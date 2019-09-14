Видение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Reiana Flaim Просмотров: 232 Комментарии: 2 0 Вчера, 22:04 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, мои дорогие читатели. Вот я снова с вами. Хочу поведать вам еще одну историю из своей жизни.Данная история произошла со мной в 2016 году. На дворе был апрель. Время было где-то за полночь, я уже минут 10-15, как лежала а своей кровати, но не спала. Я смотрела в сторону окна и о чем-то думала, о чем именно, увы уже не помню за давностью лет... Да и честно говоря к тому, о чем я хочу рассказать, это отношения не имеет. Так вот в какой-то момент я прикрыла глаза буквально на несколько секунд и в этот момент увидела, что стою на кладбище... Среди белого дня, было пасмурно, словно осенью. Видение длилось секунд 7... И в следующий момент я резко открыла глаза и поняла, что я у себя дома, и по прежнему ночь... Спустя несколько минут я уснула до самого утра.А теперь подробности относительно кладбища из моего видения: это кладбище существует в реальности, расположено оно в одном из районов моего города-Донецка. Откуда я это знаю? Я бывала на этом кладбище потому, что у меня там похоронены родственники, но была там много лет назад. Заходила именно с центрального входа, потому, что так ближе всего к могилам родственников-кладбище очень большое.

Ключевые слова: Видение кладбище история авторская история

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