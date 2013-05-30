Заставил хулигана быть собакой

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:43

Капитан 1 ранга Просмотров: 84 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:39 by

Мне было тринадцать лет, когда в стране отменили карточную систему. Приметой того послевоенного года стали толпы людей, долгие часы простаивавшие у магазинов. В тот майский день я проспал и оказался в самом хвосте ожидающих. От нечего делать я принялся разглядывать публику, привычно отмечая знакомые и незнакомые лица.Моё внимание привлёк высокий, чуть сутуловатый мужчина, чем- похожий на Чехова, портрет которого печатали в школьных хрестоматиях. Сходство усиливалось ещё и тем, что у него была каштановая бородка клинышком, и на переносице аккуратно сидело пенсне с чёрным шнурком.Скандал разразился минут через десять после начала продажи хлеба. Огромный рыжий парень рванулся прямо к прилавку, бесцеремонно оттолкнул тщедушную старушонку и стал грудью наступать на трёх парней, ревниво следивших за порядком. Гвалт поднялся невообразимый, послышался отборный мат, в воздухе отчётливо запахло дракой.Неожиданно к месту событий подошёл незнакомец в пенсне и как-то сразу очутился в центре смуты. Длинными костлявыми пальцами он ухватил матерившегося амбала за плечо и, глядя ему прямо в лицо, негромко сказал:- Слушай, парень, все хотят хлеба. Не хами и жди, как все.Верзила, и без того багровый, побагровел ещё больше:- Чи-и-во? А ну пш-шш-ёл отсюдова!Человек, продолжая невозмутимо смотреть на распоясавшегося хулигана, жёстко произнёс:- Я же сказал - немедленно прекрати скандал!- А перо в бок не хочешь?! - из рукава верзилы выскочила финка и лезвие заблестело у самого пенсне. При этом он как-то особенно противно оскалил зубы. И тут случилось то, о чём я потом вспоминал всю жизнь. Взгляд незнакомца стал каким-то жутким и невероятно пронзительным.- Собака! Ты же у меня сейчас туфли лизать будешь! - почти шёпотом произнёс он. И под страшным, чудовищно тяжёлым взглядом детина стал пригибаться к земле. Он пытался сопротивляться, но неведомая сила гнула его всё ниже. Наконец, он рухнул на четвереньки, судорожно всхлипнул и истово, с каким-то повизгиванием, стал лизать белые туфли человека, на которого толь что замахивался ножом...С высоты своего роста незнакомец безразлично глядел на огромного парня, слюнявившего его обувь. Наконец, он глубоко вздохнул и брезгливо отдёрнул ногу:- Хватит, пошёл вон!Странно скуля, верзила отполз и на четвереньках побежал по улице, нелепо виляя задом и взбрыкивая заплетающимися ногами. Шагов через десять он остановился, медленно выпрямился, с ужасом огляделся и вдруг бросился бежать...Автор - Сергей Андреев.Источник - журнал "НЛО" №12 (76) от 22.03.1999.

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