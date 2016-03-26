Необычные сны

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:52

Ади Просмотров: 47 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 00:52 by

Я из тех людей, кто придает немалое значение снам. Через мои сны ко мне приходит много разной информации. Например, перед какой-нибудь ссорой я вижу во сне, что купаюсь в грязной воде. Вижу события, которые исполняются в жизни. Это очень помогает мне, так как я уже готова к определенному событию. Иногда вижу сны-головоломки, смысл которых понимаешь после того, как они исполняются.Сны вижу каждую ночь, и бывает по несколько штук. Бывает, сниться полный бред, бывают сны такие, которые невозможно изложить человеческим языком - это вообще сложно объяснить. Информация во сне приходит полностью понятная, но по пробуждению перевести ее в слова просто невозможно. В голове все понимаешь, образ видишь, но изложить никак.Но рассказать я хочу о других снах: о снах, которые производят сильное впечатление на меня. Может мистики и нет никакой, но мне интересно мнение других людей.А теперь сам сон. Открываю глаза, спал на диване в зале, сел, протер глаза. Пришел в себя после сна, заходит жена, улыбчивая такая. Смотрю на нее и понимаю, что я не люблю эту женщину, у нас есть дети, но они уже взрослые. Я уже не люблю ее. Да, она хороший человек, но мне уже неприятны ее знаки внимания, ее забота. Не могу я больше с ней жить, прям до тошноты. Это я всё сижу на том же диване у себя в квартире и размышляю. Думаю, нужно сказать, зачем притворяться. Живем мы небогато, судя по обстановке, в квартире, достаточно уютно, но без лоска. Говорю жене как можно мягче, что больше не могу с ней жить, любовь закончилась, я хочу развода. Жена плачет, говорит, мы тебе сюрприз готовили, ведь завтра твой юбилей, пятьдесят лет будет. Я смотрю в ее глаза полные боли и слез, и такая горечь на душе, мне очень жаль, что так все сложилось. И тут я проснулась по-настоящему. Пребывала под впечатлением весь день, ведь я не мужчина, а женщина, и мне далеко не пятьдесят лет.Еще сон, который мне запомнился. Я оказалась на другой планете или мире, кроме меня там еще было несколько людей. Нас для чего-то собрали, мы ожидали чего-то или кого-то. Эта планета была очень красива, а именно мне запомнилась ее поверхность: она была, как радуга, разукрашена разными цветами, цветными полосками, которые имели волнообразную форму с четкими краями. Полосы чередовались: широкие с более узкими. Поверхность на ощупь очень похожа на мел: твердая, пористая структура, шершавая, только не пачкается. Цвета такие сочные, яркие, не наплывают друг на друга, не смешиваются, каждая полоса имеет свой чистый яркий цвет. Там были небольшие холмы и все они были разноцветные, и такой вид до самого горизонта. На небе не было солнца, просто равномерно распределен белый свет. Я ходила и рассматривала эту уникальную планету, была очень удивлена увиденным и старалась более детально пощупать и рассмотреть все.Интересно, если мне снятся сны, которые в последствии сбываются, значит, это не пустая информация. Что тогда можно сказать про столь реалистичные сны, которые оставляют такие яркие впечатления?

Ключевые слова: Сны авторская история

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