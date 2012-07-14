Дело, изменившее мою жизнь... Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:40

MrBugi Просмотров: 214 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 19:40 by

Наткнулся на этот сайт внезапно. Почитал истории и решил рассказать о ситуации, произошедшей со мной. Скажу сразу, что о существовании чего-то потустороннего в нашем мире я подозревал. Не сказать, что прямо верил, но и заядлым скептиком никогда не был. Относился к этому всему нейтрально. Каждую страшную историю пропускал через себя, анализировал и подводил итог: правда это или очередной вымысел. Но однажды в моей жизни произошёл переломный момент, после чего сомнений в наличии чего-то того, что невидимо для человеческого глаза, что скрыто от нас за дверями разного рода научных обоснований и прочих нелепых попытках объяснить необъяснимое - не осталось.Текста будет много, поэтому выкладывать буду по частям. Если понравится, то выложу продолжение сразу же.Меня зовут Александр. После окончания одного из московских юридических вузов я решил связать свою жизнь со следствием. А именно, стать оперуполномоченным. Реализовать мечту детства я собирался не в Москве, а на своей малой родине, откуда уехал 5 лет назад, чтобы получить хорошее образование. Вернуться решил по той причине, что все 5 лет городская жизнь была будто бы не для меня. Было ощущение, что я здесь чужой. Сельская жизнь манила и отдачей била по струнам души, когда приходилось уезжать после непродолжительных выходных и возвращаться в тесный, неуютный и такой чуждый мне город. Наконец, собравшись с мыслями, я решился вернуться туда, откуда всё и началось.Работать я устроился в г. Краснослободск, что находится вблизи моего родного села (с. Ельники). Приблизительно в 30 км (действия происходили в Республике Мордовия, забыл упомянуть) .Ничего особенного в этом городке не было. Единственное, что отличало его от села - это наличие пары-тройки многоэтажек в центре.Под моей юрисдикцией находилось несколько районов, в число которых входил и мой родной - Ельниковский. Для дальнейшего понимания ситуации считаю нужным описать, что из себя представляют Ельники. Это достаточно большое село с Кол-вом населения в 3000 человек, где находится множество магазинов, кинотеатр, шаурмечная (главный оплот цивилизации), парк, спортзал и многое другое. Можно даже сказать, что это был небольшой городок. Народ тут живёт разный. В основном, как это часто показывают в фильмах про деревню, простые и добродушные люди.Я так много времени уделяю описанию этого места по нескольким причинам. Во-первых, по той причине, что именно там необъяснимое и вторглось в мою спокойную, размеренную жизнь.Во-вторых, по причине безусловной любви к своей малой родине. Однако второе, в силу моих достаточно скромных поэтических навыков, я описать не смогу, да и история не про это. Но да ладно, отвлёкся.До этого странного дела я проработал в органах уже около 2х лет и считался матёрым сотрудником. На это во многом повлияла текучка кадров.Поручение...Это утро было таким же, как и все предыдущие. Стояла солнечная погода, июльское солнце беспощадно кидалось на все, что находилось в зоне досягаемости. Я на своей десяточке ехал в участок, слушая по радио очередную новомодную песню. Песни на флешке уже порядком поднадоели. Настроение было отличным. Такая погода! Да и дела начинают идти в гору. Происшествий мало, преступлений из этих происшествий и того меньше, да и те все на уровне бытовых - Петька украл у Маньки мешок сахара и тому подобное. Работать по таким делам было неинтересно. Однако именно с таким контингентом в большинстве своём и приходилось осуществлять деятельность в силу особенностей "местной кухни". Но это неважно. Важно то, что ещё чуть-чуть и.. Долгожданный отпуск! Начинался он в середине июля и до него оставалось ещё две недели. Две недели, в течение которых могло случиться всё, что угодно, но я надеялся на лучшее, ведь, как упоминалось выше, дела то в гору пошли!