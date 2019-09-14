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Истории из жизни

Видение

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, мои дорогие читатели. Вот я снова с вами. Хочу поведать вам еще одну историю из своей жизни.
Данная история произошла со мной в 2016 году. На дворе был апрель. Время было где-то за полночь, я уже минут 10-15, как лежала а своей кровати, но не спала. Я смотрела в сторону окна и о чем-то думала, о чем именно, увы уже не помню за давностью лет... Да и честно говоря к тому, о чем я хочу рассказать, это отношения не имеет. Так вот в какой-то момент я прикрыла глаза буквально на несколько секунд и в этот момент увидела, что стою на кладбище... Среди белого дня, было пасмурно, словно осенью. Видение длилось секунд 7... И в следующий момент я резко открыла глаза и поняла, что я у себя дома, и по прежнему ночь... Спустя несколько минут я уснула до самого утра.
А теперь подробности относительно кладбища из моего видения: это кладбище существует в реальности, расположено оно в одном из районов моего города-Донецка. Откуда я это знаю? Я бывала на этом кладбище потому, что у меня там похоронены родственники, но была там много лет назад. Заходила именно с центрального входа, потому, что так ближе всего к могилам родственников-кладбище очень большое.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:04 by Reiana FlaimПросмотров: 232Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Видение кладбище история авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 23:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 119
Не понимаю, почему заминусили. Можно было просто оставить без оценки.
История слишком внезапно обрывается. Не совсем понятно, что нам конкретно нужно прокомментировать. Как Вы сама думаете, к чему было это видение? Может были какие-то события после него?
У меня тоже однажды было подобное. И это довольно странно ощущение. Может быть я даже писала здесь об этом в контексте интересного. А не в контексте мистического. Однажды я сидела на своём диване с очень высокой спинкой, чувствовала я себя не супер. Потому положила голову на спинку и как будто отключилась на несколько секунд. Это не было полноценным сном, это было как будто именно отключение. И в этот момент мне приснилось, что я плыву в сумерках в воде, а впереди себя вижу остров с негорящим маяком. Самое странное для меня было именно ощущение ног в воде, потому что я в реальности не умею плавать. Если я не умею плавать, я не могу знать, каково это. Но ощущение было. И я всё-таки склоняюсь, что это своего рода сны.
Если кто-то сталкивался с подобным, интересно почитать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: ebegen31
Сегодня, 02:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 531
Цитата: Jako tako
Не понимаю, почему заминусили. Можно было просто оставить без оценки.


Согласен.



Несчастный Донецк... (Простите, не в тему.)
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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