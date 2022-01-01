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Истории из жизни

Мой нательный крестик

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, мои дорогие читатели. Ваша покорная слуга снова вами. Я вспомнила вот очередную историю из моей жизни и хочу поделиться ей с вами. Оговорюсь сразу, я ничего не утверждаю, но думаю: все - же немного мистики в ней есть.
Немного предыстории. Мой нательный крестик, котом меня крестили, я носила практически не снимая. Нет, я не ярая христианка, не богомольный человек. В Бога верю, разумеется в пределах разумного. Крестик носила, потому, что с ним мне было спокойнее, комфортнее. Он был простой, т. е. не из драг. металлов. Носила его на медицинской шовной нити (лигатура), узел был такой, что невозможно развязать-только перерезать нить.
А теперь перехожу к самой истории. Когда со мной произошла эта ситуация, мне было 10 лет. Было лето. Я вышла гулять на улицу, мой крестик естественно был на мне. Гуляла у перекладины возле соседнего подъезда, на ней как раз сделали тарзанку. Т.к я вышла раньше всех-гуляла одна. На 30-й минуте прогулки я обнаружила, что моего крестика на мне нет, все 30 минут прогулки каталась на тарзанке. Я всё вокруг перекладины обыскала сразу, как только обнаружила пропажу. Ни на месте, где крестик должен был упасть, даже нигде вокруг его не было.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:08 by Reiana FlaimПросмотров: 313Комментарии: 0
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Ключевые слова: Нательный крестик исчезновение пропажа авторская история

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