Полёт

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:59

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 195 Комментарии: 5 +7 Вчера, 14:23 by

Хочу рассказать историю, которую вполне можно объяснить с точки зрения психиатрии.Это произошло в моей далёкой юности.Был молодежный физкультурный праздник, который дотянулся до ночи. Неожиданно оказалось, что никому со мной не по пути. До моего дома почти 2 км, в конце тупичок абсолютно тёмный. Городок у нас был бандитский, правда, бандитов я не боялась — главный бандит был соседом и другом детства. Но на пустырях периодически находили истерзанные трупы девушек, впоследствии мы узнали, что это Чикотило развлекался в наших краях.Ночь. Пустые улицы. И одна испуганная девочка в коротком платьице.Сначала я просто побежала, дыхалка у меня отвратительная, через 100 м я начала задыхаться, потом, не знаю как, я оттолкнулась от земли кончиком большого пальца ноги и перелетела на другую ногу. Это был не бег, это был полёт! Узкое платье пришлось задрать до пояса, чтобы не мешало. Я просто отталкивалась от земли и перелетала на другую ногу. Так продолжалось, пока мне не показалось, что идёт человек, я тут же одернула платье и перешла на бег. Как всегда быстро сбилось дыхание, паника оказалась ложной, и я снова перешла на бег-полёт на кончиках пальцев. Описать чувства, которые я испытывала? Вспомните, как вы летали во сне, сейчас я переживала это наяву! Когда я добежала до дома, то перемахнула через двухметровую калитку, даже не прикоснувшись рукой. На физкультуре мой максимум в прыжках в высоту — 1,10 м.Единственное мое желание было, когда я стояла у двери... Догадайтесь какое? Конечно же, убежать за город и полетать по степи, но... благоразумие победило!О чем я жалею много-много лет.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Ночь бег полеты праздники

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