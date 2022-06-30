Совпадения или предупреждения?

Новость отредактировал Estellan - 21-07-2022, 18:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

ProstoЯ Просмотров: 1 510 Комментарии: 20 +9 21-07-2022, 18:23 by

Однажды река жизни меня занесла в больницу.Со мной в палате лечилась женщина в возрасте, приятная с виду, звали её Татьяна. Она была очень грустная и периодически тихонько плакала. Через пару дней соседства она разговорилась. Оказывается, у неё умерла родная сестра, а на похороны она не смогла попасть, так как лежит в больнице. Мы начали общаться, и она рассказала о нескольких странных совпадениях в ее жизни.В молодости у неё была подруга. Дружили они с детства, потом повыходили замуж, родили детей и продолжали дружить семьями. Как-то она заметила, что по ночам её кто-то кусает. Укусы, как от блох. Пересмотрела постель, действительно блохи, хотя животных в доме не было, да и не на первом этаже жили. Всю постель перестирала, переутюжила, но три дня всё равно просыпалась вся в укусах. На третий день позвонила подруга, вся в слезах, и сообщила, что её маленькая дочь умерла в больнице. Накануне у той поднялась температура, её забрали в больницу и спасти не смогли. Что примечательно, больше блохи мою соседку не кусали. Они исчезли.Прошло несколько лет. Ни с того ни с сего у мужа Татьяны появились вши в огромном количестве. Причем спали с мужем они вместе, а вши были только у мужа. Через пару дней она узнала от своей мамы, что мужа маминой подруги убило током.Как-то ночью Татьяна проснулась от стука в окно. Она подошла к окну, там никого не было. Людей там по определению быть не могло, так как этаж не первый, но и птиц не наблюдалось. Она попыталась опять заснуть, но как только засыпала, опять слышался стук в окно. И так на протяжении всей ночи.Утром позвонила мать и сообщила, что умер отец Татьяны.Не знаю, совпадения это или предупреждения были в её жизни.

Ключевые слова: Соседка совпадения рассказ авторская история

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