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Истории из жизни

Хрономираж на дороге

Хрономираж на дороге

(От лица рассказчика, водителя автомобиля).

Как-то в дороге произошла такая непонятная вещь, даже не знаю, как объяснить, но не видение и не галлюцинация, это точно. Скорее хрономираж или сбой в матрице.

Поехал в область рано утром, лето, жарко, какой день недели был, не помню. Доехал до переезда, подождал, пока поезда пройдут. Открыли шлагбаум, поехал дальше. Двухполосная дорога шла налево, потом направо, а дальше спуск с небольшого холма, так что на полкилометра вперёд всё было хорошо видно сверху.

Когда доехал до самой высокой части холма, увидел впереди внизу аварию. Фура столкнулась с двумя легковушками. Похоже, водитель неудачно тормознул, и обе легковые въехали в него на скорости. Помню, кабина фуры была КамАЗ красного цвета, одна легковушка — «Жигули», тоже красного цвета, а вторая — жёлтая иномарка, но какой марки, не рассмотрел.

«Фура шла по правой полосе, а в результате столкновения раскорячилась на обе полосы. «Жигуль» выехал на правую обочину и всю её перегородил вместе с хвостом фуры. Иномарка стояла на правой полосе. Образовалась приличная пробка, все машины объезжают аварию по левой обочине, которая вся в ямах, как после бомбёжки. Ползут еле-еле».

Вот думаю, класс, на переезде время потерял, да ещё тут. Спускаюсь вниз с холма, и из-за следующего подъёма дороги авария на мгновение пропадает из виду. Дальше выезжаю на прямую и вдруг вижу, что никакой аварии нет, все машины едут нормально, без затруднений. Доехал до этого места, притормозил, осмотрел обочину, где был хвост фуры и «Жигуль», там никаких следов. И нигде никаких следов аварии нет. Поехал дальше, вот и вся история.

2024.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:32 by LoydПросмотров: 193Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Утро фура дорога машина мираж параллельная реальность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Капитан 1 ранга
Сегодня, 16:46
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Комментариев: 251
Действительно похоже на хрономираж.
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#2 написал: Тролль12
Сегодня, 17:24
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Может быть трагедия произошла в параллельной реальности, как вариант событий
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:38
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А может предсказание
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