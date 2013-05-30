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Истории из жизни

Рандонавтика

Наверняка вы уже слышали о такой вещи как рандонавтика. Я узнала о ней только в этом году. Если кратко, суть в исследовании новых мест, выдаваемых рандомно на карте в приложении. Смысл данных походов-прогулок каждый ищет разный (погуглите, там много "веселых" историй). Я же наткнулась на данную вещь случайно, искала новые места и маршруты для прогулок, так как очень люблю это дело.

С определенной долей скепсиса решила попробовать. Важной частью подготовки к прогулке является формулировка намерения (любого, от поиска предмета до абстрактных вещей). 50% мест, который выпадали мне, были либо недоступные закрытие территории, либо пустыри/гаражи, либо просто, так сказать, ничего, просто место. Я всегда загадывала предметы, например на загаданный мной ключ (обычный, железный) меня привело в парк к мосту через реку, потом к часовне, что бы это значило, я так и не поняла, ключа там не нашла, но места оказались симпатичные.

А в следующее путешествие было интересней, но страннее. Сначала я загадала глиняную крынку и неожиданно нашла в указанной точке - её продавали на уличном лотке с антикварной утварью. Специально выбирала предмет, который вряд ли встретишь в городе на улице. Вдохновившись решила пойти к еще одной точке, загадала стрелу. Маршрут привел меня в небольшой сад/парк в центре города. Точка, как мне сначала показалось, была просто точкой (скамейка, деревья, газон). Ничего похожего на загаданное я не увидела, но решила осмотреться вокруг. Метрах в 20 увидела деревянный помост под крышей, на карте он значился как место для фитнеса или что-то в этом роде. Зашла я на него и увидела свою стрелу - знак "Не влезай - убьет", только без черепа. Притянуто за уши, но я подумала, что пойдет. А дальше я опустила взгляд на пол, а там мелками были нарисованы очень интересные рисунки, например, пентаграмма с глазом, звезда Давида, какие-то могилки с крестиками, надпись SOS. В общем, я маленько прифигела и решила, что пойду-ка я отсюда подальше.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Наверняка это какие-то не очень здоровые люди развлекались или дети, но меня удивило, что такие рисунки я встретила в месте, в котором не ожидала, абсолютно современный парк, лето, день-деньской, птички поют, люди гуляют, а тут рандонавтика меня привела к этому...

11-08-2024, 22:08 by LipovayaПросмотров: 617Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Рандонавтика прогулка знаки ключ стрела рисунки парк авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
12 августа 2024 06:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 412
Занятие от нефиг делать. Плюсанул. Мне понравилось. Но не совсем понял в чём случайность выбора? То есть вы отдаётесь на волю приложения, при этом загадывая желание?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Talisha
12 августа 2024 07:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 389
Да, пробовала это приложение. Только не загадывала, что найду в конце. Один раз привело к территории закрытой воинской части, охраняемому обьекту. Потом по адресу к конкретному дому в частном секторе. Ничего примечательного не нашла. Но по первому адресу меня чуть не приняли за закладчицу на пустыре (бродила, искала конкретную точку).
На фото из парка - ничего необычного. Чего только не рисуют. Нездорового тоже не вижу в этих символах. Пентограмма - символ защиты от зла (если не перевернутая), звезда Давида то же самое.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Lipovaya
12 августа 2024 12:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Занятие от нефиг делать. Плюсанул. Мне понравилось. Но не совсем понял в чём случайность выбора? То есть вы отдаётесь на волю приложения, при этом загадывая желание?

По сути да, отдаешься на волю приложения, под выбор рандомный выбор точек на карте там подведено зелье из разных теорий и концепций, завязанных на квантовой физике, психологии, философии, коллективном бессознательном. Чисто теоретически" Рандонавтика использует открытый сервер квантового ГСЧ Австралийского национального университета в качестве источника квантовой случайности, который получает случайные числа путем измерения флуктуаций магнитного поля виртуальных частиц в вакууме."(цитата с сайта рандонавтики).
Ну а загадывание желаний - можно и не загадывать, просто исследовать новые места, но с загадыванием интереснее.

Цитата: Talisha
Да, пробовала это приложение. Только не загадывала, что найду в конце. Один раз привело к территории закрытой воинской части, охраняемому обьекту. Потом по адресу к конкретному дому в частном секторе. Ничего примечательного не нашла. Но по первому адресу меня чуть не приняли за закладчицу на пустыре (бродила, искала конкретную точку).
На фото из парка - ничего необычного. Чего только не рисуют. Нездорового тоже не вижу в этих символах. Пентограмма - символ защиты от зла (если не перевернутая), звезда Давида то же самое.

