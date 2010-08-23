Пользователи Реддита поделились самыми жуткими случаями «сбоя матрицы» и необъяснимыми происшествиями в их жизни⁠⁠

Летяга Просмотров: 1 091 Комментарии: 6 +8 31-12-2024, 10:58 by

Однажды вечером я выносил мусор в отдалённом районе. Я был уверен, что кроме нас здесь никто не живёт. Но, подойдя к дороге, я отчётливо услышал: «Помоги мне». Голос был женский. И хотя я чётко осознавал, что рядом быть никого не может, я решил проверить на случай, если мне не показалось и кому-то действительно нужна помощь. Я сделал пару шагов в направлении, откуда доносился голос, и услышал, что теперь этот «кто-то» отчётливо хихикнул. Я развернулся и пошёл назад, так как это было слишком. Не думаю, что, если кому-то требовалась помощь, он стал бы смеяться.– В детстве мы с сестрой шли из парка и услышали, как мужчина крикнул: «Помогите». Мы увидели открытый люк, но человека рассмотреть не могли. Мне было тогда 9, я запаниковала, хотела залезть в люк помочь. Хорошо, что моей 11-летней сестре хватило ума позвать родителей. Но, когда мы вернулись, там уже никого не было. Уже во взрослом возрасте я поняла, что это было обманом, слишком уж близко люк был от детской площадки.– Чёрт, вас почти забрал Пеннивайз.***Я, как обычно, вышел в 6 с работы и сел на электричку домой. Дорога занимала около часа.Я сел, заснул и проснулся перед своей остановкой. До дома мне ещё предстояло 10-15 минут ехать на автобусе.За всё это время я не пользовался телефоном и не смотрел на часы.Я добрался до дома, где меня встретили удивлённые домочадцы: «Ты сегодня рано. Всё хорошо?». Я посмотрел на часы и увидел, что было всего 6. Я был в шоке и проверил все остальные часы, но все они показывали одно и то же время.Через пару дней админ выслал нам график за прошедший месяц (начале и конце работы). Согласно графику, я каждый день заканчивал в 6. Я точно не ушёл раньше в тот день.До сих пор не могу понять, как у меня оказались лишние час-полтора.***Я уже много раз рассказывал эту историю во всех подробностях. Но сейчас поведаю краткую версию.Я со 100% уверенностью помню собаку, которой, по всей видимости, не существовало. Когда мне было 16, мы жили в другом конце провинции, и у моего дяди был пёс породы джек рассел по кличке Крю. Однажды Крю исчез, и мы нашли его через месяц в приюте, до которого ехать было около часа. Мы все были удивлены, что он забежал так далеко.И вот лет через 20 в разговоре с родителями я упомянул этого джек рассела и то, что с ним произошло. И родители не поняли, о чём идет речь. Они меня уверяли, что у дяди никогда не было собаки, а мне это приснилось. Доказать я это никак не мог, пса давно нет, а у меня не осталось фотографий даже дяди. Я не могу доказать, что собака существовала, но я просто в этом уверен.***1985. Мы с моей бывшей женой уже спали. Серебристый лучик света от уличного фонаря освещал кровать и комнату. В ногах спал наш чёрный шпиц.Мне приснилось, что я проснулся и потянулся его погладить, но он превратился в блестящую открытую устрицу с целым рядом стеклянных зубов. Я разбудил супругу тем, что резко начал пятиться назад.Я спросил: «Что случилось?». Она ответила: «Что это за блестящая черная устрица у нас в ногах? Где собака?».Нам снился один и тот же кошмар. У меня до сих пор мурашки от одной мысли об этом.***Я ехал со скоростью около 80 км/ч, и какая-то машина проигнорировала знак «СТОП» на повороте и выехала прямо передо мной. Я помню, как уже готовился к удару, а потом я открываю глаза и вижу, что я нахожусь примерно в 270 метрах вниз по шоссе и вижу ту машину в своём зеркале заднего вида, которая только собирается поворачивать.— Я посмотрел все серии «Пункта назначения» и с уверенностью могу сказать, что ты скоро умрёшь.***Я гулял с собакой и уже почти вернулся домой, но по какой-то причине я обернулся. Оказалось, что я находился в 6 кварталах от дома, вовсе не там, где должен был. Я был в шоке и прострации, но собака не показывала никаких признаков стресса или беспокойства.Важное замечание: я не пью и не употребляю наркотики, да и я ещё молод...– Может, провал в памяти вызван преходящим ишемическим приступом.