Подъехав к участку, я обнаружил, что у меня чуть подспущено правое переднее колесо. "Нехорошо", - подумал я, но, списав всё на то, что машина просто стоит на горке, поэтому и кажется, что колесо спустило, я с по-прежнему счастливой рожей, вдыхая свежий летний сельский воздух, направился ко входу.Расплывшуюся на моём, наверное, глуповатом в этот момент лице улыбку, нарушил дежурный:- Сань, Горбатый тебя к себе вызывает. Говорит, срочное что-то.- Две недели до отпуска и такая подлянка.. Ни разу за последние полгода ничего "срочного" не было. Это плохой знак.. - подумал я и уже с менее довольным, если не сказать, что хмурым, лицом направился к нашему майору. Моему непосредственному начальнику с фамилией Горбунов. Отсюда и прозвище "Горбатый". Конечно, никто в лицо его так не называл, но при разговорах друг с другом только такая форма и употреблялась.Горбунов Виктор Михайлович был человеком дела. Службе в органах отдал всю свою жизнь и выше майора не поднимался не потому, что он не подаёт надежд, а потому, что надежд не подавало государство, которое не хотело видеть в рядах высоких начальников людей честных и справедливых, коим и являлся Горбунов. В коллективе его уважали, не смотря на прозвище, которым называли за спиной. Ему было около 50. Темноватые, уже начинающие седеть, волосы, грубые черты лица, большой нос, напоминающий клюв орла, хорошо выделяющиеся скулы. Если бы Горбунов не стал полицейским, то, полагаю, ему очень пошло бы стать актёром. Ибо выглядел он как типичный начальник из какого-нибудь сериала про ментов.Поднявшись на второй этаж, я постучался и приоткрыл дверь с расположенной на ней табличкой, на которой чёрным шрифтом на золотистом фоне было написано "Начальник уголовного розыска Горбунов Виктор Михайлович".- Разрешите товари.. - не успел договорить я, как Горбунов сразу осек меня.- А, Орлов (фамилии, естественно, изменены), заходи! - басовитым разносящимся по кабинету эхом голосом произнёс майор. - Присаживайся давай.Осторожно подвинув к себе стул, я приземлился на него. Лицо моё было серьёзно. От широкой улыбки, которая наличествовала 5 минут назад, не осталось и следа. Лицо Горбунова тоже было серьёзным, если не сказать, что растерянным. Видел я его таким нечасто, а когда видел, то это предрекало какое-то сложное дело, расследование которого затягивалось на несколько месяцев.- Ну, Саша. - Сказал майор, отодвинув в сторону все документы, сложив руки вместе и направив взгляд на меня. - Ты у нас человек неновый, работаешь уже достаточно продолжительное время, поэтому я и вызвал именно тебя. Дело требует опыта. Тем более, проживаешь ты, вроде, в тех краях, а значит с ориентируешься лучше.- Что-то серьёзное случилось, товарищ майор? - спросил я, уже начав напрягаться от столь долгой подводки не характерной для Горбунова.- Ну как тебе сказать, лейтенант.. - в этот момент лицо майора приняло ещё более задумчивый вид, брови нахмурились. - Я во всякую чертовщину отродясь не верил и продолжаю придерживаться скептической точки зрения. Однако участковый местный мне всю плешь провёл со своей мистикой..Я сидел спокойный внешне и напряжённый внутри. Внутренний голос говорил "Хрена тебе лысого, Саша, а не речка с шашлыком в отпуске". Однако выбора у меня не было. Да и дело наклевывалось интересное. Мистика... Подсознательно человека всё равно притягивает что-то загадочное в независимости от того, верит он в это или нет. Вот и у меня внутри загорелся маленький огонёк азарта, заменяя собой тоску от неисполненной мечты об отпуске. А кто его знает.. Может, и получится за две недели это всё закончить.Мысли прервал басовитый голос Горбунова- Короче, Склифосовский. В Ельниковском районе с. Ельники на ул. Заречная д. 5 нашли мёртвыми недавно купившую этот дом и поселившуюся в нём семью."Заречная" - подумал я про себя. Интересное совпадение.Всё дело было в том, что исходя из слухов, передаваемых по селу и уже, наверное, имевших силу легенды, на территорию моего села в годы правления Ивана 4 Грозного сгоняли ведьм. И жили они как раз на улице заречная. До сих пор ходят слухи, что на этой улице пара-тройка ведьм проживает - потомки тех, что при Иване жили.