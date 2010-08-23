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Истории из жизни

Пользователи Реддита поделились самыми жуткими случаями «сбоя матрицы» и необъяснимыми происшествиями в их жизни⁠⁠

Однажды вечером я выносил мусор в отдалённом районе. Я был уверен, что кроме нас здесь никто не живёт. Но, подойдя к дороге, я отчётливо услышал: «Помоги мне». Голос был женский. И хотя я чётко осознавал, что рядом быть никого не может, я решил проверить на случай, если мне не показалось и кому-то действительно нужна помощь. Я сделал пару шагов в направлении, откуда доносился голос, и услышал, что теперь этот «кто-то» отчётливо хихикнул. Я развернулся и пошёл назад, так как это было слишком. Не думаю, что, если кому-то требовалась помощь, он стал бы смеяться.

– В детстве мы с сестрой шли из парка и услышали, как мужчина крикнул: «Помогите». Мы увидели открытый люк, но человека рассмотреть не могли. Мне было тогда 9, я запаниковала, хотела залезть в люк помочь. Хорошо, что моей 11-летней сестре хватило ума позвать родителей. Но, когда мы вернулись, там уже никого не было. Уже во взрослом возрасте я поняла, что это было обманом, слишком уж близко люк был от детской площадки.

– Чёрт, вас почти забрал Пеннивайз.

***

Я, как обычно, вышел в 6 с работы и сел на электричку домой. Дорога занимала около часа.

Я сел, заснул и проснулся перед своей остановкой. До дома мне ещё предстояло 10-15 минут ехать на автобусе.

За всё это время я не пользовался телефоном и не смотрел на часы.

Я добрался до дома, где меня встретили удивлённые домочадцы: «Ты сегодня рано. Всё хорошо?». Я посмотрел на часы и увидел, что было всего 6. Я был в шоке и проверил все остальные часы, но все они показывали одно и то же время.

Через пару дней админ выслал нам график за прошедший месяц (начале и конце работы). Согласно графику, я каждый день заканчивал в 6. Я точно не ушёл раньше в тот день.

До сих пор не могу понять, как у меня оказались лишние час-полтора.

***

Я уже много раз рассказывал эту историю во всех подробностях. Но сейчас поведаю краткую версию.

Я со 100% уверенностью помню собаку, которой, по всей видимости, не существовало. Когда мне было 16, мы жили в другом конце провинции, и у моего дяди был пёс породы джек рассел по кличке Крю. Однажды Крю исчез, и мы нашли его через месяц в приюте, до которого ехать было около часа. Мы все были удивлены, что он забежал так далеко.

И вот лет через 20 в разговоре с родителями я упомянул этого джек рассела и то, что с ним произошло. И родители не поняли, о чём идет речь. Они меня уверяли, что у дяди никогда не было собаки, а мне это приснилось. Доказать я это никак не мог, пса давно нет, а у меня не осталось фотографий даже дяди. Я не могу доказать, что собака существовала, но я просто в этом уверен.

***

1985. Мы с моей бывшей женой уже спали. Серебристый лучик света от уличного фонаря освещал кровать и комнату. В ногах спал наш чёрный шпиц.

Мне приснилось, что я проснулся и потянулся его погладить, но он превратился в блестящую открытую устрицу с целым рядом стеклянных зубов. Я разбудил супругу тем, что резко начал пятиться назад.

Я спросил: «Что случилось?». Она ответила: «Что это за блестящая черная устрица у нас в ногах? Где собака?».

Нам снился один и тот же кошмар. У меня до сих пор мурашки от одной мысли об этом.

***

Я ехал со скоростью около 80 км/ч, и какая-то машина проигнорировала знак «СТОП» на повороте и выехала прямо передо мной. Я помню, как уже готовился к удару, а потом я открываю глаза и вижу, что я нахожусь примерно в 270 метрах вниз по шоссе и вижу ту машину в своём зеркале заднего вида, которая только собирается поворачивать.

— Я посмотрел все серии «Пункта назначения» и с уверенностью могу сказать, что ты скоро умрёшь.

***

Я гулял с собакой и уже почти вернулся домой, но по какой-то причине я обернулся. Оказалось, что я находился в 6 кварталах от дома, вовсе не там, где должен был. Я был в шоке и прострации, но собака не показывала никаких признаков стресса или беспокойства.