– Я уверен почти на 99%, что со мной это произошло на самом деле. Мы с подругой работали в разных точках утром в среду, я отвозил её на работу, а потом уже ехал на свою. Однажды я уже стоял у её дома и позвонил ей, чтобы она вышла. Но почему-то она начала говорить моё имя в трубку и спрашивать, почему я просто сижу и ничего не делаю. Я помню, что ощутил дикую усталость, мне было тяжело удерживать телефон у уха (я левша).По всей видимости, я ей позвонил и вырубился. Она видела всё из окна, ответила на мой звонок и начала спрашивать, всё ли в порядке. Я так и не понял, что со мной было в те 5 минут. И больше со мной такого не было.***Моя супруга умерла ровно год назад. И за это время произошло несколько странных событий. Например, появлялись наши фотографии, которые я точно убирал в кладовку. Самое странное было, когда я пылесосил ковёр и внезапно увидел на полу бриллиантовое кольцо. Как будто жена говорила: «Оно настоящее, не потеряй».– Соболезную твоей потере. Со мной тоже происходило подобное, но моя история скорее смешная. Мой отец ненавидел пауков. И, конечно, я решил держать дома тарантула по кличке Мисси. Я купил его, когда мне было года 3, а отец умер, когда мне исполнилось 17. Ровно через год после его кончины умерла и Мисси. Мы шутили, что он вернулся, чтобы убить Мисси. ЛОЛ)))***Однажды я ехал за городом и постоянно смотрел в боковые зеркала, проверяя дорожную обстановку сзади. Уголком глаза я вижу мать, которая говорит что-то из серии «С моей стороны всё чисто».Я оборачиваюсь, а её там нет. На тот момент её не было уже пару лет. Всё это произошло днём. И больше такого со мной не было.***Мне было 12, я смотрел очередной мультик по ТВ. И вдруг я замечаю, что солнце выключилось. Полностью. Я приоткрыл штору и выглянул. На улице было темно. Мультик шел на том же месте, но на часах было на 5 часов больше…Самая вероятная версия заключается в том, что я вырубился. Ночью тоже так бывает – моргнёшь – и уже утро.Наверное, я заснул перед ТВ, и так совпало, что я попал на повтор мультика.Но тогда был сюр какой-то…***Моя подруга Сара напилась в клубе, и внезапно ей захотелось рассказать незнакомцу, что у нее болит нога (прим.: нога не болела). Ей показалось это странным, но она все же подошла и сказала: «Знаю, что звучит странно, но мне очень надо вам сказать, что у меня болит нога. Я знаю, что это странно. Простите».Он разрыдался. Оказалось, что у него недавно умер отец. И они договорились заранее, что, если жизнь после смерти действительно существует, отец попытается передать это сыну рандомной фразой «У меня болит нога», которую ни с чем не перепутаешь.***У меня есть одна такая история...Мне было 12, я проснулся ночью, чтобы сходить в туалет.Я прошел по коридору в маленькую ванную, включил свет и внезапно увидел в зеркале лицо.Не всё лицо.Как будто кто-то стоит с другой стороны, прижав лицо к зеркалу. Это продолжалось всего секунду, но запало мне в память.Я закричал, выбежал из туалета и побежал к отцу. Конечно, отец попытался меня успокоить. Потом мы помолились вместе. Через некоторое время я лёг спать…К 30 годам я об этом забыл. Но однажды ко мне заехал отец и напомнил о том, что случилось. «Помнишь, как ты увидел в зеркале лицо…». От одного воспоминания у меня пошли мурашки. «Ага, помню»«Ну…, - продолжил он, - я иногда вспоминаю ту ночь». Он посмотрел вниз, а потом на меня и с серьёзным выражением лица сказал: «Я тоже это видел».Он описал то, что видел и я. Мы не имеем ни малейшего представления, что это было. По всей видимости, когда он прошел проверить, он тоже увидел лицо. И помолиться решил скорее для самоуспокоения.Я уважаю его за то, что он поделился этим, когда мне было уже 30. Но лучше бы вообще не делился.– У меня у самого мурашки побежали. Жуть– Отличный момент, чтобы уйти из этого поста. Всем пока… А парень с той стороны зеркала в сети tiddeR делится своими впечатлениями, о том, как увидел лицо твоего отца.– Отличный момент, чтобы уйти из этого поста. Всем пока…***Конец первой части. Продолжение следует...Автор подборки и перевода OfigennoNews.Больше переводов в нашем telegram-канале.

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