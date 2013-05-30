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Истории из жизни

Заставил хулигана быть собакой

Мне было тринадцать лет, когда в стране отменили карточную систему. Приметой того послевоенного года стали толпы людей, долгие часы простаивавшие у магазинов. В тот майский день я проспал и оказался в самом хвосте ожидающих. От нечего делать я принялся разглядывать публику, привычно отмечая знакомые и незнакомые лица.

Моё внимание привлёк высокий, чуть сутуловатый мужчина, чем- похожий на Чехова, портрет которого печатали в школьных хрестоматиях. Сходство усиливалось ещё и тем, что у него была каштановая бородка клинышком, и на переносице аккуратно сидело пенсне с чёрным шнурком.

Скандал разразился минут через десять после начала продажи хлеба. Огромный рыжий парень рванулся прямо к прилавку, бесцеремонно оттолкнул тщедушную старушонку и стал грудью наступать на трёх парней, ревниво следивших за порядком. Гвалт поднялся невообразимый, послышался отборный мат, в воздухе отчётливо запахло дракой.

Неожиданно к месту событий подошёл незнакомец в пенсне и как-то сразу очутился в центре смуты. Длинными костлявыми пальцами он ухватил матерившегося амбала за плечо и, глядя ему прямо в лицо, негромко сказал:

- Слушай, парень, все хотят хлеба. Не хами и жди, как все.

Верзила, и без того багровый, побагровел ещё больше:

- Чи-и-во? А ну пш-шш-ёл отсюдова!

Человек, продолжая невозмутимо смотреть на распоясавшегося хулигана, жёстко произнёс:

- Я же сказал - немедленно прекрати скандал!

- А перо в бок не хочешь?! - из рукава верзилы выскочила финка и лезвие заблестело у самого пенсне. При этом он как-то особенно противно оскалил зубы. И тут случилось то, о чём я потом вспоминал всю жизнь. Взгляд незнакомца стал каким-то жутким и невероятно пронзительным.

- Собака! Ты же у меня сейчас туфли лизать будешь! - почти шёпотом произнёс он. И под страшным, чудовищно тяжёлым взглядом детина стал пригибаться к земле. Он пытался сопротивляться, но неведомая сила гнула его всё ниже. Наконец, он рухнул на четвереньки, судорожно всхлипнул и истово, с каким-то повизгиванием, стал лизать белые туфли человека, на которого толь что замахивался ножом...

С высоты своего роста незнакомец безразлично глядел на огромного парня, слюнявившего его обувь. Наконец, он глубоко вздохнул и брезгливо отдёрнул ногу:

- Хватит, пошёл вон!

Странно скуля, верзила отполз и на четвереньках побежал по улице, нелепо виляя задом и взбрыкивая заплетающимися ногами. Шагов через десять он остановился, медленно выпрямился, с ужасом огляделся и вдруг бросился бежать...

Автор - Сергей Андреев.
Источник - журнал "НЛО" №12 (76) от 22.03.1999.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:39 by Капитан 1 рангаПросмотров: 84Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Очередь послевоенное время карточки магазин гипноз

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 334
90-е годы - это время, когда исчезали советские журналы, а появлялись такие вот подобные "НЛО". Это было сделано для того, чтобы народ не сильно "гудел". И писались туда всякие разные не состоявшиеся писатели и молодые журналисты, сочиняли всякую ахинею, которую очень сложно проверить, но поверить в неё вполне возможно было и это только для того, чтобы интерес развернуть от чахлого своего существования к мечте, от тщедушной слабости к силе хотя бы в мыслях.
По сути, всю эту хрень писали по заказу властей, которыми управляли америкосы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:26
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Комментариев: 5 348
Гипнотизер?
В любом случае, стоит опасаться людей, которые в опасной вроде для них ситуации ведут себя уверенно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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