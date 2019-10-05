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Истории из жизни

Материнское проклятие

История эта не является выдумкой и началась она в далёком 1950 году. В маленькой сибирской деревне, затерянной среди Тайги, ждали возвращения солдата из армии. Стол накрыт, гости созваны, есть среди них и особо приглашенная - девушка, та которую мать заранее присмотрела в жены своему младшему и самому любимому сыну.

И вот, наконец, на дороге появился тот, кого так долго ждали. Но вернулся он в родные места не один, а с молодой красавицей женой.
Матери другая невестка не нужна, она свой выбор для сына уже сделала. Женщина она сильная, с характером, и ни кому не даст нарушить своих планов. Решение было принято мгновенно, невесту нужно извести, благо и знания, и умения для этого имеются.
Шумная встреча, объятия и поцелуи и вот, молодая жена уже скромно стоит в стороне, в дом супруги заходят порознь. Когда девушка переступает порог дома свекрови, под ноги ей падает пучок полыни, а в нём игла заговорённая.
Живёт молодая семья в мире и любви, одна беда - девушка болеет часто, мучают её сильные головные боли. Мать с сыном вечерами беседы проводит: «Бросил бы ты её, ну зачем она тебе хворая такая нужна…». Сын слышать про это ничего не хочет: «Люблю её, а хвори…? Найду врачей, отвезу в районный центр, вылечат доктора и всё будет хорошо».

Время идёт, уж 10 лет минуло, в семье две дочери подрастает. Да только счастье омрачает болезнь страшная, которая, то отступит, то снова вгрызается в молодую женщину как дикий зверь.
Мать уж и не рада, что порчу на невестку когда-то навела, думала сын оставит неугодную и женится на той, что ей приглянулась. Но сын жены не оставляет, и в радости и в горести с ней. Врачей и лекарства без устали ищет, а теперь вот задумал, оставить родную деревню и ехать далеко, в другую страну, и там помощи искать.
Что задумано сын исполнил и увёз из деревни жену с дочерьми в большой город, в другой стране. Там врачи и поставили молодой женщине страшный неизлечимый диагноз – рак головного мозга. Медицина в лечение бессильна, могут лишь помочь уменьшить боль.
Но мужчина сдаваться не намерен, раз нет возможностей у традиционной медицины, нужно искать помощи в нетрадиционной.
Ведунья, к которой пришли муж с женой, долго и печально на неё смотрела, а потом сказала: «Чёрное проклятье на тебе девонька, сильная ведьма наложила и снять смогла бы только она, да вот беда нет её в живых».

И тут мужчина вспомнил, что мать его в деревне ведьмой считали, и что в доме всегда были какие-то травки да настойки, а он лишь посмеивался над этим. Вспомнил он и как жену его в дверях от него оттеснили, когда они первый раз порог отчего дома переступали, вспомнил и всё понял.
Мать его действительно несколько месяцев назад умерла. Умирала, как говорят, страшно, знающие женщины шептались, что силы своей перед смертью никому не отдала. Гроб с покойницей из дверей дома вынести не смогли, будто не пускало что-то, мужики все локти и ноги поотшибали. Выносили в итоге через окно.
Жена на этом свете тоже долго не задержалась, умерла, в возрасте 35 лет, оставив двух дочерей. Но проклятие матери мужа с ней не ушло, была она беременна старшей дочерью, когда наступила на пучок полыни. И дочь старшая, а потом и её дочь умерли, перешагнув лишь отметку в 35 лет.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:27 by nusyk13Просмотров: 1 233Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Мистическая история проклятие ведьма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (386|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 660
У меня один вопрос, вокруг которого уже крутится сама история - в какую далёкую другую страну из маленькой деревеньки, да ещё всей семьёй, гг смог перебраться в 60гг?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 10:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 035
В Израиль. Или в Германию. Второе даже вероятнее, ведь в Сибири много было ссыльных немцев. От истори аж слеза прошибла.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 10:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (386|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 660
Цитата: Гюльнара
В Израиль. Или в Германию. Второе даже вероятнее, ведь в Сибири много было ссыльных немцев. От истори аж слеза прошибла.

Первая волна эмиграции в Израиль -это в основном евреи, которые во время Второй мировой войны оказались разделены с родственниками, жившими в Израиле. Вторая волна - в основном жители Прибалтики, Западной Украины и Грузии.
Немцы же считались неблагоднадежным контингентом и массово репрессировались в трудлагеря. Ни о какой службе в рядах советской армии речи идти не могло.
Даже если гг смог эмигрировать, на какие капиталы он там лечил свою жену? Вопросов больше чем ответов.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 10:51
0
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Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 115
Цитата: Гюльнара
В Израиль. Или в Германию. Второе даже вероятнее, ведь в Сибири много было ссыльных немцев. От истори аж слеза прошибла.

Мне кажется или от комментария прямо веет сарказмом?.))
История кажется выдуманной. К концу вообще как будто уже сил не хватило, и ее «свернули» в духе детских страшилок.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 20:56
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Писал человек, который о той прошедшей жизни знает от нуля и ниже. Так, вершков нахватался и не более. Без оценки.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#6 написал: Афина Паллада
Сегодня, 21:45
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Необъяснимое противоречие: почему заговоренная на зло и беду игла оказалась в пучке из травы-полыни? Полынь - хоть трава горькая, но наооборот является мощным оберегом от злых чар, порчи, проклятий и напастей. Историю оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 21.10.2021
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