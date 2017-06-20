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Истории из жизни

Полёт

Хочу рассказать историю, которую вполне можно объяснить с точки зрения психиатрии.
Это произошло в моей далёкой юности.

Был молодежный физкультурный праздник, который дотянулся до ночи. Неожиданно оказалось, что никому со мной не по пути. До моего дома почти 2 км, в конце тупичок абсолютно тёмный. Городок у нас был бандитский, правда, бандитов я не боялась — главный бандит был соседом и другом детства. Но на пустырях периодически находили истерзанные трупы девушек, впоследствии мы узнали, что это Чикотило развлекался в наших краях.
Ночь. Пустые улицы. И одна испуганная девочка в коротком платьице.

Сначала я просто побежала, дыхалка у меня отвратительная, через 100 м я начала задыхаться, потом, не знаю как, я оттолкнулась от земли кончиком большого пальца ноги и перелетела на другую ногу. Это был не бег, это был полёт! Узкое платье пришлось задрать до пояса, чтобы не мешало. Я просто отталкивалась от земли и перелетала на другую ногу. Так продолжалось, пока мне не показалось, что идёт человек, я тут же одернула платье и перешла на бег. Как всегда быстро сбилось дыхание, паника оказалась ложной, и я снова перешла на бег-полёт на кончиках пальцев. Описать чувства, которые я испытывала? Вспомните, как вы летали во сне, сейчас я переживала это наяву! Когда я добежала до дома, то перемахнула через двухметровую калитку, даже не прикоснувшись рукой. На физкультуре мой максимум в прыжках в высоту — 1,10 м.

Единственное мое желание было, когда я стояла у двери... Догадайтесь какое? Конечно же, убежать за город и полетать по степи, но... благоразумие победило!
О чем я жалею много-много лет.


Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:23 by зелёное яблочкоПросмотров: 195Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Ночь бег полеты праздники

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:40
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состояние аффекта...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:06
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Я такое испытывала в очень далёком детстве.
В сегодня лет так не полетаешь) Слишком тяжела)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#3 написал: Talisha
Вчера, 19:46
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Потрясающее ощущение, когда это в яви случается!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 21:09
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Удивительная история. Плюсанул. Уверен, что точно так было, как в истории.
Моей младшей дочери, когда было 12 лет, тоже удавалось полетать во время бега. Рассказывала с невероятным удивлением.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Jako tako
Вчера, 23:31
0
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Интересные особенности в юности открываются у многих женщин, как я посмотрю.
Я летать никогда не летала. Но хожу всегда очень быстро (телефон показывает 1,9 - 7,2 км/ч). Всем близким приходится меня от этого бега осаживать. Но меня пока все устраивает.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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