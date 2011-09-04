Хрономираж на дороге

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:33

Loyd Просмотров: 193 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 14:32 by

(От лица рассказчика, водителя автомобиля).Как-то в дороге произошла такая непонятная вещь, даже не знаю, как объяснить, но не видение и не галлюцинация, это точно. Скорее хрономираж или сбой в матрице.Поехал в область рано утром, лето, жарко, какой день недели был, не помню. Доехал до переезда, подождал, пока поезда пройдут. Открыли шлагбаум, поехал дальше. Двухполосная дорога шла налево, потом направо, а дальше спуск с небольшого холма, так что на полкилометра вперёд всё было хорошо видно сверху.Когда доехал до самой высокой части холма, увидел впереди внизу аварию. Фура столкнулась с двумя легковушками. Похоже, водитель неудачно тормознул, и обе легковые въехали в него на скорости. Помню, кабина фуры была КамАЗ красного цвета, одна легковушка — «Жигули», тоже красного цвета, а вторая — жёлтая иномарка, но какой марки, не рассмотрел.«Фура шла по правой полосе, а в результате столкновения раскорячилась на обе полосы. «Жигуль» выехал на правую обочину и всю её перегородил вместе с хвостом фуры. Иномарка стояла на правой полосе. Образовалась приличная пробка, все машины объезжают аварию по левой обочине, которая вся в ямах, как после бомбёжки. Ползут еле-еле».Вот думаю, класс, на переезде время потерял, да ещё тут. Спускаюсь вниз с холма, и из-за следующего подъёма дороги авария на мгновение пропадает из виду. Дальше выезжаю на прямую и вдруг вижу, что никакой аварии нет, все машины едут нормально, без затруднений. Доехал до этого места, притормозил, осмотрел обочину, где был хвост фуры и «Жигуль», там никаких следов. И нигде никаких следов аварии нет. Поехал дальше, вот и вся история.2024.

Ключевые слова: Утро фура дорога машина мираж параллельная реальность авторская история

Другие, подобные истории: