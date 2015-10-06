Моя первая детская история

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

manul Просмотров: 669 Комментарии: 7 +20 Вчера, 11:21 by

Самая первая и самая примитивная история. Прошу строго не судить, я здесь недавно, пользоваться художественными речевыми оборотами не умею.Да и навыков таковых не имею. Но отвечу за то, что все мои истории правдивы, т.к. все это происходило со мной (возраст мой достаточно почтенный, чтобы адекватно оценивать реальность событий, без фантазий, свойственных юному возрасту).В советские времена вполне естественно было оставить пятилетнего ребенка одного дома на время посещения мамой ближайшего магазина.Меня оставляли частенько. Может кто помнит: в Москве был магазин товаров из ГДР, Лейпциг назывался. Когда-то мне купили там плюшевую игрушку - большую, с меня ростом, с телом человека, одетом в красные штаны на лямках, а головой собаки. Каждый раз, когда я оставалась дома одна и мне было страшно, я выходила в коридор, чтобы пожалеть себя, поплакать, встав на табуретку и глядя в глазок. Когда резерв слез заканчивался, шла в свою комнату. Вот тут-то и начиналось самое интересное: От входной двери прямо ко мне шла эта самая игрушка (я психически здорова). При этом мой страх сразу исчезал. Игрушка играла со мной на протяжении всего времени до при хода родителей. Ситуация повторялась каждый раз, когда я оставалась одна.Вот такая моя самая ранняя история.Не исключаю, что это защитная реакция, еще не окончательно сформированного детского мозга.Но это исключают истории, происходившие гораздо позднее...

Ключевые слова: Дом игрушка ожидание авторская история

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