Мокрый след

Летяга Просмотров: 523 Комментарии: 10 +10 Вчера, 06:08 by

Место и время действия: поселок Лоо, побережье Черного моря, 2019 год, август.Мы с семьей отдыхали в Адлере в то время, ходили по Олимпийским объектам и наслаждались морем и солнышком. Жили в большом гостевом доме на двадцать или около того номеров. История от соседки по номеру, дальше от ее лица.В прошлом году приехали на недельку в Лоо из Новосибирска с двумя детьми, ехали на машине (!!!), устали жутко. Заранее ничего не бронировали, ни гостиницу, ни билеты, так как были непонятки с датами отпусков. Когда определились, билетов, естественно, ноль, вот и решили двинуть на авто.Проехались по побережью и остановились в Лоо, понравилось нам там. Муж то ли от усталости, то ли от предвкушения отдыха предложил снять целый дом, хоть и денег у нас было не так чтобы много. Мы объехали поселок, купили персиков, хачапури и остановились поесть в тени цветущей азалии. И тут я вижу на воротах дома напротив табличку «Сдам жилье», и сам коттедж такой уютный, двухэтажный, чистый, с ухоженным двориком. Конечно, этих табличек везде было полно, но мне приглянулся этот домик. Море рядом, опять же. И я пошла к воротам, пока мои дожевывали слойки.На звонок открылась калитка соседнего дома, вышла хозяйка и назвала цену. Она оказалась на удивление низкой: полторы тысячи в сутки за весь коттедж. Провела, показала, нам всё понравилось. И мы остались, довольные, как идиоты, заплатили за семь дней и разложили вещи. Рано радовались.Первый день прошел в веселых хлопотах и морских купаниях, а поздно вечером мы вернулись в дом и уложили спать детей на втором этаже. Они вырубились сразу, а мы с мужем выпили местного вина и посидели на веранде, глядя на звезды и слушая ночной прибой.Спустя некоторое время я проснулась от неясного звука, пошла в туалет и вляпалась в лужу на полу. Присмотрелась, принюхалась – вода. Ну, думаю, кто-то разлил и не протер за собой. Наверное, муж. Ладно.Утром встала первая, смотрю — на лестнице мокрые следы босых ног. Поднялась, следы вели к ванной. Думаю — дети. Но нет, они спят, а следов от их комнат нет. Может, высохли! Ладно.Спросила всех, когда проснулись, никто воду не разливал, по лестнице не шлепал. Может, не помнят или не признаются, бог с ней, этой водой. До обеда купались, вернулись – снова мокрые следы на лестнице. Хозяйка ходила?А на вторую ночь муж вскочил как ошпаренный с кровати и как заорет:- Ты чокнулась?Я подлетела от неожиданности, не пойму, в чём дело. А он на мокрую подушку показывает:- Зачем мне в лицо водой плеснула?Спустя несколько минут пришли в себя, провели расследование. Дверь закрыта, дети спят, в комнате никого не было. И не успели бы они убежать, если бы решили похулиганить.Вот и уехали мы оттуда на следующий день, другое жилье сняли. Хозяйка деньги даже вернула. Наверное, это самое удивительное в этой истории)))От автора: Уважаемые читатели, предлагаю вам небольшую подборку мистических или просто необъяснимых случаев, подслушанных у знакомых, друзей и родственников.Ни одна история не списана из интернета, это могу гарантировать. А если у вас есть в запасе подобные случаи из жизни, делитесь в комментах, буду рада!Автор - pirojochek08.

Ключевые слова: Чёрное море посёлок съёмное жильё следы вода

Другие, подобные истории: