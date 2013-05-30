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Истории из жизни

Мокрый след

Место и время действия: поселок Лоо, побережье Черного моря, 2019 год, август.

Мы с семьей отдыхали в Адлере в то время, ходили по Олимпийским объектам и наслаждались морем и солнышком. Жили в большом гостевом доме на двадцать или около того номеров. История от соседки по номеру, дальше от ее лица.

В прошлом году приехали на недельку в Лоо из Новосибирска с двумя детьми, ехали на машине (!!!), устали жутко. Заранее ничего не бронировали, ни гостиницу, ни билеты, так как были непонятки с датами отпусков. Когда определились, билетов, естественно, ноль, вот и решили двинуть на авто.

Проехались по побережью и остановились в Лоо, понравилось нам там. Муж то ли от усталости, то ли от предвкушения отдыха предложил снять целый дом, хоть и денег у нас было не так чтобы много. Мы объехали поселок, купили персиков, хачапури и остановились поесть в тени цветущей азалии. И тут я вижу на воротах дома напротив табличку «Сдам жилье», и сам коттедж такой уютный, двухэтажный, чистый, с ухоженным двориком. Конечно, этих табличек везде было полно, но мне приглянулся этот домик. Море рядом, опять же. И я пошла к воротам, пока мои дожевывали слойки.

На звонок открылась калитка соседнего дома, вышла хозяйка и назвала цену. Она оказалась на удивление низкой: полторы тысячи в сутки за весь коттедж. Провела, показала, нам всё понравилось. И мы остались, довольные, как идиоты, заплатили за семь дней и разложили вещи. Рано радовались.

Первый день прошел в веселых хлопотах и морских купаниях, а поздно вечером мы вернулись в дом и уложили спать детей на втором этаже. Они вырубились сразу, а мы с мужем выпили местного вина и посидели на веранде, глядя на звезды и слушая ночной прибой.

Спустя некоторое время я проснулась от неясного звука, пошла в туалет и вляпалась в лужу на полу. Присмотрелась, принюхалась – вода. Ну, думаю, кто-то разлил и не протер за собой. Наверное, муж. Ладно.

Утром встала первая, смотрю — на лестнице мокрые следы босых ног. Поднялась, следы вели к ванной. Думаю — дети. Но нет, они спят, а следов от их комнат нет. Может, высохли! Ладно.

Спросила всех, когда проснулись, никто воду не разливал, по лестнице не шлепал. Может, не помнят или не признаются, бог с ней, этой водой. До обеда купались, вернулись – снова мокрые следы на лестнице. Хозяйка ходила?

А на вторую ночь муж вскочил как ошпаренный с кровати и как заорет:

- Ты чокнулась?

Я подлетела от неожиданности, не пойму, в чём дело. А он на мокрую подушку показывает:

- Зачем мне в лицо водой плеснула?

Спустя несколько минут пришли в себя, провели расследование. Дверь закрыта, дети спят, в комнате никого не было. И не успели бы они убежать, если бы решили похулиганить.

Вот и уехали мы оттуда на следующий день, другое жилье сняли. Хозяйка деньги даже вернула. Наверное, это самое удивительное в этой истории)))

От автора: Уважаемые читатели, предлагаю вам небольшую подборку мистических или просто необъяснимых случаев, подслушанных у знакомых, друзей и родственников.
Ни одна история не списана из интернета, это могу гарантировать. А если у вас есть в запасе подобные случаи из жизни, делитесь в комментах, буду рада!

Автор - pirojochek08.
Источник.

Вчера, 06:08 by ЛетягаПросмотров: 523Комментарии: 10
+10

Ключевые слова: Чёрное море посёлок съёмное жильё следы вода

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 07:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 446
Знаете, когда начал читать первое предложение сего произведения, просто так по умолчанию вспомнился рассказ не помню кого, кажется Эдгара По, про девочку, которая подружилась с привидением... . Очень интересный рассказ.
Семью из истории вывел на дом дух. Нельзя было уезжать из него, надо было быть там до конца. Что бы было - не в курсе. Но было бы нечто в виде спасения, разрешения сложных ситуаций, выведения из проблем. По сути, происходило что-то из ряда вон по мелочам. Подумаешь, мужичка призрак облил водой. Да и фиг с ним, заменил подушку и дальше спать.
Надо было разговаривать с призраком, если он плеснул водой, значит есть элемент недовольства, эмоции, логики, а значит призрак мог контактировать через воду.
Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 08:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 694
Какая то мадам утопленница с мужичком заигрывала)...интересно, что было бы дальше?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 08:59
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 141
Комментариев: 6 950
И хозяйку не расспрашивали. А тут и спросить не у кого
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Вчера, 22:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 128
Често говоря, это тот редкий случай, когда соглашаюсь с автором первого комментария smile
Плюсик поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Talisha
Вчера, 23:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 412
Пока читала, воображение подкинуло образ утопленницы, которая в этом доме жила и теперь туда возвращается...
Интересный домик.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 198
Напомнило мне эпизод из моей жизни. У сестры тесть отмечал день рождения на озере , пошел в озеро, нырнул и не вынырнул, сын побежал вытаскивать, откачивали все вместе, скорую вызвали, но ничего не получилось. Легли спать, в ванне вода включилась и мокрый звук шлепанья воды по полу ногами прошел по коридору.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: ebegen31
Сегодня, 12:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 559
Цитата: Vologodskaya
в ванне вода включилась и мокрый звук шлепанья воды по полу ногами прошел по коридору.


Ничего себе... open_mouth
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: Скарм
Сегодня, 14:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 571
Жуть! +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#9 написал: krux
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 146
Цитата: Eifersucht
Знаете, когда начал читать первое предложение сего произведения, просто так по умолчанию вспомнился рассказ не помню кого, кажется Эдгара По, про девочку, которая подружилась с привидением... . Очень интересный рассказ.
Семью из истории вывел на дом дух. Нельзя было уезжать из него, надо было быть там до конца. Что бы было - не в курсе. Но было бы нечто в виде спасения, разрешения сложных ситуаций, выведения из проблем. По сути, происходило что-то из ряда вон по мелочам. Подумаешь, мужичка призрак облил водой. Да и фиг с ним, заменил подушку и дальше спать.
Надо было разговаривать с призраком, если он плеснул водой, значит есть элемент недовольства, эмоции, логики, а значит призрак мог контактировать через воду.
Плюсанул.

Так-то оно так, но как-то страшновато контактировать с непонятным, тем более что ехали отдохнуть, а не вот это всё.
К тому же фиг знает это непонятное, сегодня мокрые следы оставило, завтра водой в лицо, а послезавтра вдруг ребёнка утопит? Нафиг надо такие развлечения.
Зарегистрирован: 24.04.2018
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:41
0
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Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 446
Цитата: krux
Так-то оно так, но как-то страшновато контактировать с непонятным, тем более что ехали отдохнуть, а не вот это всё.

Да, естественно, что не для всех такие приключения.
Цитата: krux
К тому же фиг знает это непонятное, сегодня мокрые следы оставило, завтра водой в лицо, а послезавтра вдруг ребёнка утопит?

Если родной отец поехал со своим ребёнком отдыхать, то этот отец не должен отводить глаз со своего ребёнка, когда он купается.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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