Да, тоже периодически чувствовала себя ищущей закладку, такая у нас действительность 507
По поводу символов - я просто не в теме, и в голове у меня шаблоны. Спасибо, стало поспокойнее.
Зарегистрирован: 9.02.2019
#4 написал: Eifersucht
12 августа 2024 18:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 412
Цитата: Lipovaya
на квантовой физике, психологии, философии, коллективном бессознательном

Лукавят.
Цитата: Lipovaya
Чисто теоретически" Рандонавтика использует открытый сервер квантового ГСЧ Австралийского национального университета в качестве источника квантовой случайности, который получает случайные числа путем измерения флуктуаций магнитного поля виртуальных частиц в вакууме."

А ведь речь идёт о воздействии, если так, то вы очень внимательно должны читать. Из МКБ-10 никто не убирал симтом воздействия со стороны. В МКБ-11 тоже, хотя, заметьте, ЛГБТ там уже норма (в России МКБ-11 не применяется). ЛГБТ - норма, а мелочное воздействия - патология... . Заметьте, пожалуйста, сервер у качестве источника квантовой случайности, который получает случайные числа путём измерения флуктуаций магнитного поля виртуальных частиц в вакууме. Подумайте,- магнитного поля виртуальных частиц в вакууме... . Виртуальная частица не может иметь магнитного поля в принципе, тем более, в вакууме. Без сомнения, можно как-то оформить это через программу, но магнитная составляющая всё равно будет от электромагнитной волны, а не от виртуальной частицы. И сервер - источник опыта???? Может быть, конечно, уже в среде людей рулей искусственный интеллект, но людям из 4 стор надо обязательно оставаться здоровыми и крепкими. Мы, конечно, все здесь с прибабахом, но воздействие со стороны - это самая настоящая беда - надо обязательно об этом помнить и не позволять на себя воздействовать, кто или что бы это ни было.
Цитата: Lipovaya
Ну а загадывание желаний - можно и не загадывать, просто исследовать новые места, но с загадыванием интереснее.

Мне всегда нравились и нравятся непосредственные девушки (женщины), я почему тоже вам пишу в открытую.
Цитата: Lipovaya
Да, тоже периодически чувствовала себя ищущей закладку, такая у нас действительность

То, что мы здесь сейчас "пережёвываем", лет сто остальным людям до этого. Если вас зацепят из правоохранительных органов, то у них не прокатят ваши рассуждения о намерении и рандонавтике, они отправят разбираться дальше. А психиатр увидит симптом воздействия - и аля-улю. Это я пойму вас, Талиша поймёт, а ординатор не поймёт, засандалит укол и привет.
Цитата: Lipovaya
По поводу символов - я просто не в теме, и в голове у меня шаблоны. Спасибо, стало поспокойнее.

И символика туда же.
Выход: играть роль среднего человека, который в меру туп, слегка умён и обречён быть социальным.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Lipovaya
12 августа 2024 20:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Лукавят.

Конечно лукавят, но так иногда хочется увидеть что то большее, чем обыденность.
Цитата: Eifersucht
Если вас зацепят из правоохранительных органов, то у них не прокатят ваши рассуждения о намерении и рандонавтике, они отправят разбираться дальше. А психиатр увидит симптом воздействия - и аля-улю. Это я пойму вас, Талиша поймёт, а ординатор не поймёт, засандалит укол и привет.
Да, надеяться на понимание со стороны представителей системы - дело неблагодарное и опасное.
Цитата: Eifersucht
Может быть, конечно, уже в среде людей рулей искусственный интеллект,

А может быть мы все живем в матрице...Но да, это не повод терять трезвомыслие.
Зарегистрирован: 9.02.2019
#6 написал: lukery
Вчера, 00:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 34
Если человек ищет, он всегда найдет.
Вы шли фокусируясь на конкретном образе в голове. Думаю такое можно провернуть и без приложения. Интересный опыт.

Мне больше по душе бесцельно гулять по любимым местам, подмечая каждый раз что-то новое - интересное.
Иногда так увлекаюсь, что старое место не узнаю)).

В подобных приложениях не нравится, что есть в этом задел на управление волей.
У нас в институте социолог много говорил об охлократии - власти толпы. И управление массами в таких условиях.
Мне кажется, что приучение к такому подчинению всегда начинается с малого.
Когда здоровый интерес переходит в азарт - ты на крючке.

+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 06:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 412
Цитата: Lipovaya
А может быть мы все живем в матрице...

Честно говоря, мне не совсем было понятно выражение живём в матрице... . В принципе, весь мир можно объяснить в цифрах, вполне возможно, что все живём в матрице. Законы тоже можно отнести к математической модели. Но подумайте, пожалуйста, ведь для слабоумного не существует таблицы умножения (тоже, кстати, матрицы). Значит, важность модели определяет к ней отношение, сбросьте значимость матрицы и будете свободны от неё. Тут, естественно, много нюансов, допустим, с утра же всё равно пойдёшь работать, хоть и неохота. Да и в тюрьму придётся идти, хоть и невиноват. Но можно там и там вести себя понарошку, словно для тебя матрица имеет значение. Кстати, очень многие тёртые калачи так делают - для меня это сейчас очень даже заметно. Выход - без сомнения. А что дальше? Дальше - овладение собственной энергией.
Цитата: Lipovaya
Но да, это не повод терять трезвомыслие.

Точно. И любознательность тоже.
Цитата: lukery
Мне больше по душе бесцельно гулять по любимым местам, подмечая каждый раз что-то новое - интересное.

Вам тоже не фиг делать?
Цитата: lukery
В подобных приложениях не нравится, что есть в этом задел на управление волей.

Англосаксы очень сильно продвинулись в этом заделе. У них за изучение управлением людскими массами и управлением волей платили нешуточные премии и давали учёные степени. Куча книг было напечатано в своё время, даже у нас издавались в девяностых годах. Сейчас эти методики широко используют в кибервойне, мошенничестве, в СМИ на Западе.
И вот из вашей истории, вернее из комментария, Алёна, очень даже выпадает из общей темы и, казалось бы, из вполне себе благополучного и мирного фона вот это -
Цитата: Lipovaya
" Рандонавтика использует открытый сервер квантового ГСЧ Австралийского национального университета в качестве источника квантовой случайности, который получает случайные числа путем измерения флуктуаций магнитного поля виртуальных частиц в вакууме."(цитата с сайта рандонавтики).

А ведь это крючочек для интереса. Мы все рыбы, которые не в курсе, что у рыбака совершенно другие планы.
Цитата: lukery
Когда здоровый интерес переходит в азарт - ты на крючке.

Мощное предложение. Спасибо. И автору спасибо за историю. Очень даже в тему.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#8 написал: InnaLem
Вчера, 13:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Цитата: lukery
Если человек ищет, он всегда найдет.
Вы шли фокусируясь на конкретном образе в голове. Думаю такое можно провернуть и без приложения. Интересный опыт.

В подобных приложениях не нравится, что есть в этом задел на управление волей.
У нас в институте социолог много говорил об охлократии - власти толпы. И управление массами в таких условиях.
Мне кажется, что приучение к такому подчинению всегда начинается с малого.
Когда здоровый интерес переходит в азарт - ты на крючке.

+


Плюсую. Начинается вроде бы с безобидного. Помните много лет назад появились веселые флешмобы. А давайте соберемся на площади в солнечный день и все откроем зонты! Смешно и прикольно. А чем закончилось? Берите кофе, зонт и хорошее настроение....
Зарегистрирован: 21.03.2024
#9 написал: Lipovaya
Вчера, 19:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: lukery
Вы шли фокусируясь на конкретном образе в голове. Думаю такое можно провернуть и без приложения. Интересный опыт.

Согласна, но тут может сработать дополнительный фактор в виде своего рода ритуала (заходишь в "специальное" приложение, пока генерируется точка, очищаешь голову и концентрируешься на чем-то определенном).
У меня было подобное без всяких приложений, гуляла по тропе в лесопарке, и что-то захотелось закурить (дурное, знаю, редко бывает в охотку, поэтому сигареты на постоянной основе не покупаю). Ну подумалось и ладно, пошла дальше. Дошла до полянки со беседкой/скамейкой/помойкой, а там новая запечатанная пачка сигарет на лавке и никого вокруг. "Совпадение? Не думаю." satisfied
Цитата: lukery
Когда здоровый интерес переходит в азарт - ты на крючке.
Вот только на крючке чего? Столько вариантов..
Зарегистрирован: 9.02.2019
#10 написал: krux
Вчера, 20:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 144
Загадывать что-то скачав приложение? А с чего это должно работать, качаешь так-то на девайс, а не в свою жизнь.
Так, баловство, на уровне вызова гнома-матерщинника.
Зарегистрирован: 24.04.2018
#11 написал: lukery
Сегодня, 00:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 34
Цитата: Eifersucht
Вам тоже не фиг делать?

Я что-то последние годы живу по такому графику, что нервный срыв приходится планировать заранее. Могу себе иногда позволить позалипать на листья и барельефы? 363

Цитата: InnaLem
Помните много лет назад появились веселые флешмобы.

Тоже сразу вспомнила про флешмобы и квесты.

Цитата: Lipovaya
Вот только на крючке чего? Столько вариантов..

В вашей истории азарт и есть один из крючков.
Есть ещё гордыня, уныние, гнев, похоть, алчность, жадность, зависить.
Если говорить об управлении массами, то
добавьте к этому щепотку истерии и идеальное блюдо для манипуляции готово.

Вообще я не сторонник заговоров.
Но наша учитель истории часто повторяла:
- Ребятки, Холодная война не закончилась. И направлена она на растление молодежи.
Идёт масштабная пропаганда скотского образа жизни. Тупым стадом легче управлять. Тренируйте критическое мышление.

Конечно, это приложение не мировое зло.
Это так к слову пришлось. В тему комментариев.
Думаю, что основная цель у таких приложений - сбор информации.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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