Важное замечание: я не пью и не употребляю наркотики, да и я ещё молод...

– Может, провал в памяти вызван преходящим ишемическим приступом.

– Я уверен почти на 99%, что со мной это произошло на самом деле. Мы с подругой работали в разных точках утром в среду, я отвозил её на работу, а потом уже ехал на свою. Однажды я уже стоял у её дома и позвонил ей, чтобы она вышла. Но почему-то она начала говорить моё имя в трубку и спрашивать, почему я просто сижу и ничего не делаю. Я помню, что ощутил дикую усталость, мне было тяжело удерживать телефон у уха (я левша).

По всей видимости, я ей позвонил и вырубился. Она видела всё из окна, ответила на мой звонок и начала спрашивать, всё ли в порядке. Я так и не понял, что со мной было в те 5 минут. И больше со мной такого не было.

***

Моя супруга умерла ровно год назад. И за это время произошло несколько странных событий. Например, появлялись наши фотографии, которые я точно убирал в кладовку. Самое странное было, когда я пылесосил ковёр и внезапно увидел на полу бриллиантовое кольцо. Как будто жена говорила: «Оно настоящее, не потеряй».

– Соболезную твоей потере. Со мной тоже происходило подобное, но моя история скорее смешная. Мой отец ненавидел пауков. И, конечно, я решил держать дома тарантула по кличке Мисси. Я купил его, когда мне было года 3, а отец умер, когда мне исполнилось 17. Ровно через год после его кончины умерла и Мисси. Мы шутили, что он вернулся, чтобы убить Мисси. ЛОЛ)))

***

Однажды я ехал за городом и постоянно смотрел в боковые зеркала, проверяя дорожную обстановку сзади. Уголком глаза я вижу мать, которая говорит что-то из серии «С моей стороны всё чисто».

Я оборачиваюсь, а её там нет. На тот момент её не было уже пару лет. Всё это произошло днём. И больше такого со мной не было.

***

Мне было 12, я смотрел очередной мультик по ТВ. И вдруг я замечаю, что солнце выключилось. Полностью. Я приоткрыл штору и выглянул. На улице было темно. Мультик шел на том же месте, но на часах было на 5 часов больше…

Самая вероятная версия заключается в том, что я вырубился. Ночью тоже так бывает – моргнёшь – и уже утро.

Наверное, я заснул перед ТВ, и так совпало, что я попал на повтор мультика.

Но тогда был сюр какой-то…

***

Моя подруга Сара напилась в клубе, и внезапно ей захотелось рассказать незнакомцу, что у нее болит нога (прим.: нога не болела). Ей показалось это странным, но она все же подошла и сказала: «Знаю, что звучит странно, но мне очень надо вам сказать, что у меня болит нога. Я знаю, что это странно. Простите».

Он разрыдался. Оказалось, что у него недавно умер отец. И они договорились заранее, что, если жизнь после смерти действительно существует, отец попытается передать это сыну рандомной фразой «У меня болит нога», которую ни с чем не перепутаешь.

***

У меня есть одна такая история...

Мне было 12, я проснулся ночью, чтобы сходить в туалет.

Я прошел по коридору в маленькую ванную, включил свет и внезапно увидел в зеркале лицо.

Не всё лицо.

Как будто кто-то стоит с другой стороны, прижав лицо к зеркалу. Это продолжалось всего секунду, но запало мне в память.

Я закричал, выбежал из туалета и побежал к отцу. Конечно, отец попытался меня успокоить. Потом мы помолились вместе. Через некоторое время я лёг спать…

К 30 годам я об этом забыл. Но однажды ко мне заехал отец и напомнил о том, что случилось. «Помнишь, как ты увидел в зеркале лицо…». От одного воспоминания у меня пошли мурашки. «Ага, помню»

«Ну…, - продолжил он, - я иногда вспоминаю ту ночь». Он посмотрел вниз, а потом на меня и с серьёзным выражением лица сказал: «Я тоже это видел».

Он описал то, что видел и я. Мы не имеем ни малейшего представления, что это было. По всей видимости, когда он прошел проверить, он тоже увидел лицо. И помолиться решил скорее для самоуспокоения.

Я уважаю его за то, что он поделился этим, когда мне было уже 30. Но лучше бы вообще не делился.

– У меня у самого мурашки побежали. Жуть

– Отличный момент, чтобы уйти из этого поста. Всем пока… А парень с той стороны зеркала в сети tiddeR делится своими впечатлениями, о том, как увидел лицо твоего отца.

– Отличный момент, чтобы уйти из этого поста. Всем пока…

***

Конец первой части. Продолжение следует...

Автор подборки и перевода OfigennoNews.
Источник.

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31-12-2024, 10:58 by ЛетягаПросмотров: 1 091Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Матрица странное собака зеркало реддит

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 01:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 038
Когда умерла моя мама, через день в доме умерли все кошки, которые её любили. Хз, связано ли это. Вообще, я заметил, что во время потрясений или ситуаций, в которых кто-то из членов семьи может пострадать или погибнуть, умирает одна из кошек. Она не болеет, не хандрит, никаких признаков скорой кончины, просто берёт и умирает в течение дня. А человек выживает. Обмен, что ли?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Talisha
Вчера, 10:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2086|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 447
Классные истории. Особенно про фразу "у меня болит нога" и про Пеннивайза
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 12:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 712
Цитата: serg-kil-inc
Когда умерла моя мама, через день в доме умерли все кошки, которые её любили. Хз, связано ли это. Вообще, я заметил, что во время потрясений или ситуаций, в которых кто-то из членов семьи может пострадать или погибнуть, умирает одна из кошек. Она не болеет, не хандрит, никаких признаков скорой кончины, просто берёт и умирает в течение дня. А человек выживает. Обмен, что ли?

Однажды я заболела и меня увезли на "скорой помощи" в больницу. Мой Черныш был совершенно здоров. Когда я вернулась, муж сказал мне, что котик перестал есть и вскоре умер (хотя обращались с ним к врачу).
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: LudaM
Вчера, 14:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 950
Цитата: serg-kil-inc
Когда умерла моя мама, через день в доме умерли все кошки, которые её любили. Хз, связано ли это. Вообще, я заметил, что во время потрясений или ситуаций, в которых кто-то из членов семьи может пострадать или погибнуть, умирает одна из кошек. Она не болеет, не хандрит, никаких признаков скорой кончины, просто берёт и умирает в течение дня. А человек выживает. Обмен, что ли?


И не только кошки, собаки тоже. У меня было две собаки, умерли с разницей в год. Неожиданно. И оба раза беда мимо меня прошла «на тоненького»
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#5 написал: Jako tako
Вчера, 16:35
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Комментариев: 1 173
У первой истории вполне может быть рациональное объяснение. Просто нужно вспомнить, как часто по всему миру пропадают бесследно люди. Особенно дети..
Историю с ногой я уже читала и вроде бы даже здесь! И она, если честно, офигенна.
Последняя история тоже чудесна, хоть и смахивает на крипипасту. Это как часто повторяющиеся на том же реддите истории о том, как люди планируют снять квартиру/дом и приезжают на просмотр...
Спасибо за подборку.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: lukery
Сегодня, 00:51
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Комментариев: 86
В детстве чуть не задохнулась от инородного предмета в носу. Мне лет шесть было.
Помню, что в это время у нас дома была женщина. И что на неё я наткнулась, когда вышла в этом состоянии в коридор.
Помню, что она присела рядом со мной на корточки и говорила, пока мама побежала звать отца. Женщину тогда я сразу узнала, но сейчас вспомнить не могу.
Потом провал. Следующее, что помню лицо папы близко-близко, и что тепло стало под носом, кровь пошла.

Фишка в том, что мы были дома втроём, ранее утро, только-только проснулись...
Об этом говорят и мама и папа. Только я помню по-другому.

И ещё очень мутное есть воспоминание с того времени.
Помню, что тогда у нас был незастекленный балкон.
Но опять же вся семья говорит, что не было такого. Балкон стеклили до моего рождения. Меняли стеклопакеты на новые, когда я уже была большая.

Каждый раз когда вспоминаю это, вспоминаю также моменты, когда думала, что мама - не моя. Вот хорошо вспоминается чувство - неузнавания и осторожного приглядывания к ней. Но с какими событиями это связано, не могу вспомнить.


Истории интересные, плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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