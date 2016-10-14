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Истории из жизни

Перед Троицей

У нас есть дача за городом. Красивое место на краю леса. Но, заходя в дом, раньше постоянно испытывали дискомфорт. Ощущение, что в доме кроме нас есть ещё кто-то. Одной там оставаться было вообще некомфортно. Постоянно открывала входные двери настежь, чтобы не быть в замкнутом пространстве.

Уезжая домой, закрыв входные двери, иногда вспоминали, что что-то забыли. И вот тогда, прежде чем открыть дверь и зайти в дом, несколько секунд собираешься это сделать, так как присутствует очень сильное чувство страха от того, что открыв дверь, ты увидишь нечто, что повергнет тебя в ужас.
Несколько раз, приезжая на дачу мы обнаруживали, что картины на стенах висят вкривь и вкось, хотя их никто из нас не трогал. Постоянно останавливались часы, а однажды, приехав, мы обнаружили, что все дверцы на кухонных шкафчиках раскрыты.
Потом я приняла решение начать подкармливать домового. Постоянно оставляла в вазочке печенюшки и конфеты. Совпадение или нет, но в доме стало уютней находиться.

В этом году я была в мае-июне в отпуске. Начало июня у нас было холодным, и мы протапливали печку.
Проснувшись утром 9 июня (за три дня до Троицы) и проходя мимо печки, мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Я посмотрела на печь и вздрогнула. На меня из нее смотрело лицо. Я показала эти фото своим знакомым. Что интересно, не все сразу угадывали черты лица. Только очень близкие мои знакомые сказали, что этот лик похож на моего отца.

Надо сказать, что я живу в 600 км от того города, где похоронен мой отец. И в этом году мы с мужем собирались съездить на мою родину и поменять ему памятник, но сложилось так, что деньги ушли на установку газового отопления родителям мужа. Ведь живым это нужнее. Причём решение об этом приняла я сама где-то за месяц до Троицы, сказав, что памятник отцу мы поменяем в следующем году.
Я агностик. К Троице привязала только потому, что пыталась найти хоть какую-то привязку к датам из мой жизни. Ближайшая была 12 июня.
Повторюсь – совпадение, или нет, но теперь в доме я чувствую себя ещё уютней, и ощущение присутствия кого-то лишнего исчезло полностью.
Это фото печки:

[img]http://[/img]
А это фото моего отца в молодости и перед смертью.
[img]http://[/img]


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:11 by ProstoЯПросмотров: 336Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Дача лето печь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лесная ведьма
Вчера, 22:41
0
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Репутация: (67|0)
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Комментариев: 89
Да, лицо видно. Жутко …
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: Шерри
Вчера, 23:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 693
Если в доме так долго вы чувствовали страх и чьё то присутствие, почему не провели элементарную чистку помещения; свечой, светой водой, окуриванием?
Хорошо если это вы домового кормите, а если нет...
Лес рядом, духов, видимо полно, и не факт что на даче есть домовой. Домовые селятся, в постоянных жилищах, где всегда есть энергия людей.
Но бывают конечно и исключения.
Интересно, а как скоро исчезло это лицо? И был ли ранее отец на этой даче. Может у него там дела остались незаконченные. Я к тому, что может весь этот полстергейс он создавал после смерти, чтобы обратить ваше внимание на что-то.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#3 написал: German
Сегодня, 02:29
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
История довольно интересная (лайкаю), но мотив поступка автора не ясен: подкармливать домового... Зачем поощрять всякую нечесть??? - очень нравится что ли, когда по ночам кто-то душит, а по чердаку кто-то топает?!
Зарегистрирован: 18.04.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:43
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 923
Я вижу там мумию, обмотаннную "бинтами". Или как в кино, после пластической операции.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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