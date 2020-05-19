Домовой

Летяга Просмотров: 366 Комментарии: 2 +8 Вчера, 11:58 by

Снимали мы как-то квартиру.Дом 70-х годов, свежий ремонт, все дела. Сначала всё было нормально, но уже спустя неделю после заселения, когда остаёшься один в квартире, становится как-то неуютно, что ли.Уже после того, как съехали, в разговоре с супругой узнал, что у неё были такие же ощущения. О себе бы я не сказал, что прям верю во всякое паранормальное, жена подоверчивее.Вот и как-то раз она и дочка (2 года) ушли спать в спальню, которая находилась напротив, а я остался в зале и смотрел что-то по телевизору. Вход в комнату в поле зрения слева. По времени было что-то около полуночи, то есть не так поздно. И тут замечаю я краем глаза, как будто из-за угла на меня кто-то выглядывает. На высоте около 70 см. Когда перевёл взгляд на это место, естественно, никого уже не было. Я подумал, может, дочка проснулась, вылезла из кроватки и пошла бродить. Пошёл проверить, но нет. Все спали крепким сном.До сих пор вспоминаю, и мурашки по рукам бегать начинают.Автор - Bell1al.

Ключевые слова: Дом квартира дочка домовой

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