- ...все бы ничего. - продолжал Горбунов. - Но уж больно странно всё там. Я с таким впервые встречаюсь. Эта молодая семейка состоит.. Кхм... Состояла... Из мужа - Евпатьева Сергея Анатольича 25 лет родом из Казани, Евпатьевой Ангелины Викторовны так же 25 лет родом аналогично из Казани и их новорождённого ребенка. Смерть наступила сегодня ночью. Никаких повреждений на телах не нашли. Но не в этом странность, - Горбунов поднял стакан воды, стоявший на краю стола, сделал глоток и продолжил повествование, - ребёнок пропал куда-то, - майор смотрел на меня и молчал, видимо, ожидая какой-то реакции.- Ну.. И что? Может быть, похитили, хотят продать либо целым, либо по частям. Встречалось уже ведь такое, - произнёс я.- Это, лейтенант, первое, - не обратив внимания на мою реплику, продолжал майор. - Второе. У родителей такие лица были, будто они перед смертью чего-то очень сильно испугались. Мне участковый в таких подробностях рассказывал, что аж мурашки по спине бегали. Говорит, рты застыли в гримасе крика, причём так широко, как ни один человек открывать не может, глаза широко открыты и зрачки белёсые... Говорит, что даже матерые сотрудники из следственно-оперативной группы, которые и огонь, и воду, и медные трубы за годы службы прошли, не могли в глаза им смотреть, сразу простыней накрыли.Я слушал слова майора и мурашки мелкой россыпью бежали по моей коже. От мороза, ударившего по коже, я на пару секунд и забыл, что на улице 30 градусная жара. Однако виду я, конечно, не подал.- Как у них могут быть рты раскрыты, если мышцы обычно сжимаются, а не разжимаются при смерти. Обычно рот, как и руки, мёртвой "хваткой" закрыт.- Сань, продаю по той же цене, что и купил. Хрен его знает, что там на самом деле было. Я, как и ты, лично ничего не видел , только со слов очевидцев.- Понятно, - я достал из нагрудного кармана блокнот и сделал пару пометок.- И, наконец, третье, самое интересное, - произнёс майор, встав с кресла, скрестив руки за спиной и повернувшись в сторону окна. - в этот дом они только два дня как переехали. Купили его у родственников умершей 2 года Карпатовой Зинаиды Павловны. Скончалась от какой-то старческой болезни в возрасте 73 лет, точно не знаю. Что странно, в её доме никто не жил. Даже родственники, которым этот дом достался по наследству. Участковый этот, мистик хренов.. Тьфу, - произнёс майор, сплюнув невидимую слюну, - сказал, что она ведьмой была. И что, мол, в доме этом чертовщина всегда какая-то творилась, поэтому и не осмелились там родственники поселиться.Майор около 10 секунд молча стоял и, наслаждаясь задувавшим в открытое окно душной комнаты прохладным воздухом, рассматривал что-то на улице. Обернувшись, он, наконец, произнёс:- В общем, дело непонятное. Если бы верил во всю эту чертовщину, сказал бы "загадочное", но сколько раз в моей практике были подобного рода "загадочные" дела, - майор саркастично пошевелил указательным и средним пальцами, - никогда никакой мистики я не встречал. Поэтому я думаю, что участковый просто с местными перепил, вот и чудится ему всякое. Самогонку меньше лопать надо и жизнь понятнее станет.- А причем мы то тут, товарищ майор? Там же опер должен был быть в составе следственно-оперативной группы, - выждав паузу, спросил я.- Молодой он слишком. И полгода не служит, а дело серьёзное. Так что давай, собирайся, сейчас же выезжай на осмотр трупов, а потом на место происшествия. Трупы пока что у нас тут в городском морге, завтра их перевезут в столицу.Об отпуске теперь не могло быть и речи. Я встал с видимым недовольством со стула- Разрешите идти?- Иди, лейтенант.Я молча развернулся и вышел из душного кабинета. Получив папку с копией материалов дела у дежурного, я направился к выходу.На улице стояла всё та же жаркая погода, но от прежнего летнего настроения не осталось и следа. Предстояло сложное дело, которое выпадает нечасто, если не сказать, что очень редко. Такого, чтоб было сразу 2 убийства, не бывало в нашем районе никогда. Уж за 2 года моей службы так точно, а тут ещё и похищение ребёнка.