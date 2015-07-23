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Истории из жизни

Вампир в реальной жизни?

Всем привет! Давно меня не было на этом сайте, 3 мои суперинтересные истории потерялись. Сегодня расскажу вам историю, которая произошла со мной и моей подругой этой осенью.

В этом году уродилось очень много кабачков и тыкв и однажды мы с подругой пошли в квартиру родителей моего парня (родители тогда были на даче), чтобы взять себе домой по тыкве и несколько кабачков. Всё это лежало на балконе. Также мы с подругой решили там немного потусоваться, посидеть-поболтать, чтобы не тратить деньги на кафе. Купили пива и вина (я пью вино, а подруга больше любит пиво). В общем мы быстро выбрали себе наиболее "симпатичные" овощи, сложили в пакеты и сразу поставили их возле входной двери и пошли на кухню общаться и пить наши напитки.
Далее необходимо небольшое описание локации. Квартира находится на последнем (не буду говорить каком) этаже многоэтажного дома. Причем верхняя шахта лифта находится как раз на этом последнем этаже, поэтому чтобы попасть на этаж надо подняться на лифте до предпоследнего этажа и дальше пешком по лестнице. На каждом этаже (кроме 1) находятся по 3 квартиры, одна в одной части подъезда и две в другой. Мы как раз находились в одной из этих квартир, входные двери находятся буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. Также в доме (по крайней мере в нашей квартире) очень хорошая слышимость, что происходит в остальных рядом. В том числе и когда работает лифт.

В общем, сидим мы с подругой (О., имя не изменено), общаемся и т.к. она пила пиво - ей захотелось в туалет. Я осталась одна на кухне, тишина, телевизор мы не включали, поздний вечер субботы, народу по домам мало - когда кто-то из соседей разговаривал или ещё что-то - мы сразу слышали. Я ждала подругу, взяла телефон посмотреть не написал ли кто-нибудь и вдруг услышала стук. Я тут же прислушалась и стук почти сразу повторился, я поняла что стучат в дверь соседней квартиры, не дальней, а той, что рядом. Тогда я решила подойти к глазку и посмотреть, но сделать это по-тихому. Так я и сделала, я увидела парня среднего роста в темной одежде (не берусь утверждать что в чёрной), обычная стрижка, темно-русые волосы, в общем ничего экстраординарного в нём я не увидела. Он стоял и стучал в дверь соседней квартиры.

Я простояла около дверного глазка примерно минуту (парень при этом несколько раз также стучался в соседнюю дверь), может чуть меньше, как услышала смыв воды в туалете и поняла что сейчас вернётся моя подруга. Я жестом показала ей чтобы было тихо и подозвала к двери, она тоже посмотрела в глазок и я шепотом рассказала ей что происходит. При этом парень также продолжал стучать.
Меня изначально удивило, что в полной тишине, одна (т.к. подруга была в туалете) я не слышала "работы" лифта, но сразу услышала гораздо более тихий стук. Т. е. попасть "незамеченным" на наш этаж этот парень никак не мог!
В общем мы простояли у двери ещё несколько минут, парень продолжал стучаться, потом он вдруг негромко произнес:"Откройте мне", постучал ещё раз и повернулся к нашей двери! (в это время в глазок смотрела подруга)
Дальше он стал стучаться к нам.
Тут уже мы с подругой никак не могли отойти от двери! Мы поочередно прикладывались к глазку, парень продолжал стучаться, это продолжалось минут 5 (что показалось нам вечностью). А потом он сказал: "Впустите", ещё раз постучал, развернулся и ушёл спускаться по лестнице. Звука работы лифта не было...
Мы с подругой промолчали ещё минут 10 - вдруг он вернётся.. а потом стали думать как нам уйти домой; выходить из квартиры после произошедшего было страшновато.
К счастью скоро за нами приехали муж подруги и мой парень и развезли нас по домам, им мы ничего не рассказали, т.к. они всё равно бы нам не поверили.
Но мы думаем, это был современный вампир.

P.S. Если что - мы с подругой обожаем "Сумерки" все части, знаем все правила и что нельзя открывать дверь незнакомому, когда просят разрешения войти.

P.P.S. Соседей, куда стучался парень, 95% не было дома. И у всех квартир есть звонки!
Если у вас будут вопросы - пишите.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:01 by lama_kateПросмотров: 496Комментарии: 12
+1

Ключевые слова: Подруга вампир квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:02
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2201|0)
Публикаций: 272
Комментариев: 2 968
Склоняюсь к тому, что это был обычный наркоман.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:15
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 966
Цитата: Estellan
Склоняюсь к тому, что это был обычный наркоман.

Что ещё жутче
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Jako tako
Вчера, 21:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 153
Цитата: Estellan
Склоняюсь к тому, что это был обычный наркоман.

поддерживаю.

А где-то прописаны эти точные правила поведения с вампирами? Я в другом фильме видела, что вампир может зайти только если его пригласят, а не просто разрешат зайти. smile
Я думаю, или вы с подругой просто действительно обожаете Сумерки
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: lama_kate
Вчера, 23:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
это был не наркоман, это был обычный парень

Цитата: Jako tako
Цитата: Estellan
Склоняюсь к тому, что это был обычный наркоман.

поддерживаю.

