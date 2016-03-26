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Сны

Необычные сны

Я из тех людей, кто придает немалое значение снам. Через мои сны ко мне приходит много разной информации. Например, перед какой-нибудь ссорой я вижу во сне, что купаюсь в грязной воде. Вижу события, которые исполняются в жизни. Это очень помогает мне, так как я уже готова к определенному событию. Иногда вижу сны-головоломки, смысл которых понимаешь после того, как они исполняются.
Сны вижу каждую ночь, и бывает по несколько штук. Бывает, сниться полный бред, бывают сны такие, которые невозможно изложить человеческим языком - это вообще сложно объяснить. Информация во сне приходит полностью понятная, но по пробуждению перевести ее в слова просто невозможно. В голове все понимаешь, образ видишь, но изложить никак.
Но рассказать я хочу о других снах: о снах, которые производят сильное впечатление на меня. Может мистики и нет никакой, но мне интересно мнение других людей.
А теперь сам сон. Открываю глаза, спал на диване в зале, сел, протер глаза. Пришел в себя после сна, заходит жена, улыбчивая такая. Смотрю на нее и понимаю, что я не люблю эту женщину, у нас есть дети, но они уже взрослые. Я уже не люблю ее. Да, она хороший человек, но мне уже неприятны ее знаки внимания, ее забота. Не могу я больше с ней жить, прям до тошноты. Это я всё сижу на том же диване у себя в квартире и размышляю. Думаю, нужно сказать, зачем притворяться. Живем мы небогато, судя по обстановке, в квартире, достаточно уютно, но без лоска. Говорю жене как можно мягче, что больше не могу с ней жить, любовь закончилась, я хочу развода. Жена плачет, говорит, мы тебе сюрприз готовили, ведь завтра твой юбилей, пятьдесят лет будет. Я смотрю в ее глаза полные боли и слез, и такая горечь на душе, мне очень жаль, что так все сложилось. И тут я проснулась по-настоящему. Пребывала под впечатлением весь день, ведь я не мужчина, а женщина, и мне далеко не пятьдесят лет.
Еще сон, который мне запомнился. Я оказалась на другой планете или мире, кроме меня там еще было несколько людей. Нас для чего-то собрали, мы ожидали чего-то или кого-то. Эта планета была очень красива, а именно мне запомнилась ее поверхность: она была, как радуга, разукрашена разными цветами, цветными полосками, которые имели волнообразную форму с четкими краями. Полосы чередовались: широкие с более узкими. Поверхность на ощупь очень похожа на мел: твердая, пористая структура, шершавая, только не пачкается. Цвета такие сочные, яркие, не наплывают друг на друга, не смешиваются, каждая полоса имеет свой чистый яркий цвет. Там были небольшие холмы и все они были разноцветные, и такой вид до самого горизонта. На небе не было солнца, просто равномерно распределен белый свет. Я ходила и рассматривала эту уникальную планету, была очень удивлена увиденным и старалась более детально пощупать и рассмотреть все.
Интересно, если мне снятся сны, которые в последствии сбываются, значит, это не пустая информация. Что тогда можно сказать про столь реалистичные сны, которые оставляют такие яркие впечатления?

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:52
Сегодня, 00:52 by АдиПросмотров: 47Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: olka85858585
Сегодня, 03:00
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Комментариев: 1 098
Может они несут что-то доброе.
Когда я видела сны, то это чаще была чья либо смерть. И это было с детства. Будучи уже взрослой я боялась спать, чтобы ничего не видеть во сне. Не люблю те сны, которые нельзя исправить. Сейчас я почти не вижу снов, а может просто не запоминаю... И очень хорошо.
Вам автор плюс за историю.
Зарегистрирован: 26.03.2016
    
#2 написал: DRUID
Сегодня, 06:39
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Комментариев: 173
Не примите мой коментарий за оскорбление.
Но цветные и очень яркие сны не есть хорошо. Это повышенная активность определённых мозговых структур, что типично для различных пограничных растройств. Следующей ступенью может стать психическое заболевание. Больные шизофренией видят яркие красочные сны.
Если эти сны приходят очень редко, это не страшно, а если с переодичной постоянностью, нужно обратить внимание на свое состояние. Я сама мучаюсь от постоянных сновидений, они не дают мозгу отдыхать ночью. Сон нужен для отдыха, а не блуждания в грезах.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:43
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Публикаций: 22
Комментариев: 1 820
Может быть, иногда какие-нибудь из прошлых жизней просачиваются в ваши сны? Это по первому сну.
Второй - действительно, или другой мир, или другая планета. Во снах ведь мы путешествуем.
Мне кажется, не могут постоянно снится только пророческие сны.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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