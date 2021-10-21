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Истории из жизни

Ольга

Олечка.

- Хочешь, Олечка, варенье?
Вишня - просто объеденье!
Отвечает Олечка:
- Не хочу нисколечко!
Не хочу его совсем -
Потому что сразу съем! (Владимир Орлов.).

Этот случай произошёл со мной 10-15 лет назад. Я уже пытался его печатать сюда, но до публикации на сайте не доходило. Как-то не нравилось мне изложение этого материала. Неудобно, что ли было, как-то стесняло, становилось не по себе. Не могу объяснить, а сейчас почему-то решился втиснуть эту историю на сайт.
Это было время дешёвых путёвок заграницу, в ресторан можно было сходить толпой за пятьсот рублей. В банках завести депозит и на одни проценты через год купить автомобиль. Время свободы и воли. Хотя, без сомнений, смотря для кого… .
В один из дней я решился найти свою первую любовь – Ольгу, по интернету. За пару часов узнал, в каком она городе и где работает, даже номер телефона нашёл. Решил её огорошить, позвонив внезапно. Позвонил… . Потрещали… . Для неё, естественно, звонок был полной неожиданностью. Я на радостях пообещал ей устроить путёвку совершенно бесплатно куда-нибудь всё равно куда. Я был без ума от Египта в то время. А туда летали практически все мои приятели с семьями и без. Да что там говорить, вся Россия отдыхала на пляжах Египта в то время. Путёвка туда на неделю, ёшкин свет, стоила столько, сколько стоил билет на самолёт от Москвы до Питера.

Честно говоря, у меня мыслишка присутствовала, слетать туда на пару с ней. Но я эту мысль отверг, она замужем, да я женат… . Ну, к примеру, у нас бы всё получилось… . А что потом??? В общем, отверг идею, решил пускай отдохнёт со своим мужем и детьми.
Сказал, что необходим загранпаспорт, на заказ его уйдёт у неё месяц, а через месяц, мол, свяжемся, впишем её данные, а потом бы она через Москву с семьёй улетела бы в определённый день. Позвонил ей спустя месяц, путёвки уже готовы, менеджер ждёт, чтобы вписать номера паспортов.

А оказалось, что она даже не думала делать заграничные документы. Менеджер развела руками – ничего не выйдет. Ну, вот так неудачно всё получилось.
Ещё спустя месяц у меня случился отпуск. Я регулярно летал с семьёй отдыхать, но в этот год получилось так, что у нас с женой отпуск не совпал. Потому решили, что я полечу один. Заранее обдумав, куда и зачем, я рассчитал все десять дней отдыха таким образом, чтобы без скуки съездить на пирамиды, посетить Луксор, Карнак, в национальном музее поглазеть на золотую маску Тутанхамона, поплавать в акваланге и полежать на пляже. Все дни были забиты непрерывным активным отдыхом – мне так нравилось тогда, без семьи не будешь же десять дней куковать на пляже, надо чем-то занять себя.

Захожу в турфирму к знакомой девушке-менеджеру. У неё милая посетительница, я извиняюсь и возвращаюсь в коридор. Меня зовут обратно в кабинет. Работница фирмы представляет мне посетительницу Олю тридцати лет от роду, которая хочет «куда-нибудь» слетать, но одна боится. Они обе уговаривают меня слетать с этой Олей в Египет. Мол, она уже выбрала отель четыре звезды в Шарм-Эль-Шейхе. Остаётся дело за моим согласием. Меня, честно говоря, они огорошили таким предложением. Я ответил, что женат, что в мои планы не входит жить в одном номере и вообще она меня не знает, а вдруг я какой-нибудь злодей… . Скакать в отеле четыре звезды, где с утра до вечера танцуют и поют, хлопают в ладоши и орут чёрти знает что – это не для меня. А вот три звезды в Хургаде в самый раз, потому что я сам себе хозяин в тишине и спокойствии, да и все дни отдыха у меня расписаны вплоть до мелочей. Я отказался от их предложения, всё-таки вышел в коридор и подождал, пока не разрешится ситуация с той девицей. Потом, когда посетительница ушла, взял путёвку в Хургаду.

Улетел, благополучно поселился в отеле три звезды, если память не изменяет, «Захабия». На третий день отправился на пирамиды. С заездом, какого-то фига на фабрику духов в Каире. Пустая, казалось бы, экскурсия на фабрику, но мне она запомнилась. Там давали понюхать разные категории духов каждому отдыхающему. Я тоже приложился ноздрями.
Слышал раньше, что память на запахи у человека сохраняется надолго, если не на всю жизнь. Вот когда я начал обонять сладкие духи, вдруг внезапно вспомнил первую свою любовь, все тонкости былых отношений, приключения, прогулки, рассветы, закаты, дискотеки. На тот момент, прошло двадцать пять лет, а с запахом всё воспринималось, словно было вчера. Та Ольга любила духи с этим сладким ароматом.

Я возвращаюсь из Каира после пирамид в отель глубокой ночью и сплю до обеда в номере. Открыв глаза после сладкого сна, взяв маску с ластами, отправляюсь на пляж. Удобно расположившись на шезлонге, направляюсь понырять в маске. Так удачно освежившись, возвращаюсь к шезлонгу и плюхаюсь в него. Лежу, смотрю на море и с удовлетворением слушаю шум волн. Замечаю, что одна из женщин укрывает большим полотенцем рядом стоящий лежак. Присматриваюсь, оказывается это та Ольга посетительница турфирмы, которая мне предлагала ехать с ней в Шарм-Эль-Шейх. Блин, это ж надо так совпасть, она выбрала, словно специально, место рядом со мной, при огромном количестве народа на пляже… .
- Ооо, какая встреча… . Здравствуйте… . Неожиданно. Вы же хотели в Шарм-Эль-Шейх, как же вас занесло в Хургаду, да ещё в трехзвездочный отель, эту третьесортную гостиницу? – спросил я.
-Здравствуйте… . Для меня тоже неожиданно… . А я и была в Шарм-Эль-Шейхе, в четырёхзвёздочном отеле, у нас случился пожар и буквально вчера всех эвакуировали в Хургаду на самолёте. Меня заселили в трёхкомнатном номере.
- Как невероятно… – подытожил я. Мне ещё тогда подумалось, что совпало не просто место на пляже, но город, отель и время.
В итоге, мы с ней гуляли по вечерам, дышали вечерним воздухом Красного моря, считали звёзды и пили чай. Ничего такого близкого не было, просто приятное знакомство и времяпрепровождение, естественно, только тогда, когда было время у меня с моей занятостью активным отдыхом.
Без сомнений, я пытался прощупать почву, в первую очередь меня интересовало очень необычное совпадение, случайное совпадение. Никаких объяснений, даже рассуждений со стороны милой дамы не добился.

В итоге, у меня закончился отпуск, и я улетел домой.
Всё бы ладно, да вот случилось ещё и третье совпадение. Уже у себя в городе, спустя две недели, буквально рядом с моим домом, я опять повстречал ту же самую Ольгу – посетительницу турфирмы. Шёл в магазин, перебегал дорогу с намерением пойти дворами – так быстрее. И на тротуаре через дорогу встретил её. Мы с ней улыбнулись друг другу, развели руками в недоумении о случайности, перекинулись парой слов и попрощались.
Вот такая игра судьбы. Я захотел встретиться с одноклассницей – можно сказать, со стареющей тёткой – первой своей любовью, которая останется вечно молодой и красивой Олей. Хотел без желания. И мир мне ответил: «а пожалуйста». И подкинул скромную, застенчивую и молодую, но другую Олю, которая идеально подходила для чувства без желания. Чудеса случаются на каждом шагу в мире, надо только замечать их.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 08:20 by EifersuchtПросмотров: 865Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Отель встреча совпадение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Афина Паллада
Вчера, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
На паркинг въехала машина,
Блондинка вышла на порог,
И только руки их сомкнулись-
В прихожей прозвенел звонок.
Она сняла привычно трубку:
Ja, bitte – голос прозвучал,
И от волненья очень тихо
По-русски кто-то ей сказал:

Ты помнишь чартер на Ганновер
В Шереметьево, в порту?
Толпа у стойки, у границы,
Я колясочку качу.
Мы проболтали, позабыли
Про родных и про еду,
Потом по хаймам потерялись,
Я пять лет тебя ищу.

В жизни, как и в песне, грех было бы не воспользоваться таким "подарком" Судьбы...
Зарегистрирован: 21.10.2021
#2 написал: Arhip
Вчера, 19:29
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1911|0)
Публикаций: 95
Комментариев: 1 922
Что то мутная история какая-то. Положить можно было деньги на депозит а потом на проценты купить машину.
Я положил деньги на сберкнижку, а потом не получил ничего - ни денег ни процентов.
Хотя бывают случайные встречи.
И случайные совпадения. Я тут вдруг вспомнил как положил деньги на счет сбербанка в начале 90-х, а год назад нашел сберкнижку а мне денег так и не выплатили. И тут же прочитал эту историю. Вот это мистика.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Tinка
Вчера, 19:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 70
Взгрустнулось после прочтения. Видимо переромантизировала историю ))
Мечтать и желать нужно правильно, действуя при этом,тогда будет сбываться то что надо.
Истории +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:42
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 897
Ну Вселенная любит шуточки всякие.. И идёт по пути наименьшего сопротивления. Хотя... Или же от более лёгкого к более сложному.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 384
Цитата: Arhip
Что то мутная история какая-то. Положить можно было деньги на депозит а потом на проценты купить машину.
Я положил деньги на сберкнижку, а потом не получил ничего - ни денег ни процентов.
Хотя бывают случайные встречи.
И случайные совпадения. Я тут вдруг вспомнил как положил деньги на счет сбербанка в начале 90-х, а год назад нашел сберкнижку а мне денег так и не выплатили. И тут же прочитал эту историю. Вот это мистика.

Да нет, было, но не в девяностых, писал 10-15 лет назад. Сейчас идёт 2022 год, отнимите 10 или пятнадцать лет, будет 2007-2012 года - в этот период. Ну, ещё как вариант, в случае, если вы думаете про девяностые - для вас сейчас идёт 2010 год - максимум. Вы счастливый человек.
Цитата: Афина Паллада
В жизни, как и в песне, грех было бы не воспользоваться таким "подарком" Судьбы...

Честно говоря, я не пользовался подарком, от начала до конца это был навязчивый случай. Скорее всего, случайная встреча была знаковой в каком плане? Первая любовь завершена окончательно и слава Богу. Дальнейшее направление именно завершение и закрытие этой темы. А причина нашего расставания тогда в прошлом оказалась ложной. Как думал я, что с моей стороны был повод, укоряя и виня себя - это на самом деле не так, причина не в этом. Как она думала или говорили ей, а она потом думала, что я совершенно безответственный человек - это тоже на самом деле не так и тоже причина не в этом. Причина расставания была в страхе, в боязни мамы за свою дочь. И причина эта ложная. История - это мой личный знак из вечности. Можно сказать, что история от духа. Поделился, надеюсь, что когда-нибудь дойдёт до спецов в плане энергии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Talisha
Вчера, 20:12
0
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Репутация: (2105|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 362
Интересная история. Слишком сэмоционировал на Ольгу-первую любовь, вот и пошел отзыв в виде другой Ольги, более реальной:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Arhip
Вчера, 21:35
+2
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Репутация: (1911|0)
Публикаций: 95
Комментариев: 1 922
Цитата: Eifersucht
Цитата: Arhip
Что то мутная история какая-то. Положить можно было деньги на депозит а потом на проценты купить машину.
Я положил деньги на сберкнижку, а потом не получил ничего - ни денег ни процентов.
Хотя бывают случайные встречи.
И случайные совпадения. Я тут вдруг вспомнил как положил деньги на счет сбербанка в начале 90-х, а год назад нашел сберкнижку а мне денег так и не выплатили. И тут же прочитал эту историю. Вот это мистика.

Да нет, было, но не в девяностых, писал 10-15 лет назад. Сейчас идёт 2022 год, отнимите 10 или пятнадцать лет, будет 2007-2012 года - в этот период. Ну, ещё как вариант, в случае, если вы думаете про девяностые - для вас сейчас идёт 2010 год - максимум. Вы счастливый человек.



Я говорил про свой случай со сбербанком. А так да, можно было положить деньги и купить машину на проценты. Только вот машины покупали считанные единицы, а остальные оставались без денег.

Да и сейчас я уже выиграл сотню миллионов евро, судя по приходящим мне на телефон сообщениям. Осталось только получить.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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