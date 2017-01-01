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Истории из жизни

Банальная история

Эту историю рассказал мне мой дедушка, который не раз встречался с мистикой. Будучи совсем молодым, он переехал в Онегу и женился.
Многих подробностей я не помню, но надеюсь, что суть будет донесена.
Это случилось по пути из пункта А (не помню, откуда он шёл) в Онегу, и шёл он по железной дороге один. Повествование поведу от его лица, ибо так будет гораздо удобнее.

Идти мне пришлось уже ближе к ночи, и, наверное, многие отказались бы, объясняя это морозом, темнотой и страхом. Дома меня ждала беременная жена с маленьким ребёнком на руках, и я не мог оставить её на ночь одну.
Почти на середине пути я сильно заскучал, да и подустал уже, а идти ещё долго. Вокруг тишина, даже ветра нет. И тут, совершенно неожиданно, как будто из-под земли вырастает мужчина, сказав то, что тоже идёт в Онегу, и долго пытался меня догнать. Не скрою, я обрадовался, ведь остаток пути предстоит преодолеть с кем-то, с кем можно поболтать, и с тем, кто не даст соскучиться.

Мы разговорились обо всем, и я не сразу заметил, что как-то слишком уж долго мы идём. Эту дорогу я знал прекрасно, каждое деревце успел запомнить, но почему-то всё казалось чужим, будто это иллюзия какая-то. Также мороз крепчал, ноги и руки онемели. Ну, я и сказал: "Господи, как же я замёрз".
Далее произошло то, чего я до сих пор не могу объяснить. Я понял, что я не на железке, а стою посреди леса, один, и следы вижу только свои! Один я шёл всё это время!
Ну, по следам вышел к железке, а к утру оказался дома. Жене рассказывать не стал, ей волноваться нельзя было.

Вот такая история, которых здесь полно. Чёрт его по лесу водил, чтобы дедушка замёрз и до дома не смог добраться...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:10 by Гимнастка ШунечкаПросмотров: 98Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лес железная дорога мороз черт работа авторская история

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