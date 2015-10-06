Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Моя первая детская история

Самая первая и самая примитивная история. Прошу строго не судить, я здесь недавно, пользоваться художественными речевыми оборотами не умею.
Да и навыков таковых не имею. Но отвечу за то, что все мои истории правдивы, т.к. все это происходило со мной (возраст мой достаточно почтенный, чтобы адекватно оценивать реальность событий, без фантазий, свойственных юному возрасту).

В советские времена вполне естественно было оставить пятилетнего ребенка одного дома на время посещения мамой ближайшего магазина.
Меня оставляли частенько. Может кто помнит: в Москве был магазин товаров из ГДР, Лейпциг назывался. Когда-то мне купили там плюшевую игрушку - большую, с меня ростом, с телом человека, одетом в красные штаны на лямках, а головой собаки. Каждый раз, когда я оставалась дома одна и мне было страшно, я выходила в коридор, чтобы пожалеть себя, поплакать, встав на табуретку и глядя в глазок. Когда резерв слез заканчивался, шла в свою комнату. Вот тут-то и начиналось самое интересное: От входной двери прямо ко мне шла эта самая игрушка (я психически здорова). При этом мой страх сразу исчезал. Игрушка играла со мной на протяжении всего времени до при хода родителей. Ситуация повторялась каждый раз, когда я оставалась одна.
Вот такая моя самая ранняя история.
Не исключаю, что это защитная реакция, еще не окончательно сформированного детского мозга.
Но это исключают истории, происходившие гораздо позднее...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:21 by manulПросмотров: 669Комментарии: 7
+20

Ключевые слова: Дом игрушка ожидание авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Natashechka
Вчера, 14:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Интересно, давайте истории " происходящие позднее ")
Зарегистрирован: 6.10.2015
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:24
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2945|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 077
Судя по описанию это очень странная игрушка, она точно была, т. е её точно вам купили? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Kinigos
Вчера, 18:53
+6
Группа: Посетители
Репутация: (386|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 660
Игрушка из Германии, почти в полный рост, ней, поди, агент ЦРУ сидел.
А если серьезно - как вы играли, в какие игры, каким способом общались? Хоть что-то должно было запомниться.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 10:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 035
Впечатляюще! Оговорка в скобках к месту, однако... приложите скан справки. Шучу. Но история действительно необычная. Давайте другие!
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 10:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 115
Слушайте, ну откуда-то это берётся в голове у разных детей из разных городов и разных годов рождения? У меня в детстве было ощущение, что игрушки живые, и от этого было не весело, а страшно. Я не помню, откуда это взялось, со мной мои не разговаривали. Но ощущение точно было.
История интересная.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1256|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 694
А где сейчас эта игрушка, что с ней случилось потом? Ее беречь вам нужно было!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (101|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 410
Если вы говорите о почтенном своём возрасте и о том, что фантазии свойственны юным..., то закостенели вы конкретно и навсегда.
Я в восторге от вашей истории. Плюсанул. Ребёнок способен менять структуру своего биополя, потому вы в своём детстве на самом деле попадали в тот мир, где ваша игрушка была жива. С ещё большим удовольствием прочитаю ваши следующие истории... . Ждёмс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.