На часах было 9 утра, люди проходили мимо участка, торопились на работу. Молодые люди, вероятно, студенты, приехавшие на лето в город мило гуляли парочками и по одиночке, шумно смеясь. Везде кипела жизнь. Везде, кроме дома, где в эту ночь произошло двойное убийство. Туда я собирался направиться после осмотра тел потерпевших.Накачав колесо, которое, как я уже успел выяснить, именно спустилось, а не имело такой вид из-за горки, на которой стояла машина, я сел внутрь и начал изучать любезно предоставленные дежурным материалы дела. Информации было немного. Следствие началось только сегодня рано утром. Из материалов дела следовало, что смерть предварительно наступила, вследствие сердечного приступа, вызванного сильным испугом. Обнаружила тела соседка погибших, Марья Сергеевна. Женщина 65 лет, проживавшая в селе с самого рождения. Замужем, имеет детей, внуков.- Надо бы к ней заехать.. - подумал я, перелистывая очередную страницу.Дело действительно было очень странным. Что могло до смерти напугать сразу двух здоровых молодых людей? Куда исчез ребёнок? Почему в материалах дела нет никакой информации о наличии следов преступления? Мою голову не покидало неприятное чувство, которое овладело мной ещё в кабинете у Горбунова. Голова была тяжёлой. История, рассказанная майором в кабинете, видимо, наложила на меня отпечаток..Когда я закончил изучать материалы, время уже близилось к обеду. Их было действительно не так много, но изучать пришлось очень внимательно, чтобы не упустить ни одной детали.Запустив двигатель своей десятки, я двинулся в сторону морга.Морг находился в подвальном помещении обычной поликлиники. Если бы я не работал в полиции, то, наверное, в жизни не догадался бы, что именно там находится это страшное для многих место. Здание недавно было отремонтировано. Внутри было большое количество пациентов. Обнаружить вход в подвальное помещение можно было только изрядно походив по коридорам, зайдя в дверь, расположенную прямо под лестницей и спустившись вниз. В общем, замаскировано всё было очень хорошо.Как я уже и говорил выше, дел об убийстве в наших краях было крайне мало. По этой причине бывать в морге за два года моей службы мне приходилось нечасто. От силы, наверное, раз 5. Однако этого хватило, чтобы привыкнуть к этому специфическому сладковатому запаху трупов.Спустившись вниз, я обнаружил, что меня уже ждал какой-то мужчина в белом халате лет 35-40. Видел я его тут впервые.- Добрый день. Вы, наверное, Орлов?- Здравствуйте. Да, оперуполномоченный лейтенант Александр Сергеевич Орлов, уголовный розыск. - я потянулся за удостоверением.- Ой, да что вы. Не нужно. Я верю, - улыбаясь проговорил мужчина, - другим здесь бывать незачем. Пройдемте за мной. Ах, да.. Не представился. Анатолий Павлович Дегтярёв, работник морга.- Очень приятно... - мужчина мне показался довольно странным. Он носил чёрные круглые небольшие очки с линзами, которые сильно увеличивали его глаза, и бородку, что придавало его образу вид сумасшедшего старичка, а не 40 летнего мужчины.Дегтярёв развернулся и направился прямо по тёмному коридору. Я пошёл вслед за ним.- Знаете. Нам сегодня привезли очень интересные экземпляры. Честно признаться, я такое впервые вижу. У них до сих пор напряжены мышцы ротовой полости, что вызывает удержание его в открытом положении. И глаза.. Когда проводишь ладонью, они не закрываются, как должно быть, они остаются открытыми. Это очень странно.- Разберёмся. И не такое видели. - пытаясь сделать голос как можно басовитее и серьезнее, произнёс я, внутри себя осознавая, что такого мы точно ещё не видели..Пройдя по извилистым коридорам около 30 метров, мы спустились чуть ниже и упёрлись в железную, тяжёлую дверь, открыв которую врач провёл меня в огромную комнату, где было значительно холоднее, чем в остальной части морга. Вокруг меня стояли носилки с расположенными на ними чёрными пакетами, в которых, вероятно, и лежали трупы людей, покинувших этот мир по разным причинам. Большинство скончались, так скажем, по собственному волеизъявлению, а вот двое из этих чёрных пакетов ушли в мир иной совсем недавно и при очень странных обстоятельствах. Именно мне и предстояло выяснить, отличается ли их смерть от смертей всех остальных, лежащих здесь? Сами или помогли? Болезнь или действия третьих лиц? На эти вопросы мне предстояло ответить. И одна из ниточек, ведущих к правильному ответу, могла обнаружиться прямо сейчас.