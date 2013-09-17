Бабайка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 232 Комментарии: 1 +5 Вчера, 16:45 by

Услышала я эту историю от попутчицы, когда ездила на отдых в Анапу. Мы с ней разговорились, и она рассказала о своей дальней родственнице из Подмосковья. Дело было в начале 2000-х.* * *– Бабайка, – отчетливо сказала маленькая Маришка.По ночам она частенько просыпалась и бежала в родительскую комнату, потому что в своей вдруг становилось страшно.– Не придумывай, – мать уже начинала раздражаться, но и бояться тоже: с тех пор, как переехали в новую квартиру, её всегда смелую и бойкую доченьку будто подменили: стала бояться темноты, не могла остаться одна дольше, чем на минуту. А самое главное – стала показывать в угол своей новой комнаты и видеть там «бабайку».Последнее обстоятельство особенно тревожило. Обращались к детскому психологу, но строгая тетка в очках сказала, что это «стрессовая реакция на переезд» и «со временем пройдет».Не проходило. Марина вот уже месяц наотрез игнорировала свою кровать, все время спала с мамой. Отчаявшись, та позвонила своей матери, в деревню:– Не могу ничего сделать. И уговорами пробовала, и с ней вместе засыпала, все равно бежит обратно.– Ты тоже когда-то боялась. Годика 3 тебе было. Заладила: бабка да бабка, и спать ни в какую. Так я тебя к знахарке местной отвела. Помнишь, поди, тетку Аграфену?– Смутно. Помню, что травами пахло от нее.– Сейчас она уже не в такой силе, но Маринку поправить сможет, я думаю. Приезжайте ко мне. Заодно и погостите.На работе были взяты отгулы за свой счет, и вот они уже в той самой деревне. На следующий же день пришли в тетки-Аграфенин дом, маленький, но очень чистый.– Старуха девочке твоей жить мешает. Померла она в той самой горнице, где ребенок теперича спит, – букву «г» Аграфена выговаривала мягко, как известная актриса Любовь Полищук.Мать от таких слов чуть на пороге хаты не упала:– И что же теперь делать?– Выгонять ее надо. Она ведь сперва девочку твою изведет, потом за тебя примется.– И как же?– А так. Набери воды, над водой скажи: «Живым – живое, а вам, мертвецам, – мертвое полагается». После этого вылей воду на пустыре и беги, не оглядывайся.– Спасибо Вам.– Погоди. Хлебушек этот дай доченьке. Он страхи ее заберет. А теперь, с Богом, – тетка Аграфена перекрестила их на прощанье и распахнула дверь.Они сделали все так, как им велели, и с тех пор девочка спала спокойно.Тетки Аграфены давно уже нет, девочка стала девушкой, но и по сей день ей благодарна: бабайка больше ее не тревожила.Автор: Случайный Попутчик

Ключевые слова: Покойники мертвецы страх бабайка знахарка заговор

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