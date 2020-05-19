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Истории из жизни

Домовой

Снимали мы как-то квартиру.
Дом 70-х годов, свежий ремонт, все дела. Сначала всё было нормально, но уже спустя неделю после заселения, когда остаёшься один в квартире, становится как-то неуютно, что ли.
Уже после того, как съехали, в разговоре с супругой узнал, что у неё были такие же ощущения. О себе бы я не сказал, что прям верю во всякое паранормальное, жена подоверчивее.
Вот и как-то раз она и дочка (2 года) ушли спать в спальню, которая находилась напротив, а я остался в зале и смотрел что-то по телевизору. Вход в комнату в поле зрения слева. По времени было что-то около полуночи, то есть не так поздно. И тут замечаю я краем глаза, как будто из-за угла на меня кто-то выглядывает. На высоте около 70 см. Когда перевёл взгляд на это место, естественно, никого уже не было. Я подумал, может, дочка проснулась, вылезла из кроватки и пошла бродить. Пошёл проверить, но нет. Все спали крепким сном.
До сих пор вспоминаю, и мурашки по рукам бегать начинают.


Автор - Bell1al.
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Вчера, 11:58 by ЛетягаПросмотров: 366Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Дом квартира дочка домовой

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Комментарии

#1 написал: Ель
Вчера, 17:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 178
Будь повнимательнее, начнешь замечать как кто то явно за плечом иногда стоит, когда работаешь на компьютере, с каким невидимкой дочка играет, когда рядом никто не маячит.... И отнесись к этому доброжелательно,
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (2082|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 333
Самое время налаживать отношения с домовым, раз начал привлекать внимание.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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