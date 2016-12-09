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Истории из жизни

Беспокойное фото

Потеря близких людей, это всегда боль. Ощущение того, что в жизни что-либо происходит в последний раз, тяготит ещё больше. Последний разговор, последняя встреча, всё это даже звучит грустно, не говоря уже о том, как переживает всё это человеческое сознание и душа. Когда мне было 18 лет, я потерял друга, мы дружили с раннего детства, не смотря на то, что жили в разных городах. Наши родители так же были друзьями детства.

Когда мой друг ещё был совсем маленьким ребёнком, у него обнаружился порок сердца, требовалась операция. Она прошла успешно, но с оговоркой на то, что нагрузки на сердце делать было нельзя. С другом мы были одногодками, одновременно закончили школу и поступили в институт. Год поступления был единственным в нашей жизни, когда мы не виделись. Он жил в Санкт-Петербурге, а я в Москве. Поступление, экзамены, жизнь побежала быстрее, и лето подошло к концу, зимой, к новому году, мой товарищ собирался приехать с родителями ко мне в гости. Но случилось горе, не стало его мамы. Это был сильный удар, который так же переживала и моя семья.

Летом следующего года мы встретились, господь подарил нам ещё один замечательный день, день общения с человеком, который был мне как брат. Как же он повзрослел за этот год, смерть матери сделала его собранным и рассудительным, от былого беспечного парня не осталось и следа. Вечером, в день нашей встречи, у нас состоялся тяжёлый разговор, мы вспоминали его маму, и я пообещал другу, что, не смотря на то, что мне не удалось приехать на похороны мамы, я впредь всегда буду рядом в трудную минуту. Слова эти были как пророчество, я и был рядом, но ни чем не смог ему помочь. Вечером следующего дня его не стало. Он умер от инфаркта прямо у меня на руках.

Как потом объяснили врачи, его слабое сердце не выдержало потрясений, выпавших на его долю. Переживания в связи с утратой наложились на опасный для сердечников возраст. Здесь стоит отметить один момент. У нас с другом всегда была традиция. Когда у родителей заканчивались отпуска, и мы разъезжались по домам, всегда фотографировались. Эта традиция продолжалась несколько лет и всегда неизменно фотосессия происходила в конце отпуска. Однако в то лето всё случилось иначе. Моя двоюродная сестра, видя радость от нашей встречи, решила нас сфотографировать. Вас друг от друга не оторвать, такие счастливые, и взяла фотоаппарат. Это было наше последнее фото. Через два часа моего товарища не стало.

Это была моя первая большая потеря в жизни, сложно описать все те тяжёлые мысли и переживания. Прошло время, и я вспомнил про фото. Тогда ещё были плёнки, негативы, проявка и печать. Сестра распечатала фото по моей просьбе, так как фотографировала на свой фотоаппарат. Впоследствии я увеличил фото и поставил его в рамку. Мы там были вдвоём, а внизу, с краю, была отпечатана дата. По трагическому стечению обстоятельств, дата снимка и дата смерти моего друга. Для фото я купил чёрную рамку и поставил его на стол в своей комнате. Рамка была обычная, с обратной стороны отгибались усики, вставлялись фото, и усики под нажимом возвращались на место. Обычное устройство с которым вы хорошо знакомы.

И вот, в один прекрасный день, убираясь в своей комнате, я обнаружил, что усики в рамке отогнуты, чему был немало удивлён. Когда ставил фото, поддевал их ножом, отогнуть их не так-то просто. Я даже у мамы поинтересовался, не заходила ли она ко мне в комнату и не роняла ли фотографию. Однако мама дала вполне утвердительный ответ, что ничего подобного не было. Очень удивился, но не верить было бы верхом подозрительности. Усики я вернул назад (в исходное положение), однако через пару дней история повторилась. Здесь уже мы с мамой серьёзно призадумались. Ведь это чертовщина какая-то. Да и если кажется, то не всем же одновременно.

Усики я вернул назад и стал регулярно наблюдать за ситуацией. Буквально через несколько дней злосчастные усики вновь были отогнуты. Мама дала добрый совет - убрать фото из рамки. Объяснила тем, что человека нет, а я так же на фото в чёрной рамке рядом с ним. Может друг не хочет, чтобы так было. Я не послушал, фото мне было дорого. Ситуация повторялась до тех пор, пока усики не отломились. Тонкий металл не выдержал постоянного вмешательства. После этого я убрал фотографию в альбом. Что это было - не знаю. Возможно, мой товарищ хотел мне что-то сказать этим моментом. Тем не менее, рассказал вам эту историю без приукрашиваний и выдумок, ровно так в ней всё и было. Рад был описать для вас очередной эпизод своей жизни.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:46 by OrlandoПросмотров: 463Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Фотография друг смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:41
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2921|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 013
Потери в таком возрасте, мне кажется, особенно тяжелы, сочувствую. Скорее ваши предположения верны, фото покойных в черной рамке не ставят надолго, а там еще и вы были. Попробуйте вставить в другую рамку и росмотрите что будет, расскажете нам в следующей истории.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 01:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 374
Мамы всегда волнуются за сыновей, не исключено, что мама сама разгибала зажимы, чтобы сыну деликатно сказать о черной рамке. По поводу друга соболезную, хотя и не сторонник дружеских отношений. Вообще тяжело, когда гибнут люди вне зависимости, друг он или не друг.
А вот фотография - это астральный адрес.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Orlando
Сегодня, 07:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 18
Цитата: Eifersucht
Мамы всегда волнуются за сыновей, не исключено, что мама сама разгибала зажимы, чтобы сыну деликатно сказать о черной рамке. По поводу друга соболезную, хотя и не сторонник дружеских отношений. Вообще тяжело, когда гибнут люди вне зависимости, друг он или не друг.
А вот фотография - это астральный адрес.

Уважаю любое мнение на этот счёт, но на счёт мамы исключено. Она как минимум выссказала бы своё мнение до начала описываемых событий, прежде чем предпринимать подобные действия, но ничего такого не было и в помине. Да и мама была удивлена не меньше моего. Даже делилась этой историей с родными
Зарегистрирован: 3.04.2022
#4 написал: Talisha
Сегодня, 07:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (2099|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 349
Соболезную о потере друга.
Но ставить в траурную рамку фото человека, который еще живой - это дико. Нельзя. На фото должен быть только один, тот, кто умер. Это как добровольное проклятие. Хотя я еще более дикую историю слышала, о том, как безутешная вдова в гроб мужа положила свое фото и фото детей, дескать, чтоб "всегда вместе". grimacing
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Orlando
Сегодня, 07:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 18
Цитата: Talisha
Соболезную о потере друга.
Но ставить в траурную рамку фото человека, который еще живой - это дико. Нельзя. На фото должен быть только один, тот, кто умер. Это как добровольное проклятие. Хотя я еще более дикую историю слышала, о том, как безутешная вдова в гроб мужа положила свое фото и фото детей, дескать, чтоб "всегда вместе". grimacing

Теперь понимаю что нельзя, но тогда у меня даже компьютера не было, чтобы оцифровать фото и поставить его отдельно. Такой вот печальный опыт был. Теперь я так не делаю
Зарегистрирован: 3.04.2022
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