Рога

Новость отредактировал Летяга - 23-01-2025, 13:00

Причина: Стилистика автора сохранена

shellys Просмотров: 959 Комментарии: 4 +18 23-01-2025, 13:00 by

История моя, автор я.У меня была школьная подруга Катя, нам тогда было лет по 11-12. Мы учились в гимназии, где задавали на дом просто тонны уроков, так что даже после продленки погулять после школы толком и не удавалось — родители ругались, дескать, не успеешь доделать уроки и т. п. И потому мы с Катей придумали некий «ритуал» провожания друг друга до дома.Жили мы в разных направлениях от школы, а потому, пока я «провожала» её до дома, а потом она меня, мы успевали что-то обсудить, посмеяться и заодно прогуляться. Родителям же всегда с честной душой говорили, что просто провожали друг друга домой и не более. Звучит смешно, но это срабатывало, чтобы хоть как-то отвлечься от уроков и погулять.Так вот. Дело было поздней осенью, примерно в ноябре, когда темнеет очень рано. А чтобы пройти к Катькиному дому, нужно было пройти через двор-колодец — это здание, построенное полностью в виде круга, и лишь через арки с двух сторон можно было попасть вовнутрь. После продленки, как обычно, «провожаю» я Катю, идем через этот самый двор, без единого фонаря, освещенный лишь светом из окон, смеемся, болтаем о своем, и тут вдруг из освещенного окошка на первом этаже в этом самом, так называемом, дворе-колодце, через который мы ходили тысячу раз, появляется бабушка — божий одуванчик, седая, в очечках, и окликает нас, дескать, дочки, подойдите сюда, помогите. Мы с Катькой переглянулись и пошли к залитому уютным желтоватым светом окошку.И вправду, бабушка — седые распущенные волосы, в сорочке, в руке держит иголку и катушку ниток, видно, что открыла окно в комнате — на заднем фоне висит ковёр, лопочет телевизор — говорит, мол, доченьки, ну никак не могу попасть ниткой в иголочку, даже в очках. Помогите вставить нитку и т. п. Катя, наученная в нашей гимназии, что пожилым людям надо непременно помогать, сразу, не долго думая, выхватила у старушки иголку с ниткой и давай вдевать.Я же, стоя рядом, от нечего делать подняла глаза на бабушку и обомлела… Это действительно была самая что ни на есть обычная старушка, но на её голове, на самой макушке, между седых длинных и редких волос торчали два рога!!! Нет, это не были огромные ветвистые рога, как у оленя, и даже не заостренные, как у чёрта, скорее это были рожки, как у молодого козлёнка, то есть величиной с палец взрослого человека и довольно толстые и крепкие. Они равномерно друг от друга возвышались на седой голове старухи! По цвету тоже соответствовали. Мой ступор длился считанные секунды, но мне показалось, чтобы это было вечностью, ведь я успела разглядеть всё в мельчайших деталях! Когда я отошла от шока, то тут же схватила за руку всё ещё пытавшуюся вдеть нитку в иголку Катьку и рванула что было сил под недоумевающие вопросы подруги и под крики бабки вслед из серии «куда же вы?».Потом мы ещё долго обсуждали данный случай, Катя говорила, что, может быть, мне показалось, или, может быть, у бабушки были какие-то заколки или гребень. Но я точно знаю, что мне не показалось! Я чётко увидела рога и даже по цвету и по толщине, это были самые настоящие рога. После этого случая мы не то что перестали друг друга «провожать», наоборот, Катька стала бояться ходить домой одна, и я всегда сопровождала её, вот только мимо этого двора мы договорились бежать бегом. Так вот, совпадение или нет, но сколько раз мы не бегали потом после школы вместе мимо того двора и я потом одна обратно в одно и то же время каждый день, мы больше ни разу не видели ни бабульки, ни даже света в том окошке... Более того, оно выглядело так, будто там давно никто не живёт, мутным и пыльным...

Ключевые слова: Двор-колодец окно старушка авторская история

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