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Истории из жизни

Второе солнце

Рассказал этот случай мой отец, который решил поделиться со мной историей об удивительном явлении.

Дело было летом в году 1987. В тот момент отец жил в родном посёлке Ростовской области, который располагался рядом с трассой, что шла с восточной стороны по направлению север-юг, а по северную сторону стоял небольшой тереконник. Отец был не один, гулял с друзьями, и дело шло к вечеру. Далее описываю всё от его лица:

Солнце стояло над горизонтом уже, спокойно ходили, значит, около трассы, забежали в магазин что-то купить. Сережа, мой друг, пожелал остаться на улице. Затем через несколько минут влетает к нам, зовёт нас на улицу. Думали, случилось что-то, сразу выбежали все вместе. Сказал нам посмотреть в сторону тереконника. Посмотрели, значит, и увидели над ним второе солнце! Точно солнце. Думаем, что за глюки какие-то? Ну вот же мы, стоим, видим, как солнце скоро уйдёт за горизонт на западе, а по северную часть над терриконником точно такое же солнце! Такого же размера, такого же цвета, над таким же уровнем. Погода стояла безоблачная, а если облака и были, то где-то вдалеке на юге. И заметили ещё, что некоторые проезжающие машины на трассе останавливались и тоже понять не могли, в чём здесь дело.

Смотрели мы так полчаса где-то, потом поняли, что настоящее солнце уже заходит за горизонт, а второе никак не меняет свою позицию - всё также над тереконником висит. И жители тоже понять этого никак не могли, удивлялись. Гуляли мы ещё пару часов, в это время солнце уже полностью село, и мы как-то перестали обращать внимание на лжесолнце, которое до сих пор висело. Разговоры о своём как-то отвлекли, хотя все были в большом удивлении. Когда вернулся домой, то того второго солнца уже не было. Родителям рассказал, те дома сидели, не видели, но зато поверили. Однако сказали, что раньше такого не было.

Через день узнали от соседки и знакомых, что тоже наблюдали на небе то светило, а вот куда оно делось – неизвестно. Будто его и вовсе не было. Бесследно исчезло. С тех пор такое больше не повторялось.

Вот такая история моего отца. Все мысли я доверяю Вам, дорогие читатели. Что думаете?

Вчера, 09:30 by Umbra.Просмотров: 727Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Аномалия солнце явление небо авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 10:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1926|0)
Публикаций: 98
Комментариев: 1 950
Может гало было, а может луна.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Umbra.
Вчера, 13:11
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Arhip
Может гало было, а может луна.

Насчёт гало – всё возможно. А вот насчёт луны отец сказал, что не помнит в то время полнолуния. Да и как луна может освещать с северной стороны?
Зарегистрирован: 1.07.2022
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 13:37
+2
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Публикаций: 14
Комментариев: 2 804
Ого, интересное явление.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#4 написал: Дарси
Вчера, 20:46
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Публикаций: 0
Комментариев: 50
Никакой мистики. Просто физическое явление
Зарегистрирован: 4.04.2010
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 22:45
+3
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Репутация: (103|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 418
Лет десять назад какого-то фига ехал с дачи на такси, за рулём была женщина, а рядом с ней подвыпивший мужчина. Я же рядом с пассажиром на заднем сидении. По ходу движения облака впереди рассеялись и "вышло" необыкновенно большое "солнце". Я такое увидел впервые. Красное "солнце". Пассажир впереди сказал: "Ах, ... я так люблю закат, просто с ума схожу... .". Я, вытаращив глаза, бормотал про себя: " Такого не может быть, этого не может быть... . На юго-востоке закат?... ". Оглянувшись назад, я увидел солнышко... . На небе было два солнца... .
Дорогая Умбра, это было суперлуние, как в вашем, так и в моём случае. Очень красивое зрелище. Просто незабываемое.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Birmanka
Сегодня, 01:56
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Комментариев: 74
Я однажды такое видела. Чуть сердце от восторга и красоты не разорвалось. Это луна была. Тоже на закате дело было
Зарегистрирован: 5.11.2020
#7 написал: Talisha
Сегодня, 07:15
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Репутация: (2119|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 424
Красиво, наверное. А как луна может быть похожей на солнце, т.е. светить так же? Вопрос после прочтения комментариев
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: Arhip
Сегодня, 09:05
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Публикаций: 98
Комментариев: 1 950
Цитата: Talisha
Красиво, наверное. А как луна может быть похожей на солнце, т.е. светить так же? Вопрос после прочтения комментариев


Луна сама по себе не светит, она отражает солнечный свет.
А что бы так ярко светило наверное должно совпасть несколько факторов типа положение Земли и луны на орбите, состав атмосферы ну и что еще не знаю
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#9 написал: Йожык
Сегодня, 12:35
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Комментариев: 98
Скорее всего суперлуние, очень красивое зрелище. Есть ещё такое явление, как антигелий, когда напротив Солнца появляется второе солнце.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#10 написал: Tengu
Сегодня, 15:30
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Публикаций: 74
Комментариев: 1 308
Антигелий - это когда световое пятно, ложное солнце, возникает напротив настоящего. Есть ещё паргелий, когда ложные солнышки светят в окрестностях реального солнца, на той же линии или со сдвигом на сколько-то градусов. Я подобное видела - облачный закат, и чуть в стороне от солнца сквозь эти облака проглядывало перламутровое яркое пятно, словно там ещё одно солнце садилось за компанию. Интересное явление.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
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