Доктор подошёл к двум лежащим в самом дальнем углу чёрным пакетам.- Вы точно готовы это увидеть, лейтенант? Это, прямо скажем, жуткое зрелище.- Открывайте уже. - восприняв слова доктора, как издевку нетерпеливо сказал я.Доктор взялся за замок, находийся сверху пакета, и начал медленно тянуть собачку вниз. Начали виднется волосы. Женские волосы. Длинные, шелковистые, будто она и не мертва была вовсе. Доктор полностью расстегнул пакет и раздвинул его руками. Меня бросило в дрожь.. Холодный пот выступил на лице, когда я увидел эту жуткую картину. Я, лейтенант полиции с двухлетним стажем работы, который видел уже многое, стоял, как вкопанный, и с удивление.. Нет.. Не с удивлением.. С ужасом, пронзающим меня словно множество кинжалов, смотрел на эту безумную картину. Лицо девушки было совсем не похоже на человеческое. Это было не лицо, это была именно "гримаса испуга", как говорил мне майор. Выпученные белёсые глаза, наполненные ужасом, страхом перед чем-то необъяснимым, неведомым. Широко открытый рот. Так широко, что тело больше напоминало не когда-то живого человека, а монстра из фильма ужасов. Ротовая полость была в два раза шире, чем у среднестатистического человека, будто её растянули. Уголки рта при этом были порваны и образовали собой рваный разрез длиной в сантиметров 5. Я не знаю, сколько по времени смотрел на эту ужасающую картину , стоя как вкопанный. Однако скоро обнаружил, что сквозь моё затуманеное от увиденного сознание, пытался пробиться какой-то мужской голос, до того неприятный в эту секунду, что хотелось сделать всё, лишь бы его не слышать.Я очнулся. Моё потерявшее равновесие тело, вместе с которым на несколько минут потерял связь с реальностью и мозг, лежало на полу, а над ним с испуганным лицом навис доктор, что-то крича и хлопая мне по щекам.- Ну наконец-то.. Я уж думал, что придётся наверх за помощью бежать. А говорили, что и не такое видели... - с видимым волнением и даже заботливостью произнёс Доктор, - подняться можете?- Да.. Голова раскалывается.. Что со мной произошло? - я медленно поднялся на ноги. Тело девушки уже было закрыто..- Вы молча стояли и рассматривали тело около двух минут. Я думал, что всё идёт по плану и это какие-то ваши специальные приёмы осмотра. Однако я понял, что мои догадки не оправдались, когда вы начали терять равновесие. Хорошо, что я успел подставить руки и вы не ударились головой о плитку при падении. Я начал хлопать вас по щекам, кричал, чтобы вы очнулись, а дальше вы знаете.- Спасибо, Анатолий Павлович.. - всё ещё держась за разрывающуюся от боли голову, произнёс я. - Очень странно. Со мной такого ни разу не было..- Совсем не за что, товарищ лейтенант. Всё бывает когда-то впервые, - с улыбкой сказал доктор, глядя на меня своими увеличенными из-за стеклянных линз очков глазами.Желания смотреть ещё один такой же экземпляр у меня не было, и я решил позволить себе отступление от правил.- На теле ничего не обнаружили? Повреждений нет?- Нет. Причиной смерти явилось точно не внешнее воздействие на внутренние органы. Мы сейчас готовим заключение и, скорее всего, подтверждается предварительная версия вашего эксперта-криминалиста, что смерть наступила вследствие остановки сердца, вызванное сильным испугом. Уж не знаю, что могло так напугать сразу двух взрослых людей, однако это факт.. С мужчиной всё обстоит аналогичным образом. Выглядит так же. В общем, абсолютно всё идентично.У меня не было желания снова смотреть в эти поглощенные ужасом глаза, на этот широко открытый рот.. И, доверясь доктору, я отказался от осмотра второго трупа. Если там действительно всё одинаково, то осматривать его не имело никакого смысла.. Я вышел из морга. "Ужас закончен", - подумал я..Конец первой части.

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