А где-то прописаны эти точные правила поведения с вампирами? Я в другом фильме видела, что вампир может зайти только если его пригласят, а не просто разрешат зайти. smile
Я думаю, или вы с подругой просто действительно обожаете Сумерки


Да, вообще-то прописано, просто вампир может попросить разрешения войти, и также его могут просто пригласить "переступить порог" (грубо говоря), это не зависит от того знают/не знают что он(она) вампир.
Зарегистрирован: 26.12.2021
#5 написал: Talisha
Сегодня, 00:02
+3
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Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 435
К сожалению далеко не только вампиры просят их впустить. Интересно, с чего именно такой вывод?
У страха глаза велики
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: lukery
Сегодня, 00:53
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 66
Местный алкоголик учуял спирт. И по запаху пошел. Как вампир)). Простите, шутка.

В "Сумерках" вампиры не спрашивали разрешения и не ждали приглашения.
Это было в "Дневниках вампира".
А до этого в "Дракуле", а до этого наверняка ещё где-нибудь.

Но это - художественный вымысел. Не думаю, что на него можно ориентироваться.

Скорее всего авторы заимствовали это из народных суеверий о покойниках. Которые в силу разных причин могут восстать из могил и припереться домой.
Чаще это неотпетые, самоубийцы, например.
Были такие в подъезде?

Пока читала, вспомнила, как раньше уезжая куда-то надолго, родня друг у друга просила - следить за квартирой.
В слежку входило не только: покормить живность и полить цветы, но и свет вечером включить, чтобы в окнах горел. В общем, создавать иллюзию, что все дома.
Потому что домушники орудовали. Отслеживали квартиры, которые пустуют и обносили.

А может ему и помощь нужна была какая.
Вызвать скорую или полицию можно не открывая дверей.

Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Katri32
Сегодня, 10:49
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
А где мистика? Парень поднялся по лестнице и стучал в двери. За вампира его приняли потому что он произнес "впустите меня" ??
Зарегистрирован: 31.10.2020
#8 написал: InnaLem
Сегодня, 13:05
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Весь вопрос, сколько было выпито, а то не только вампиры могли померещиться.
Зарегистрирован: 21.03.2024
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 13:41
0
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 576
Как же он попал на лестничную площадку ? Кто-то, значит, должен был открыть ему дверь в подъезд. Или он сам живёт в этом доме и хотел о чем-то спросить соседей.

Вампиры - это, по-моему, всего лишь привлекательная легенда. Про них можно снимать хорошие ужастики, но с настоящим сверхъестественным они не имеют ничего общего. Я слышал о маньяках, которые любили пить кровь своих жертв. Но это - другое дело.

В любом случае, незнакомым дверь лучше не открывать, так что вы всё правильно сделали. Кроме того, надо иметь в виду, что некоторые преступники рядятся в униформу сотрудников почты или коммунальных служб. Берут какую-нибудь пустую коробку и, зная, что на них посмотрят через глазок, стоят перед дверью с кристально честными глазами и бережно держат "посылку" перед собой. В нашем городе недавно так попробовали попасть в квартиру к одной женщине. Это чудо, что она, неосмотрительно открыв дверь, всё-таки успела в последний момент её захлопнуть. А два "почтальона" со злости стали бить в дверь ногами, пытались сломать замок. И куда только девалось всё почтальонское приличее...

Ладно ещё, квартирные воришки, которые ждут момента, когда все уйдут, и лишь потом взламывают замок. Но каким надо быть "отмороженным", чтобы ломиться в дом в присутствии хозяев?..
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#10 написал: lama_kate
Сегодня, 14:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
Цитата: ebegen31
Как же он попал на лестничную площадку ? Кто-то, значит, должен был открыть ему дверь в подъезд. Или он сам живёт в этом доме и хотел о чем-то спросить соседей.


В подъезд то он мог как-то попасть, это понятно, но сомнительно что он поднимался пешком на последний этаж (хотя может быть - ведь когда он ушёл мы тоже не слышали работы лифта).
А если он там живёт - вёл он себя очень странно я считаю, тем более странно что он не стучался в противоположную квартиру, и вообще зачем стучать, если можно позвонить в звонок...

К предыдущим комментариям - нет, он не выглядел как наркоман, и выпили мы с подругой немного)

Цитата: ebegen31

Ладно ещё, квартирные воришки, которые ждут момента, когда все уйдут, и лишь потом взламывают замок. Но каким надо быть "отмороженным", чтобы ломиться в дом в присутствии хозяев?..


А по поводу воров/грабителей/мошенников - я с вами полностью согласна!
Зарегистрирован: 26.12.2021
#11 написал: Estellan
Сегодня, 14:46
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2201|0)
Публикаций: 272
Комментариев: 2 968
Цитата: lukery
Скорее всего авторы заимствовали это из народных суеверий о покойниках. Которые в силу разных причин могут восстать из могил и припереться домой.

Наши предки закапывали под порогом мертвецов-хранителей. И верили, что нечисть без приглашения преодолеть порог не сможет. Если я ничего не путаю.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#12 написал: ebegen31
Сегодня, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 576
Цитата: lama_kate
вёл он себя очень странно


Да, согласен с вами. И в такой ситуации практически любой человек испытал бы страх. Не берусь рассуждать о том, кто это был, но в его поведении есть нечто мистическое или, по крайней мере, противоестественное.


Цитата: Estellan
Наши предки закапывали под порогом мертвецов-хранителей


А если опасались возвращения покойника, то его хоронили со связанными руками, иногда вниз лицом. В Беларуси есть одна старинная деревня, где на местном кладбище якобы хоронили вампиров. Их могилы можно отличить по лежащим сверху валунам или дубовым колодам.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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