автора сохранена.

Долгопят Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:59 by

Все мы видим сны: яркие и не очень, приятные, смешные, печальные, иногда нас мучают кошмары, иногда сны-предупреждения. У меня бывают "сны-отпечатки". За всю жизнь я видела их три раза. Сам сон - довольно будничный, но в нем чувствуешь запахи, едва уловимые прикосновения, настроение, и будто находишься в теле другого человека, видишь его глазами, ловишь течение его мыслей. Можно допустить, что человек оставил информационный отпечаток в пространстве, а я его считала. Об одном из таких снов хочу рассказать вам, мои друзья. Сны снами, но этот имел поразившее меня продолжение в жизни.Продолжительность действия не более двух минут реального времени. Я (во сне) девушка лет двадцати, зима, часов восемь вечера, на улице уже темно, возвратилась с учебы домой, зашла в подъезд. Стою перед дверьми лифта, нажимаю кнопку вызова, лифт начинает движение с 9-го этажа вниз. Я чувствую запах подъезда, своего нового пуховика, опушка с капюшона щекочет щеку (ощущения очень яркие и реалистичные).И вдруг едва уловимое касание рукавом о чей- то рукав... Не успеваю повернуться, меня захватывают сзади (по науке это называется захват предплечьем с нажимом на затылок), локоть в бушлате крепко зажимает мне челюсть, я не могу открыть рот, чтобы закричать. Со стиснутыми зубами пытаюсь обернуться, мельком вижу мужчину к пятидесяти, в старой неопрятной форме, пустые глаза, рыжеватые усы... В нос ударяет резкий запах "мокрой бродячей собаки". Меня волокут назад, я чувствую, как пятки в сапожках шуршат по полу подъезда. Точно знаю, что сейчас умру - спасения нет совсем, это последнее, что я вижу в своей жизни. Хочется выть.Прошел где-то год с той ночи, я с опаской заходила зимними вечерами в подъезд, у лифта вертелась как юла, проверяла все входы и выходы. Боялась, одним словом, собственной тени... Но ничего не приключалось... Маньяки и упыри не встречались и не поджидали. Тревога мало-помалу уходила.Да вот попала я как-то в мокрый снег в полной амуниции, и резанул меня "собачий запах", исходивший от мокрой военной шапки... тот страшный запах из сна. Омерзительное ощущение, когда кошмар начинает проявляться в реальной жизни. Ну тут просто - шапку снял, просушил - и дело с концом.Однако в середине весны история неожиданно имела продолжение. Проверяли нас внезапно "на наркотики". Весьма специфическое мероприятие. Мы потом собрались, возмущались, как это раньше мы служили - не тужили, никому дела не было, нариков не наблюдалось, одни только единичные алкаши и массово курильщики.- Да ну, а Электрик?! - вяло отозвался отставник, ныне ценный гражданский персонал. И кратенько нам поведал, что раньше девятиэтажки обслуживали наши, военные, электрики, сантехники, водопроводчики. Были у них на первом этаже технические помещения, там они дежурили, в картишки, то да сё за рюмкой чая. В середине 90-х стали грабить в подъездах, а потом и убивать."Сантехники - электрики" помогали доблестным органам, поглядывали во время дежурства за подъездами, да все зря. Злодея изловили случайно. Подробностей не знаю. В общем, надо было товарищу прапорщику на дозу... Снимал с пьяных ценные вещи, шарил по карманам, а потом "в горячке" начал душить.Вот так, неведомым для себя образом, я увидела последние минуты жизни жертвы этого "нарко-электрика". Мне кажется, что не может это быть случайным совпадением, и я истолковала свой "отпечаток" верно.Простите за сумбурное изложение. Мы часто забываем о маньяках, а они помнят о нас всегда.Берегите себя и своих близких!

Ключевые слова: Маньяк опасность сон авторская история

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