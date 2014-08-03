Мистическая «переправа» через Волгу

Летяга Просмотров: 630 Комментарии: 7 +8 13-02-2024, 10:43 by

Это было в 1993 году. Если кто помнит, тем летом удался богатый урожай на грибы, уродилось их - тьма-тьмущая. Мы собирали только молоденькие, самые крепкие боровички, лисички, груздочки. Насушили, насолили, намариновали столько, что все полки в кладовке и погребе были заставлены литровыми банками и дубовыми кадочками. Вдоволь сами наелись жареных грибов с картошкой да зеленью, и супов наваристых со сметаной, ну и, конечно, родню, знакомых разносольными заготовками снабдили.Всё случилось, когда я на очередные выходные приехала погостить к свекрови на дачу. Сам домик располагался на одном берегу матушки Волги, а грибные места находились на противоположном.И вот субботним утром проснулись, позавтракали да по обыкновению отправились за лесными дарами на лодке через реку. Те места нам хорошо известны, на сто рядов хожены перехожены, каждая тропинка, ложбинка, каждый кустик знакомы, поскольку до этого случая на протяжении нескольких лет всегда здесь ягоды да грибы собирали. Чувствовали себя в прибрежных лесах как в своём доме. Знали, где маслят взять, а куда за груздями топать.День был пригожий, ясный, тёплый. А народа из города в лес понаехало, прям слово нехорошее на языке вертится. Ходили мы часа три, постоянно натыкаясь на грибников, которые шумели, перекликались, местную живность распугивали. В конце концов свекровь, по жизни женщина - командир в юбке, велела закругляться, а то этак и до самой ночи можно шляться, а ведь ещё надобно домой добираться да урожай перебирать, оприходовать.Отправились назад на реку, к тайному месту, где в зарослях ивняка свою лодку припрятали. Пока шли обратили внимание, что конкуренты все куда-то подевались, то было густо, а теперь пусто. Стало в лесу относительно тихо, ну как тихо... обычные лесные звуки все на месте, птицы поют, пчёлы жужжат, а вот людей совсем не слышно. Идем себе, о нашем, о женском беседуем, да по пути еще и самые отборные грибочки «подбираем». А Волгу всё не видать.Долго шли, двигаясь в правильном направлении, ориентировались по солнцу, однако реки всё не было. И в какой-то момент осознали: плутаем, по кругу ходим (признаюсь, о том, что в подобных ситуациях нужно наизнанку одежду вывернуть, мы тогда не знали).Кружили по лесу ещё часа четыре, ни одного человека не повстречали, ни разу не услышали перекличек, ауканий. Притомились, конечно, немного волновались, но страха не испытывали, ибо точно знали, достаточно к реке выйти, а там уже, как говорится, дело плёвое.Наконец-то вышли на берег, но не долгожданной Волги, а незнакомого лесного озера. Небольшого, может, соток тридцать. Наверное, водоём торфяной, вода чёрная, но чистейшая. По песчаным берегам росли огромные, вековые сосны, многие из которых лежали на земле с вывернутыми корнями. Помню, увидев эту завораживающую картину, подумала, ну, прям готовая натура для киносъёмок сказки в стиле Александра Роу. Остановились, полюбовались несколько минут, и двинулись дальше.Прошли метров триста, и в какой-то момент окружающий пейзаж изменился, вместо соснового бора, мы очутились в лиственном лесу с другой растительностью, и этот переход произошел незаметно для нашего внимания. Тут же услышали в отдалении собачий лай, и вскоре, ориентируясь на эти звуки, вышли на опушке, и увидели околицу незнакомой деревни. От неё вела грунтовая дорога, по которой в нашем направлении пылил «Москвич». Стали махать руками, автомобиль остановился, за рулем находился дедок, местный житель. Спросили, где это мы очутились.Ответ шокировал, оказывается деревушка находится на том же берегу, что и дача, до которой расстояние - пять километров. Но этого не может быть, ведь мы не переправлялись через Волгу, мы её так и не увидели!Но на этом чудеса не закончились. Дедок довез нас до нашего дома, а пока ехали, поинтересовались у него как называется лесное озеро. И вновь были шокированы ответом, дед заверил, что всю жизнь прожил в этих краях, однако он впервые слышит о таком озере, нет здесь вообще никаких. А на прощание старик предположил, что мы грибы брали на этом берегу, не переплывая через реку.Ну, да, конечно, что же, у нас двоих «крыша поехала»? Тем же днем мы с помощью соседа пригнали нашу лодку с противоположного берега.Конечно, мы со свекровью неоднократно пытались найти ответ на вопрос - как нам удалось переправиться через Волгу? Но безуспешно.Тем же результатом окончились наши попытки разыскать таинственное лесное озеро: сами в те места ходили, потом у местных о нём спрашивали. Но никто не видел такое озеро и ничего не слышал о нем.Вот такая мистическая «переправа» через Волгу однажды приключилась...Автор - Евгений Павлов-Сибиряк.

Ключевые слова: Волга грибы лес озеро берег лодка

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