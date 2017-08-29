Второе солнце

Umbra. Просмотров: 727 Комментарии: 10 +14 Вчера, 09:30 by

Рассказал этот случай мой отец, который решил поделиться со мной историей об удивительном явлении.Дело было летом в году 1987. В тот момент отец жил в родном посёлке Ростовской области, который располагался рядом с трассой, что шла с восточной стороны по направлению север-юг, а по северную сторону стоял небольшой тереконник. Отец был не один, гулял с друзьями, и дело шло к вечеру. Далее описываю всё от его лица:Солнце стояло над горизонтом уже, спокойно ходили, значит, около трассы, забежали в магазин что-то купить. Сережа, мой друг, пожелал остаться на улице. Затем через несколько минут влетает к нам, зовёт нас на улицу. Думали, случилось что-то, сразу выбежали все вместе. Сказал нам посмотреть в сторону тереконника. Посмотрели, значит, и увидели над ним второе солнце! Точно солнце. Думаем, что за глюки какие-то? Ну вот же мы, стоим, видим, как солнце скоро уйдёт за горизонт на западе, а по северную часть над терриконником точно такое же солнце! Такого же размера, такого же цвета, над таким же уровнем. Погода стояла безоблачная, а если облака и были, то где-то вдалеке на юге. И заметили ещё, что некоторые проезжающие машины на трассе останавливались и тоже понять не могли, в чём здесь дело.Смотрели мы так полчаса где-то, потом поняли, что настоящее солнце уже заходит за горизонт, а второе никак не меняет свою позицию - всё также над тереконником висит. И жители тоже понять этого никак не могли, удивлялись. Гуляли мы ещё пару часов, в это время солнце уже полностью село, и мы как-то перестали обращать внимание на лжесолнце, которое до сих пор висело. Разговоры о своём как-то отвлекли, хотя все были в большом удивлении. Когда вернулся домой, то того второго солнца уже не было. Родителям рассказал, те дома сидели, не видели, но зато поверили. Однако сказали, что раньше такого не было.Через день узнали от соседки и знакомых, что тоже наблюдали на небе то светило, а вот куда оно делось – неизвестно. Будто его и вовсе не было. Бесследно исчезло. С тех пор такое больше не повторялось.Вот такая история моего отца. Все мысли я доверяю Вам, дорогие читатели. Что думаете?

Ключевые слова: Аномалия солнце явление небо авторская история

Другие, подобные истории: