Рандонавтика

Lipovaya Просмотров: 617 Комментарии: 11 +6 11-08-2024, 22:08 by

Наверняка вы уже слышали о такой вещи как рандонавтика. Я узнала о ней только в этом году. Если кратко, суть в исследовании новых мест, выдаваемых рандомно на карте в приложении. Смысл данных походов-прогулок каждый ищет разный (погуглите, там много "веселых" историй). Я же наткнулась на данную вещь случайно, искала новые места и маршруты для прогулок, так как очень люблю это дело.С определенной долей скепсиса решила попробовать. Важной частью подготовки к прогулке является формулировка намерения (любого, от поиска предмета до абстрактных вещей). 50% мест, который выпадали мне, были либо недоступные закрытие территории, либо пустыри/гаражи, либо просто, так сказать, ничего, просто место. Я всегда загадывала предметы, например на загаданный мной ключ (обычный, железный) меня привело в парк к мосту через реку, потом к часовне, что бы это значило, я так и не поняла, ключа там не нашла, но места оказались симпатичные.А в следующее путешествие было интересней, но страннее. Сначала я загадала глиняную крынку и неожиданно нашла в указанной точке - её продавали на уличном лотке с антикварной утварью. Специально выбирала предмет, который вряд ли встретишь в городе на улице. Вдохновившись решила пойти к еще одной точке, загадала стрелу. Маршрут привел меня в небольшой сад/парк в центре города. Точка, как мне сначала показалось, была просто точкой (скамейка, деревья, газон). Ничего похожего на загаданное я не увидела, но решила осмотреться вокруг. Метрах в 20 увидела деревянный помост под крышей, на карте он значился как место для фитнеса или что-то в этом роде. Зашла я на него и увидела свою стрелу - знак "Не влезай - убьет", только без черепа. Притянуто за уши, но я подумала, что пойдет. А дальше я опустила взгляд на пол, а там мелками были нарисованы очень интересные рисунки, например, пентаграмма с глазом, звезда Давида, какие-то могилки с крестиками, надпись SOS. В общем, я маленько прифигела и решила, что пойду-ка я отсюда подальше.Наверняка это какие-то не очень здоровые люди развлекались или дети, но меня удивило, что такие рисунки я встретила в месте, в котором не ожидала, абсолютно современный парк, лето, день-деньской, птички поют, люди гуляют, а тут рандонавтика меня привела к этому...

Ключевые слова: Рандонавтика прогулка знаки ключ стрела рисунки парк авторская история

Другие, подобные истории: