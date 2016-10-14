Перед Троицей

Перед ТроицейУ нас есть дача за городом. Красивое место на краю леса. Но, заходя в дом, раньше постоянно испытывали дискомфорт. Ощущение, что в доме кроме нас есть ещё кто-то. Одной там оставаться было вообще некомфортно. Постоянно открывала входные двери настежь, чтобы не быть в замкнутом пространстве.
Уезжая домой, закрыв входные двери, иногда вспоминали, что что-то забыли. И вот тогда, прежде чем открыть дверь и зайти в дом, несколько секунд собираешься это сделать, так как присутствует очень сильное чувство страха от того, что открыв дверь, ты увидишь нечто, что повергнет тебя в ужас.
Несколько раз, приезжая на дачу мы обнаруживали, что картины на стенах висят вкривь и вкось, хотя их никто из нас не трогал. Постоянно останавливались часы, а однажды, приехав, мы обнаружили, что все дверцы на кухонных шкафчиках раскрыты.
Потом я приняла решение начать подкармливать домового. Постоянно оставляла в вазочке печенюшки и конфеты. Совпадение или нет, но в доме стало уютней находиться.
В этом году я была в мае-июне в отпуске. Начало июня у нас было холодным, и мы протапливали печку.
Проснувшись утром 9 июня (за три дня до Троицы) и проходя мимо печки, мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Я посмотрела на печь и вздрогнула. На меня из нее смотрело лицо. Я показала эти фото своим знакомым. Что интересно, не все сразу угадывали черты лица. Только очень близкие мои знакомые сказали, что этот лик похож на моего отца.
Надо сказать, что я живу в 600 км от того города, где похоронен мой отец. И в этом году мы с мужем собирались съездить на мою родину и поменять ему памятник, но сложилось так, что деньги ушли на установку газового отопления родителям мужа. Ведь живым это нужнее. Причём решение об этом приняла я сама где-то за месяц до Троицы, сказав, что памятник отцу мы поменяем в следующем году.
Я агностик. К Троице привязала только потому, что пыталась найти хоть какую-то привязку к датам из мой жизни. Ближайшая была 12 июня.
Повторюсь – совпадение, или нет, но теперь в доме я чувствую себя ещё уютней, и ощущение присутствия кого-то лишнего исчезло полностью.
Это фото печки:
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А это фото моего отца в молодости и перед смертью.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:11 by ProstoЯПросмотров: 336Комментарии: 4
Ключевые слова: Дача лето печь авторская история