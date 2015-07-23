Вампир в реальной жизни?

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 496 Комментарии: 12 +1 Вчера, 20:01 by

Всем привет! Давно меня не было на этом сайте, 3 мои суперинтересные истории потерялись. Сегодня расскажу вам историю, которая произошла со мной и моей подругой этой осенью.В этом году уродилось очень много кабачков и тыкв и однажды мы с подругой пошли в квартиру родителей моего парня (родители тогда были на даче), чтобы взять себе домой по тыкве и несколько кабачков. Всё это лежало на балконе. Также мы с подругой решили там немного потусоваться, посидеть-поболтать, чтобы не тратить деньги на кафе. Купили пива и вина (я пью вино, а подруга больше любит пиво). В общем мы быстро выбрали себе наиболее "симпатичные" овощи, сложили в пакеты и сразу поставили их возле входной двери и пошли на кухню общаться и пить наши напитки.Далее необходимо небольшое описание локации. Квартира находится на последнем (не буду говорить каком) этаже многоэтажного дома. Причем верхняя шахта лифта находится как раз на этом последнем этаже, поэтому чтобы попасть на этаж надо подняться на лифте до предпоследнего этажа и дальше пешком по лестнице. На каждом этаже (кроме 1) находятся по 3 квартиры, одна в одной части подъезда и две в другой. Мы как раз находились в одной из этих квартир, входные двери находятся буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. Также в доме (по крайней мере в нашей квартире) очень хорошая слышимость, что происходит в остальных рядом. В том числе и когда работает лифт.В общем, сидим мы с подругой (О., имя не изменено), общаемся и т.к. она пила пиво - ей захотелось в туалет. Я осталась одна на кухне, тишина, телевизор мы не включали, поздний вечер субботы, народу по домам мало - когда кто-то из соседей разговаривал или ещё что-то - мы сразу слышали. Я ждала подругу, взяла телефон посмотреть не написал ли кто-нибудь и вдруг услышала стук. Я тут же прислушалась и стук почти сразу повторился, я поняла что стучат в дверь соседней квартиры, не дальней, а той, что рядом. Тогда я решила подойти к глазку и посмотреть, но сделать это по-тихому. Так я и сделала, я увидела парня среднего роста в темной одежде (не берусь утверждать что в чёрной), обычная стрижка, темно-русые волосы, в общем ничего экстраординарного в нём я не увидела. Он стоял и стучал в дверь соседней квартиры.Я простояла около дверного глазка примерно минуту (парень при этом несколько раз также стучался в соседнюю дверь), может чуть меньше, как услышала смыв воды в туалете и поняла что сейчас вернётся моя подруга. Я жестом показала ей чтобы было тихо и подозвала к двери, она тоже посмотрела в глазок и я шепотом рассказала ей что происходит. При этом парень также продолжал стучать.Меня изначально удивило, что в полной тишине, одна (т.к. подруга была в туалете) я не слышала "работы" лифта, но сразу услышала гораздо более тихий стук. Т. е. попасть "незамеченным" на наш этаж этот парень никак не мог!В общем мы простояли у двери ещё несколько минут, парень продолжал стучаться, потом он вдруг негромко произнес:"", постучал ещё раз и повернулся к нашей двери! (в это время в глазок смотрела подруга)Дальше он стал стучаться к нам.Тут уже мы с подругой никак не могли отойти от двери! Мы поочередно прикладывались к глазку, парень продолжал стучаться, это продолжалось минут 5 (что показалось нам). А потом он сказал: "", ещё раз постучал, развернулся и ушёл спускаться по лестнице. Звука работы лифта не было...Мы с подругой промолчали ещё минут 10 - вдруг он вернётся.. а потом стали думать как нам уйти домой; выходить из квартиры после произошедшего было страшновато.К счастью скоро за нами приехали муж подруги и мой парень и развезли нас по домам, им мы ничего не рассказали, т.к. они всё равно бы нам не поверили.Но мы думаем, это был современныйP.S. Если что - мы с подругой обожаем "Сумерки" все части, знаем все правила и что нельзя открывать дверь незнакомому, когда просят разрешения войти.P.P.S. Соседей, куда стучался парень, 95% не было дома. И у всех квартир есть звонки!Если у вас будут вопросы - пишите.

Ключевые слова: Подруга вампир квартира авторская история

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