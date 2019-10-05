Материнское проклятие

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

nusyk13 Просмотров: 1 233 Комментарии: 6 +12 Вчера, 11:27 by

История эта не является выдумкой и началась она в далёком 1950 году. В маленькой сибирской деревне, затерянной среди Тайги, ждали возвращения солдата из армии. Стол накрыт, гости созваны, есть среди них и особо приглашенная - девушка, та которую мать заранее присмотрела в жены своему младшему и самому любимому сыну.И вот, наконец, на дороге появился тот, кого так долго ждали. Но вернулся он в родные места не один, а с молодой красавицей женой.Матери другая невестка не нужна, она свой выбор для сына уже сделала. Женщина она сильная, с характером, и ни кому не даст нарушить своих планов. Решение было принято мгновенно, невесту нужно извести, благо и знания, и умения для этого имеются.Шумная встреча, объятия и поцелуи и вот, молодая жена уже скромно стоит в стороне, в дом супруги заходят порознь. Когда девушка переступает порог дома свекрови, под ноги ей падает пучок полыни, а в нём игла заговорённая.Живёт молодая семья в мире и любви, одна беда - девушка болеет часто, мучают её сильные головные боли. Мать с сыном вечерами беседы проводит: «Бросил бы ты её, ну зачем она тебе хворая такая нужна…». Сын слышать про это ничего не хочет: «Люблю её, а хвори…? Найду врачей, отвезу в районный центр, вылечат доктора и всё будет хорошо».Время идёт, уж 10 лет минуло, в семье две дочери подрастает. Да только счастье омрачает болезнь страшная, которая, то отступит, то снова вгрызается в молодую женщину как дикий зверь.Мать уж и не рада, что порчу на невестку когда-то навела, думала сын оставит неугодную и женится на той, что ей приглянулась. Но сын жены не оставляет, и в радости и в горести с ней. Врачей и лекарства без устали ищет, а теперь вот задумал, оставить родную деревню и ехать далеко, в другую страну, и там помощи искать.Что задумано сын исполнил и увёз из деревни жену с дочерьми в большой город, в другой стране. Там врачи и поставили молодой женщине страшный неизлечимый диагноз – рак головного мозга. Медицина в лечение бессильна, могут лишь помочь уменьшить боль.Но мужчина сдаваться не намерен, раз нет возможностей у традиционной медицины, нужно искать помощи в нетрадиционной.Ведунья, к которой пришли муж с женой, долго и печально на неё смотрела, а потом сказала: «Чёрное проклятье на тебе девонька, сильная ведьма наложила и снять смогла бы только она, да вот беда нет её в живых».И тут мужчина вспомнил, что мать его в деревне ведьмой считали, и что в доме всегда были какие-то травки да настойки, а он лишь посмеивался над этим. Вспомнил он и как жену его в дверях от него оттеснили, когда они первый раз порог отчего дома переступали, вспомнил и всё понял.Мать его действительно несколько месяцев назад умерла. Умирала, как говорят, страшно, знающие женщины шептались, что силы своей перед смертью никому не отдала. Гроб с покойницей из дверей дома вынести не смогли, будто не пускало что-то, мужики все локти и ноги поотшибали. Выносили в итоге через окно.Жена на этом свете тоже долго не задержалась, умерла, в возрасте 35 лет, оставив двух дочерей. Но проклятие матери мужа с ней не ушло, была она беременна старшей дочерью, когда наступила на пучок полыни. И дочь старшая, а потом и её дочь умерли, перешагнув лишь отметку в 35 лет.

Ключевые слова: Мистическая история проклятие ведьма авторская история

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