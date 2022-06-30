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Истории из жизни

Совпадения или предупреждения?

Однажды река жизни меня занесла в больницу.
Со мной в палате лечилась женщина в возрасте, приятная с виду, звали её Татьяна. Она была очень грустная и периодически тихонько плакала. Через пару дней соседства она разговорилась. Оказывается, у неё умерла родная сестра, а на похороны она не смогла попасть, так как лежит в больнице. Мы начали общаться, и она рассказала о нескольких странных совпадениях в ее жизни.

В молодости у неё была подруга. Дружили они с детства, потом повыходили замуж, родили детей и продолжали дружить семьями. Как-то она заметила, что по ночам её кто-то кусает. Укусы, как от блох. Пересмотрела постель, действительно блохи, хотя животных в доме не было, да и не на первом этаже жили. Всю постель перестирала, переутюжила, но три дня всё равно просыпалась вся в укусах. На третий день позвонила подруга, вся в слезах, и сообщила, что её маленькая дочь умерла в больнице. Накануне у той поднялась температура, её забрали в больницу и спасти не смогли. Что примечательно, больше блохи мою соседку не кусали. Они исчезли.

Прошло несколько лет. Ни с того ни с сего у мужа Татьяны появились вши в огромном количестве. Причем спали с мужем они вместе, а вши были только у мужа. Через пару дней она узнала от своей мамы, что мужа маминой подруги убило током.
Как-то ночью Татьяна проснулась от стука в окно. Она подошла к окну, там никого не было. Людей там по определению быть не могло, так как этаж не первый, но и птиц не наблюдалось. Она попыталась опять заснуть, но как только засыпала, опять слышался стук в окно. И так на протяжении всей ночи.
Утром позвонила мать и сообщила, что умер отец Татьяны.
Не знаю, совпадения это или предупреждения были в её жизни.


Новость отредактировал Estellan - 21-07-2022, 18:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
21-07-2022, 18:23 by ProstoЯПросмотров: 1 510Комментарии: 20
+9

Ключевые слова: Соседка совпадения рассказ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Уго
21 июля 2022 18:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Хм, а что было перед смертью сестры?
Зарегистрирован: 30.06.2022
#2 написал: Jako tako
21 июля 2022 20:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (249|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 134
Цитата: Уго
Хм, а что было перед смертью сестры?

Вполне резонный вопрос
Присоединяюсь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Kinigos
Вчера, 03:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (394|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 723
А у меня вопрос про вшей, сами ушли? Хотя эпизод со вшами похож на совпадение, между мужем и покойником не было никаких видов связи.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Купчиха за чаем
Вчера, 05:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
Последний случай со стуком скорее всего не случайность, а предупреждение. А укусы и вши с мистикой вряд ли связаны. Может быть вши появились у мужа гораздо раньше, чем их обнаружили, они и покусывали ночью. Или это было проявление аллергии на какой-то раздражитель.
Зарегистрирован: 28.11.2021
#5 написал: Talisha
Вчера, 06:21
+4
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Репутация: (2126|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 437
Слышала, что когда в доме появляются насекомые-вредители (тараканы, муравьи, клопы, блохи и пр.) - значит энергетический фон жилища очень грязный. Может и есть связь, друзья энергетически соединены ярче, чем просто знакомые или приятели.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: ProstoЯ
Вчера, 08:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 14
Цитата: Уго
Хм, а что было перед смертью сестры?

Перед смертью сестры она попала в больницу в тяжелом состоянии. Причем попала в больницу вместе с мужем. Лежали с супругом в соседних палатах.
Предотвращаю вопрос по поводу чего были в больнице - по поводу ковидлы.

Цитата: Kinigos
А у меня вопрос про вшей, сами ушли?

Не уточняла.

Сестра Татьяны умерла от острой сердечной недостаточности.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#7 написал: Red Scorpion
Вчера, 12:27
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5912|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 817
.. Ничего себе.. Знаки такие перед чьей то смертью.. Как только ,кто нибудь собрался умирать , сразу вши тут как тут)) АГА!!! и давай кусаться..
Плюс поставлю..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#8 написал: Kinigos
Вчера, 12:34
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Комментариев: 1 723
Цитата: Red Scorpion
.. Ничего себе.. Знаки такие перед чьей то смертью.. Как только ,кто нибудь собрался умирать , сразу вши тут как тут)) АГА!!! и давай кусаться..
Плюс поставлю..

Похоже, что вши как-то связаны с электричеством. Вот же схема: муж - вши - муж маминой подруги - электричество. Что-то я запуталась.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#9 написал: Lem538
Вчера, 12:56
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Публикаций: 0
Комментариев: 23
Вши у мужа, а убило током мужа маминой подруги. Вот это взаимосвязь!!!
Зарегистрирован: 15.10.2021
#10 написал: ProstoЯ
Вчера, 13:38
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Публикаций: 2
Комментариев: 14
Цитата: Lem538
Вши у мужа, а убило током мужа маминой подруги. Вот это взаимосвязь!!!

Для неё это была взаимосвязь, так как в СССР если дружили, то ДРУЖИЛИ, а не косточки обмывали после ухода.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#11 написал: Red Scorpion
Вчера, 13:43
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Публикаций: 15
Комментариев: 817
Цитата: ProstoЯ
Для неё это была взаимосвязь, так как в СССР если дружили, то ДРУЖИЛИ

Это да!!! И в гости ходили друг к другу!

Цитата: Kinigos
Вот же схема: муж - вши - муж маминой подруги - электричество.

Логично)) Вши - это орудие возмездия у киллера! Как только поступает заказ , сразу вызываются вши - И : "ну вот и усе, ,карачун тебе, церетели !" (С)
Шучу))
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#12 написал: ProstoЯ
Вчера, 14:14
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Публикаций: 2
Комментариев: 14
Цитата: Red Scorpion
Логично)) Вши - это орудие возмездия у киллера! Как только поступает заказ , сразу вызываются вши - И : "ну вот и усе, ,карачун тебе, церетели !"

laughing
Зарегистрирован: 13.07.2022
#13 написал: Kinigos
Вчера, 14:28
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Репутация: (394|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 723
Цитата: Red Scorpion

Логично)) Вши - это орудие возмездия у киллера! Как только поступает заказ , сразу вызываются вши

Это смотря ещё какие вши. Если вас одолели платяные вши- значит вы человек энергичный и ищущий; если вас посетили плащицы - вас ждёт волнующая встреча и , возможно, раздел имущества.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#14 написал: ProstoЯ
Вчера, 14:37
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 14
Цитата: Kinigos
плащицы

Это трехмостовые? Которые селятся не на голове?
Зарегистрирован: 13.07.2022
#15 написал: Kinigos
Вчера, 14:56
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Комментариев: 1 723
Цитата: ProstoЯ
Цитата: Kinigos
плащицы

Это трехмостовые? Которые селятся не на голове?

А почему вас так взволновал этот узкоспециализированный паразит? Или к чему? Может к тому, что вы ещё не реализовали свои возможности?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#16 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:09
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Комментариев: 817
Цитата: Kinigos
плащицы - вас ждёт волнующая встреча и , возможно, раздел имущества.

во как)))))))) Логично все
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#17 написал: ProstoЯ
Вчера, 15:31
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Публикаций: 2
Комментариев: 14


Цитата: Kinigos
А почему вас так взволновал этот узкоспециализированный паразит? Или к чему? Может к тому, что вы ещё не реализовали свои возможности?

А почему вы стараетесь всех укусить?
Зарегистрирован: 13.07.2022
#18 написал: Kinigos
Вчера, 16:02
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Комментариев: 1 723
Цитата: ProstoЯ
Цитата: Kinigos
А почему вас так взволновал этот узкоспециализированный паразит? Или к чему? Может к тому, что вы ещё не реализовали свои возможности?

А почему вы стараетесь всех укусить?

Вы выбрали неверную интенцию и вошли в заблуждение.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#19 написал: Eifersucht
Вчера, 16:33
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Публикаций: 24
Комментариев: 2 427
У всякого человека происходит энергообмен с ближними людьми, с которыми происходят повседневные дела: на работе, дома, в школе, в институте, в дружеской встрече, в очереди за колбасой. Так как энергия из вечности, то она сигнализирует о предстоящих потерях, это выражается в чувстве и в знаках. Чтобы воспринимать, и, самое главное, объяснять для себя знак необходимо иметь определённую полноту своей энергии.
Энергия есть у всех людей без исключения, даже у бомжей и психобольных. Не исключено, что у женщины были определённые проблемы с психикой, но это нисколько не влияет на её энергоёмкость. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#20 написал: daytaler
Вчера, 17:47
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Репутация: (124|-6)
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Комментариев: 2 505
Цитата: ProstoЯ
а не косточки обмывали после ухода

О sancta simplicitas! — «О святая простота!»
Не то чтобы косточки обмывали, а бульон на костях варили, да что там, холодец! И это было еще с незапамятных времен. Да всегда это было, и есть по сегодняшний момент.

Цитата: Eifersucht
даже у бомжей и психобольных

и у тех, кто имеет прописку в жилье, и психздоровые
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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