Беспокойное фото

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 463 Комментарии: 5 +8 Вчера, 19:46 by

Потеря близких людей, это всегда боль. Ощущение того, что в жизни что-либо происходит в последний раз, тяготит ещё больше. Последний разговор, последняя встреча, всё это даже звучит грустно, не говоря уже о том, как переживает всё это человеческое сознание и душа. Когда мне было 18 лет, я потерял друга, мы дружили с раннего детства, не смотря на то, что жили в разных городах. Наши родители так же были друзьями детства.Когда мой друг ещё был совсем маленьким ребёнком, у него обнаружился порок сердца, требовалась операция. Она прошла успешно, но с оговоркой на то, что нагрузки на сердце делать было нельзя. С другом мы были одногодками, одновременно закончили школу и поступили в институт. Год поступления был единственным в нашей жизни, когда мы не виделись. Он жил в Санкт-Петербурге, а я в Москве. Поступление, экзамены, жизнь побежала быстрее, и лето подошло к концу, зимой, к новому году, мой товарищ собирался приехать с родителями ко мне в гости. Но случилось горе, не стало его мамы. Это был сильный удар, который так же переживала и моя семья.Летом следующего года мы встретились, господь подарил нам ещё один замечательный день, день общения с человеком, который был мне как брат. Как же он повзрослел за этот год, смерть матери сделала его собранным и рассудительным, от былого беспечного парня не осталось и следа. Вечером, в день нашей встречи, у нас состоялся тяжёлый разговор, мы вспоминали его маму, и я пообещал другу, что, не смотря на то, что мне не удалось приехать на похороны мамы, я впредь всегда буду рядом в трудную минуту. Слова эти были как пророчество, я и был рядом, но ни чем не смог ему помочь. Вечером следующего дня его не стало. Он умер от инфаркта прямо у меня на руках.Как потом объяснили врачи, его слабое сердце не выдержало потрясений, выпавших на его долю. Переживания в связи с утратой наложились на опасный для сердечников возраст. Здесь стоит отметить один момент. У нас с другом всегда была традиция. Когда у родителей заканчивались отпуска, и мы разъезжались по домам, всегда фотографировались. Эта традиция продолжалась несколько лет и всегда неизменно фотосессия происходила в конце отпуска. Однако в то лето всё случилось иначе. Моя двоюродная сестра, видя радость от нашей встречи, решила нас сфотографировать. Вас друг от друга не оторвать, такие счастливые, и взяла фотоаппарат. Это было наше последнее фото. Через два часа моего товарища не стало.Это была моя первая большая потеря в жизни, сложно описать все те тяжёлые мысли и переживания. Прошло время, и я вспомнил про фото. Тогда ещё были плёнки, негативы, проявка и печать. Сестра распечатала фото по моей просьбе, так как фотографировала на свой фотоаппарат. Впоследствии я увеличил фото и поставил его в рамку. Мы там были вдвоём, а внизу, с краю, была отпечатана дата. По трагическому стечению обстоятельств, дата снимка и дата смерти моего друга. Для фото я купил чёрную рамку и поставил его на стол в своей комнате. Рамка была обычная, с обратной стороны отгибались усики, вставлялись фото, и усики под нажимом возвращались на место. Обычное устройство с которым вы хорошо знакомы.И вот, в один прекрасный день, убираясь в своей комнате, я обнаружил, что усики в рамке отогнуты, чему был немало удивлён. Когда ставил фото, поддевал их ножом, отогнуть их не так-то просто. Я даже у мамы поинтересовался, не заходила ли она ко мне в комнату и не роняла ли фотографию. Однако мама дала вполне утвердительный ответ, что ничего подобного не было. Очень удивился, но не верить было бы верхом подозрительности. Усики я вернул назад (в исходное положение), однако через пару дней история повторилась. Здесь уже мы с мамой серьёзно призадумались. Ведь это чертовщина какая-то. Да и если кажется, то не всем же одновременно.Усики я вернул назад и стал регулярно наблюдать за ситуацией. Буквально через несколько дней злосчастные усики вновь были отогнуты. Мама дала добрый совет - убрать фото из рамки. Объяснила тем, что человека нет, а я так же на фото в чёрной рамке рядом с ним. Может друг не хочет, чтобы так было. Я не послушал, фото мне было дорого. Ситуация повторялась до тех пор, пока усики не отломились. Тонкий металл не выдержал постоянного вмешательства. После этого я убрал фотографию в альбом. Что это было - не знаю. Возможно, мой товарищ хотел мне что-то сказать этим моментом. Тем не менее, рассказал вам эту историю без приукрашиваний и выдумок, ровно так в ней всё и было. Рад был описать для вас очередной эпизод своей жизни.

Ключевые слова: Фотография друг смерть авторская история

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